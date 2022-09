Ilie Dobre, episoade inedite din cariera celebrului comentator: „Veniseră cu cuțitele, au intrat peste mine în cabină și mi-au dat să beau pălincă”

Ilie Dobre (69 de ani) s-a născut într-un sat fără curent electric, dar microbul radioului l-a prins în școala generală ascultându-l pe inegalabilul Ion Ghițulescu.

„Un vecin avea un aparat de radio «Electronica», mergea pe baterii. Când eram în clasa a III-a am auzit prima transmisiune la radio, efectuată de Ion Ghițulescu. Din acea clipă am spus că o să mă fac comentator sportiv de radio. Tot atunci, în urma unei emisiuni «Condeiele lui Vodă», am îndrăgit și istoria și am vrut să fac Facultatea de Istorie. Am reușit”, a spus Dobre la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Pălinca de la Petroșani

În cadrul emisiunii, Ilie Dobre a povestit momente inedite pe care le-a trăit pe stadioane, „unde am comentat peste 1.800 de meciuri”.

„Am avut un meci la Petroșani. În ’94-’95, cu Jiul în prima divizie. M-am dus să comentez acolo, eram cu Paul Zaharia, care era la ziarul Sportul. A venit unul care m-a obligat să beau pălincă. Nu știu cum a trecut de jandarmi cu pălinca. «Dacă nu bei, nu scapi viu!». Au intrat peste mine în cabină. A trebuit să beau și se învârtea stadionul cu mine. Veniseră cu cuțitele peste mine…”, a povestit comentatorul.

Ilie Balaci, pe stadion, la punctul de comentariu | FOTO Arhivă personală

Recomandări Cazul ministrului Cîmpeanu lansează o modă în cultura lumii: orice autor își poate ceda sau vinde opera cuiva care o semnează și devine noul autor

„Dacă mă prindeau, mă sfâșiau!”

În comunism, Ilie Dobre, a fost în prim-plan-ul unui alt eveniment, tot într-o deplasare, de această dată la Moreni.

„La Flacăra cu Farul. Ministrul de externe asculta atunci transmisiunile și ținea cu Moreni. Trebuia să bată Flacără pe Farul, dar jucau foarte slab. Se dădeau ei la o parte, însă nu puteau să dea gol. La meci atunci era și Vasile Ianul, care era la Dinamo, știți și voi legăturile. «Domne, te rog, spune că atacă Flacăra și că ăia de la Farul sunt foarte tari». «Domne, nu pot! Nu vezi că se împiedică?». A venit de câteva ori la mine, până i-am închis ușa la cabină! Într-un final a bătut Flacăra dintr-un penalty”.

Un suporter al Rapidului chiar m-a și amenințat. Cu cuțitul, într-o dimineață când să plec spre radio! În fața blocului în care stau, nu știu cum a dat de mine. Ideea e că mi-a reproșat că spuneam prea lung „gol” împotriva Rapidului. Ilie Dobre, comentator radio:

Acesta a avut un incident și la Arad, la un meci cu Gloria Bistrița: „Fusesem înainte cu două etape la Brăila, la un meci cu UTA. A bătut Progresul Brăila, după un meci decis de arbitru. Eu am spus că UTA nu are o echipă care țintește campionatul. Când am ajuns la Arad au înconjurat cabina, pe șeful poliției din Arad l-au călcat pur și simplu în picioare. Dacă mă prindeau, mă sfâșiau! Două ore am stat acolo”.

Recomandări Cum arăta chilia unde mai multe femei acuză că au fost agresate sexual de Visarion Alexa. „Ticsită cu icoane și fotografii”, apare în reportaje și interviuri

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghe a durat mai mult decât s-a crezut. Filmarea cu camerele de supraveghere, apare și un al patrulea participant la conflict

Playtech.ro Camilla L-A PĂRĂSIT pe Charles! SCANDAL URIAŞ în Familia Regală, Regina consoartă nu a mai rezistat

Viva.ro Șoferul Anamariei Prodan rupe tăcerea și spune tot adevărul despre bătaia dintre impresară și Reghecampf: 'Am fost...'

Observatornews.ro Ana Maria, o româncă de 23 de ani, ucisă în bătaie de un client din Austria. Tânăra din Constanța nu a mai ieșit vie din apartamentul bărbatului care i-a devenit călău

Știrileprotv.ro Cine va fi selecționerul României după rușinea din Nations League. Burleanu: „Asta e propunerea mea!”

FANATIK.RO Marcel Pavel, surprins la masă alături de interlopul Fane Văncică: “În mică parte sunt de acord cu ce face”

Orangesport.ro Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă

HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2022. Berbecii vor simți nevoia să fie mai calmi, mai eleganți și mai delicați în gesturi și în alegerea cuvintelor

PUBLICITATE Care este diferența dintre precalificarea creditului ipotecar și preaprobarea?