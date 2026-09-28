Trufele albe sunt cele mai scumpe ciuperci din lume, cu prețuri ce pot ajunge la mii de dolari pe kilogram. Cresc sub pământ și sunt descoperite doar cu ajutorul câinilor special antrenați, explică TSN.

Ciupercile comestibile nu sunt doar delicioase, ci uneori pot atinge prețuri exorbitante, fiind considerate delicatese rare.

Anumite specii, greu de găsit sau cultivat, se vând cu sute sau chiar mii de dolari pe kilogram și sunt servite în porții mici în cele mai exclusiviste restaurante din lume.

Trufele albe: cele mai scumpe ciuperci din lume

Cea mai valoroasă ciupercă comestibilă este trufa albă, a cărei preț poate ajunge la mii de dolari pe kilogram, în funcție de sezon, mărime și calitate.

Crește sub pământ, în simbioză cu rădăcinile anumitor copaci, și este extrem de dificil de găsit fără ajutorul câinilor special antrenați.

Trufele albe sunt apreciate pentru aroma lor intensă, forma perfectă și lipsa defectelor. Totodată, prețul lor ridicat se explică prin faptul că își pierd rapid aroma după recoltare.

„Diamantul negru” al gastronomiei

O altă ciupercă de lux este trufa neagră, denumită adesea „diamantul negru”. Deși mai accesibilă decât trufa albă, aceasta rămâne un produs exclusivist, iar prețul său variază între câteva sute și peste o mie de dolari pe kilogram, în funcție de calitate și sezon.

Spre deosebire de trufa albă, aceasta este mai rezistentă la prepararea termică, fiind utilizată în paste, sosuri sau risotto.

Matsutake, delicatesa japoneză

Ciuperca Matsutake, extrem de apreciată în Japonia, este un alt exemplu de delicatesă cu prețuri astronomice. Poate ajunge la câteva mii de dolari pe kilogram, datorită rarității sale, condițiilor speciale de creștere și aromei sale intense, descrisă ca fiind condimentată, dulceagă și rășinoasă.

În 2020, această specie rară a fost descoperită și în România, în județul Suceava, ceea ce a atras atenția iubitorilor de ciuperci și a experților.

Ciupercile zbârciog: accesibile, dar valoroase

Printre ciupercile sălbatice apreciate se regăsesc și zbârciogii, care apar primăvara și sunt recunoscuți după pălăria lor cu aspect zbârcit.