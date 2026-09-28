Vedete din România care au fost victime ale violenței domestice. Mărturii cutremurătoare despre agresiunile suferite

Cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză aruncată în râul Olt, readuce în atenție problema violenței împotriva femeilor. De-a lungul anilor, mai multe vedete din România au vorbit public despre agresiunile fizice și psihice prin care au trecut în relații sau în familie.

Cazul Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză care plutea pe râul Olt, a provocat numeroase reacții în spațiul public. Potrivit informațiilor publicate de apărute, tânăra locuia împreună cu partenerul ei, iar acesta este principalul suspect în anchetă. Anchetatorii au stabilit că moartea tinerei a fost violentă.

În acest context, discuția despre violența împotriva femeilor a revenit în atenție. În România, mai multe persoane publice au povestit, de-a lungul timpului, despre experiențele lor și despre momentele în care au fost agresate de parteneri sau persoane apropiate.

25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor

În fiecare an, pe 25 noiembrie este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Data a fost stabilită de Adunarea Generală a ONU în 1999 și este dedicată conștientizării și combaterii tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor.

Violența poate fi fizică, sexuală sau psihologică și poate apărea atât în spațiul public, cât și în relațiile de familie sau de cuplu. ONU atrage atenția că multe astfel de cazuri rămân neraportate din cauza fricii, rușinii sau stigmatului.

Cazul Valentinei a readus această problemă în centrul atenției publice. În ultimele zile, au apărut și informații potrivit cărora tânăra ar fi fost agresată anterior de partenerul său, familia relatând că aceasta ar fi avut leziuni în urma unor episoade de violență. Aceste aspecte fac parte din informațiile relatate în presă în timp ce ancheta continuă.

Dana Războiu a depus plângere împotriva fostului soț

Unul dintre cazurile cunoscute din România este cel al fostei prezentatoare de televiziune Dana Războiu. În 2005, aceasta a depus o plângere la Poliție în care susținea că fusese agresată fizic de soțul ei de la acea vreme, Ovidiu Brânzan.

În documentul depus la Secția 5 de Poliție, Dana Războiu scria: „Subsemnata Războiu Dana susţin că în seara zilei de luni, 25.07.2005, am fost agresata fizic de soţul meu, Branzan Ovidiu. Menţionez că acesta m-a lovit de mai multe ori cu pumnii şi picioarele”.

Alexandra Stan: „Managerul meu m-a bătut până m-a băgat în spital”

În 2013, Alexandra Stan a ajuns în atenția presei după ce au apărut informații potrivit cărora artista ar fi fost implicată într-un accident rutier. Ulterior, cântăreața a dezmințit informația și a spus că fusese agresată de managerul său, Marcel Prodan.

„Totul este o minciună, nu am avut niciun accident de maşină. Este o invenţie a managerului meu, cel care m-a bătut până m-a băgat în spital. Vreau să ştie toată lumea că îndur tratamente oribile din partea lui de un an de zile şi nu mai pot!”, a declarat Alexandra Stan la acel moment.

Cazul a atras atunci atenția publicului asupra situației artistei și a dus la apariția mai multor informații despre relația profesională dintre cei doi.

Bianca Drăgușanu a vorbit despre experiențele sale

Bianca Drăgușanu a povestit, la rândul său, despre violența pe care spune că a suferit-o într-o relație anterioară. Vedeta a relatat că agresiunile ar fi avut urmări fizice și psihice și că i-a fost greu să vorbească despre ceea ce i se întâmplase.

„Nu am povestit până acum despre asta, pentru că îmi era ruşine. Este pentru prima oară în zece ani când recunosc traumele prin care am trecut. Uitându-mă la Alexandra Stan, retrăiesc momentele şi mă doare ceea ce văd. Eu cred că l-a ea s-a mai întâmplat şi totul s-a petrecut fiindcă ea a iertat foarte mult. E un animal. Ea arată ca un copil de 15 ani, nu poţi să loveşti o astfel de fiinţă”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Vedeta a vorbit și despre consecințele pe termen lung pe care susține că le-a avut în urma agresiunilor. „Alexandra este un sfert vânătă faţă de cum eram eu. pe mine m-a bătut mai rău ca pe Alexandra. Am şi acum dificultăţi la mers. Problemele mele grave de sănătate au început atunci. M-a lovit într-o zonă sensibilă. Şase luni am stat imobilizată la pat. Apoi, am mers în căruciorul cu rotile, în cârje. M-am lăsat prostită de lacrimile lui şi mi-am dezamăgit părinţii iertându-l.... Nu se oprea din lovituri când îl rugam să nu mai dea în mine”, a mai povestit ea.

