Constantin Popovici, o nouă medalie: „Presiunea cea mai mare este pe rivalii mei”

După podiumul de la Polignano a Mare, Constantin Popovici a încheiat sezonul 2026 din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving pe locul trei și în clasamentul general, în timp ce campionul european Cătălin Preda, care nu a concurat în Italia din cauza unei accidentări, a terminat pe locul 6 în clasamentul celei mai spectaculoase competiții de sărituri în apă de la mare înălțime din lume.

După patru etape, desfășurate pe trei continente, Constantin Popovici a fost din nou în lupta pentru titlu în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Campion în 2023 și vicecampion în 2021, 2024 și 2025, Constantin Popovici era pe locul 3 în clasamentul general înaintea rundei de la Polignano a Mare, la 2 puncte în spatele lui James Lichtenstein și la 13 puncte în spatele liderului Aidan Heslop.

Ultima etapă din acest sezon s-a desfășurat în Italia, în una dintre locațiile emblematice pentru acest sport, iar cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit în Marea Adriatică de pe platformele amplasate în balconul unei case private, care se află direct pe stânci.

„Plec cu a treia șansă în lupta pentru titlu, așa că presiunea cea mai mare este pe rivalii mei”, spunea Constantin Popovici înaintea primei sărituri din weekend.

Constantin Popovici, locul trei mondial

Sportivul român a început etapa de la Polignano a Mare cu o săritură excelentă pentru care a primit 74,20 de puncte și după prima manșă se afla la egalitate cu Aidan Heslop, liderul clasamentului general. După următoarele două sărituri, James Lichtenstein a trecut în fața celor doi, lupta pentru titlu urmând să fie decisă abia după săritura din ultima manșă.

În runda finală, Constantin Popovici a avut o săritură cu un grad de dificultate de 5,7, pentru care a primit 128,25 de puncte și, chiar dacă în această manșă a avut un punctaj mai bun decât rivalii săi, el s-a clasat doar pe poziția a treia la Polignano a Mare, rezultat cu care a obținut și bronzul la general, după un sezon în care a câștigat două etape și a urcat de alte două ori pe podium.

„Sunt fericit cu acest podium. Desigur, îmi doream să câștig această etapă și cel de-al doilea titlu din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, dar privesc sezonul ca pe o lecție și cu siguranță acum știu și mai bine ce am de făcut anul viitor. Le mulțumesc celor care au venit să mă susțină la ultima etapă și tuturor celor care au fost alături de mine anul acesta”, a spus Constantin Popovici.

Oleksiy Prygorov a obținut victoria la Polignano a Mare, în timp ce James Lichtenstein s-a clasat pe locul secund, iar Adrian Heslop, campionul din 2026, a fost pe locul 4 la general. După cele cinci etape, Adrian Heslop a adunat în total 78 de puncte, fiind urmat de James Lichtenstein, cu 75 de puncte, și Constantin Popovici, cu 68 de puncte.

Cătălin Presa s-a accidentat

După ce în luna august a câștigat titlul european la high diving, Cătălin Preda a ratat ultima rundă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving din cauza unei accidentări și încheie sezonul pe locul 6 la general, cu un total de 32 de puncte. România este astfel singura țară cu doi sportivi în top 6 în cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă de la mare înălțime din lume.

La feminin, Molly Carlson (Canada) a reușit să-și treacă în cont a doua victorie din acest sezon, fiind urmată în clasament de Xantheia Pennisi (Australia) și Lisa Faulkner (SUA). Rhiannan Iffland (Australia) a terminat doar pe locul 12, dar avea deja asigurat cel de-al zecelea titlu din carieră după victoria de la Mostar.

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving etapa a 5-a, Polignano a Mare, Italia (masculin)

1- Oleksiy Prygorov UKR – 385,05 puncte

2- James Lichtenstein USA – 384,00 p

3- Constantin Popovici ROU – 378,75 p

4- Aidan Heslop (W) GBR – 375,40 p

5- Andrea Barnaba (W) ITA – 368,45 p

6- Gary Hunt FRA – 345,15 p

7- Sergio Guzman (W) MEX – 337,20 p

8- Davide Baraldi (W) ITA – 331,05 p

9- Miguel Garcia (W) COL – 319,00 p

10- Nikita Fedotov (W) ARM – 316.60 p

11- Yolotl Martinez (W) MEX – 300,15 p

12- Michael Foisy (W) CAN – 292,35 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026 (masculin)

1- Aidan Heslop (W) GBR – 78 puncte

2- James Lichtenstein USA – 73 p

3- Constantin Popovici ROU – 68 p

4- Oleksiy Prygorov UKR – 44 p

5- Gary Hunt FRA – 37 p

6- Catalin Preda ROU – 32 p

7- Sergio Guzman (W) MEX – 24 p

8- Jonathan Paredes MEX – 23 p

9- Yolotl Martinez (W) MEX – 20 p

10- Andrea Barnaba (W) ITA – 18 p

11- Carlos Gimeno ESP – 13 p

12- Davide Baraldi (W) ITA – 12 p

13- Miguel Garcia (W) COL – 11 p

14- Nikita Fedotov (W) ARM – 10 p

15- Michael Foisy (W) CAN – 8 p

16- Pierrick Schafer SUI (W) – 3 p

17- Braden Rumpit (W) NZL – 3 p

18- Jucelino Junior BRA (W) – 2 p

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving etapa a 5-a, Polignano a Mare, Italia (feminin)

1- Molly Carlson CAN – 343,15 puncte

2- Xantheia Pennisi AUS – 328,60 p

3- Lisa Faulkner USA – 320,60 p

4- Kaylea Arnett USA – 308,95 p

5- Simone Leathead CAN – 304,05 p

6- Elisa Cosetti (W) ITA – 299,65 p

7- Ginni van Katwijk NED – 279,10 p

8- Nelli Chukanivska UKR – 274,45 p

9- Morgane Herculano (W) SUI – 273,40 p

10- Stella Forsyth (W) AUS – 260,85 p

11- Iris Schmidbauer (W) GER – 247,50 p

12- Rhiannan Iffland AUS – 117,20 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026 (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 78 puncte

2- Molly Carlson CAN – 71 p

3- Simone Leathead CAN – 52 p

4- Kaylea Arnett USA – 51 p

5- Xantheia Pennisi AUS – 51 p

6- Lisa Faulkner USA – 47 p

7- Morgane Herculano (W) SUI – 26 p

8- Ginni van Katwijk NED – 25 p

9- Nelli Chukanivska UKR – 24 p

10- Stella Forsyth (W) AUS – 17 p

11- Elisa Cosetti (W) ITA – 11 p

12- Iris Schmidbauer (W) GER – 8 p

13- Maike Halbisch (W) GER – 5 p

14- Paula Gilabert (W) ESP – 4 p

15- Madeleine Bayon (W) FRA – 4 p

16- Meili Carpenter (W) AUS – 3 p

17- Maria Paula Quintero (W) COL – 2 p