Într-o altă declarație, Bianca Drăgușanu a descris și perioada de teamă prin care ar fi trecut: „Acest om l-a ameninţat şi pe Mihai Morar... Mă răpea, mă sechestra şi mă ducea în păduri, unde mă chinuia şi îmi spunea: urlă acum! Un dobitoc, un imbecil, un animal... Nu-l iubeam, eram panicată. teroarea a durat doi ani. Stăteam cu el de frică, îmi ameninţa familia. Noi femeile nu plecăm dintr-o astfel de relaţie pentru că sperăm că astfel de bărbaţi se vor schimba... Pentru mine, prima agresiune a fost şocantă. Nu-mi venea să cred. M-a lovit de nenumărate ori. La început credeam că m-a lovit din greşeală. Ştiau despre toate acestea părinţii mei, prietenii mei... Au fost plângeri la poliţie, dar le-am retras. Am fost vistima iertării mele”.

Alex Bodi a recunoscut că a fost violent față de Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au avut o relație tumultuoasă, cei doi fiind căsătoriți înainte de divorț. În perioada relației au existat mai multe controverse publice, iar fotografii în care Bianca apărea cu vânătăi au atras atenția presei.

Ulterior, Alex Bodi a vorbit despre certurile dintre ei și a recunoscut că a fost violent, oferind însă propria sa versiune asupra episoadelor.

„Majoritatea episoadelor noastre de ceartă au fost din cauza geloziei. E adevărat că și ea sărea la bătaie, iar eu nu aveam cum o menajez. Când tu ca femeie nu simți să mă tratezi ca pe un bărbat și vrei să te comporți cu mine de la egal la egal, eu încercam să te opresc. În rest, nu am făcut nicio pasiune să dau în ea, Doamne ferește”, a spus Alex Bodi.

Ioana Filimon: „O femeie nu merită să fie bătută sau agresată verbal”

Fosta Miss România Ioana Filimon a povestit și ea despre o relație în care susține că a fost jignită și agresată fizic. „Nu accept ca un bărbat să agreseze o femeie, dar și eu am avut parte de asta. Eu nu am reacționat că nu am conștientizat că mi se întâmplă mie. El nu a avut niciodată un motiv întemeiat. O femeie nu merită să fie bătută sau agresată verbal”, a declarat Ioana Filimon într-o emisiune TV.

Mărturia sa descrie una dintre dificultățile întâlnite în astfel de situații: conștientizarea faptului că un comportament violent nu este un incident izolat, ci poate face parte dintr-un tipar.

Dana Roba a supraviețuit unui atac violent

În 2023, cazul Danei Roba a devenit unul dintre cele mai mediatizate cazuri de violență domestică din România. Make-up artista a fost atacată cu un ciocan de fostul soț, Daniel Balaciu, tatăl fiicelor sale, și a ajuns în stare gravă la spital.

Ulterior, ea a povestit despre momentele de după atac: „Mă întreba încontinuu: N-ai murit?! I-am spus că îmi este rău și nu mai pot și îl imploram să sune. El a sunat la ambulanță după ce m-am rugat de el. În ultimă fază i-am spus: Sună la ambulanță! Este mai ușor să faci 15 ani de închisoare decât 25!”

Într-o declarație acordată ulterior, Dana Roba a relatat că intervenția ambulanței a fost esențială pentru supraviețuirea sa. „A ieșit, a vorbit la telefon cu cineva care i-a spus să cheme ambulanța ca să scape mai ușor. Un minut de cădere a avut și a chemat ambulanță. Minutul acela m-a făcut să fiu astăzi în viață”, a dezvăluit Dana Roba pentru Fanatik.

Daniela Crudu a povestit că s-a temut pentru viața ei

Daniela Crudu a vorbit, la rândul ei, despre un episod de violență în timpul unei relații cu un bărbat din Croația. Fosta asistentă TV a relatat că agresiunea a fost atât de gravă încât s-a temut că își va pierde viața.

„Dacă nu fugeam, mă omora. Nu mai văd, am ochii lipiți și plini de sânge”, i-a spus Daniela Crudu lui Dan Capatos.

Potrivit declarațiilor relatate la vremea respectivă, aceasta nu a depus plângere, iar sora sa explica faptul că Daniela se temea pentru siguranța ei. „Ea nu vrea să depună plângere pentru că nu vrea să îi facă rău. Să plece şi să o lase în pace… Nu se teme pentru viaţa ei, dar este îngrijorată în privinţa siguranţei. De aceea a făcut şi acel ordin de restricţie”, a declarat sora Danielei Crudu.

Laurette: „Am crezut că o să-mi pierd viața acolo”

Laurette a povestit despre un alt episod violent, petrecut în martie 2021, într-o cameră de hotel din București. Ea a relatat că întâlnirea, care ar fi trebuit să fie legată de un proiect, a degenerat și că bărbatul a devenit agresiv.

„În noaptea respectivă, am crezut că o să-mi pierd viața acolo. Era pandemie în perioada respectivă, eu am încercat să-l cunosc pe acest domn. Fiind pandemie în perioada respectivă, noi am decis să ne vedem în locația respectivă, pentru că totul era aproape închis și nu prea aveai, la ora respectivă, unde să te întâlnești. Ne-am văzut acolo pentru un proiect. Eu, în momentul acela, lucram la proiectul meu cu salonul. El mi-a zis că are niște afaceri în domeniul..ceva cu mobilă. Am hotărât să ne vedem acolo, să discutăm. Când am ajuns acolo, lucrurile au degenerat puțin. El a devenit foarte agresiv, am fost agresată. Foarte violent, asta s-a demonstrat în instanță. La un moment dat, mi-a fost frică să nu aibă vreun briceag și să mă omoare. La asta m-am gândit. Am încercat să mă lupt puțin cu el, dar la un moment dat, nu am mai reușit”, a povestit Laurette.

Mirabela Dauer, despre agresiunea din timpul căsniciei

Mirabela Dauer a vorbit în autobiografia sa despre violența pe care susține că a îndurat-o din partea fostului soț. Artista a relatat un episod petrecut în 1980, în timpul unui sejur pe litoral.

„Picătura care a umplut paharul a fost o întâmplare petrecută la mare, în 1980. Eram cu el şi copilul. Eu cântam pe litoral, aveam spectacol în fiecare seară, trebuia să câştig mulţi bani, pentru că aşa voia soţul meu. Într-o seară, după concert, m-am întors la hotel.

Popovici nu era în cameră. A apărut în scurt timp, beat, abia se mai ţinea pe picioare. A intrat în cameră, dar nu pe uşă, ci prin balcon.

Şi, brusc, a început să dea în mine cu fierul de călcat. M-a mutilat. A făcut un scandal îngrozitor, toată lumea ieşise din camere să vadă ce se întâmplă”, a povestit artista.

Matilda Pascal Cojocărița: „Nu aș fi meritat lucrul acesta”

Și Matilda Pascal Cojocărița a povestit despre un mariaj în care a fost agresată fizic. Artista a relatat că episoadele de violență se repetau periodic și că a rămas în relație timp de mai mulți ani.

„O făcea… cel puțin o dată – de două ori pe an, dar o făcea urât. Nu aș fi meritat lucrul acesta, pentru că eram un om corect… A fost primul bărbat din viața mea și nu cred că aș fi meritat lucrul ăsta”, a mărturisit solista în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

HELPLINE cu număr unic la nivel național destinat victimelor violenței domestice

În caz de violență domestică, primul pas vital este să suni imediat la numărul de urgență 112 dacă viața îți este în pericol.

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