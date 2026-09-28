Istoricul Narcis Dorin Ion, directorul Muzeului Național Peleș, a demisionat din funcția de director general al Muzeului Național Peleș după doi ani în care instituția pe care o conduce din 2016 a fost în centrul unor acuzații grave, semnalate în premieră de Libertatea, și soldate cu două dosare penale, dinte care unul instrumentat de DNA.

Ministrul Culturii, András István Demeter, a confirmat, luni 28 septembrie, pentru ziarul Libertatea că Narcis Ion a transmis o notificare prin care își anunță intenția de a renunța la funcția de director general al Muzeului Național Peleș.

„A transmis vineri o notificare în acest sens. Fără a preciza termenii demisiei și încadrarea. E un detaliu important, preavizul de care beneficiază funcțiile de conducere trebuind stabilit clar între părți. Astăzi aștept clarificările”, a precizat, pentru Libertatea, ministrul Culturii.

Nota 7,12 la proiectul de management pentru Narcis Ion

Anterior demisiei, la procedura de analiză a noului proiect de management organizată de Ministerul Culturii în septembrie 2024, Narcis Dorin Ion a obținut nota 7,12 în prima etapă (analiza proiectului scris). Conform OUG nr. 189/2008, un manager poate obține un nou mandat fără concurs doar dacă nota finală a evaluării este de cel puțin 9,00. Punctajul de 7,12 a eliminat posibilitatea reînnoirii directe a mandatului, impunând organizarea unui concurs public de proiecte de management pentru conducerea Muzeului Național Peleș.

Din comisia responsabilă de evaluarea directorului de la Peleș au făcut parte Ciprian-Anghel Ștefan, managerul general al Complexului Național Muzeal ASTRA din Sibiu și președinte al Rețelei Naționale a Muzeelor din România, Călin-Alexiu Stegerean, fost director general al Muzeului Național de Artă al României și al Muzeului de Artă Cluj-Napoca, alături de Mircea-Bogdan Tănăsescu, arheolog, fost specialist CIMEC și manager interimar al Muzeului Național „George Enescu” din București.

Scandalurile de la Peleș

Începând din luna noiembrie 2024, o serie de investigații publicate de ziarul Libertatea au adus în atenția publică existența unui sistem paralel de vânzare și revânzare a biletelor de acces la Muzeul Național Peleș.

Primele dezvăluiri au arătat cum unii angajați din cadrul casieriilor și punctelor de control colectau de la turiști biletele fizice la intrare fără a le anula, pentru ca ulterior acestea să fie reintroduse în circuit și revândute altor turiști pe aleile din apropierea castelului. De asemenea, au fost semnalate practici prin care se eliberau tichete cu reduceri necuvenite sau gratuități, diferența de preț fiind însușită în mod ilegal.

În urma acestor articole, Ministerul Culturii a trimis Corpul de Control pentru verificări, iar instituția a încercat eficientizarea procedurilor prin trecerea la soluții electronice și automate de eliberare a biletelor.

În ciuda implementării noilor sisteme digitale, investigațiile ulterioare au arătat că rețeaua s-a adaptat: tichetele electronice și codurile de acces, inclusiv cele destinate gratuităților pentru copii, erau preluate la porțile de acces și folosite din nou pentru alți vizitatori.

Tensiunile de la Muzeul Național Peleș au fost amplificate și de măsura de restricționare a fluxului la cel mult 2 000 de vizitatori pe zi, decizie care a stârnit un val de nemulțumiri în rândul agențiilor de turism din țară. Operatorii din turism au acuzat faptul că sunt puși în situația absurdă de a aduce grupuri de turiști străini doar până în curtea castelului, fiind în imposibilitate de a mai rezerva tichete pe platforma oficială, în condițiile în care acestea ajungeau să fie speculate și revândute la suprapreț pe site-uri neoficiale paralele.

Cazurile prezentate au generat verificări financiare în urma cărora Muzeul Național Peleș a raportat o creștere masivă a încasărilor oficiale. Anchetele ziarului Libertatea au condus la deschiderea a două dosare penale privitoare la fapte de luare de mită, abuz în serviciu și delapidare, dintre care una dintre cauze este instrumentată direct de Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Acuzații de luare de mită și abuz în serviciu

Demisia lui Narcis Dorin Ion vine în contextul în care la Muzeul Național Peleș sunt în derulare două dosare penale privitoare la fraudele cu bilete de acces, anchete în cadrul cărora procurorii au audiat deja mai mulți angajați ai instituției de cultură.

Potrivit surselor Libertatea, anchetatorii cercetează fapte grave de luare de mită, abuz în serviciu și delapidare, vizând mecanismul prin care tichetele de intrare erau reintroduse ilegal în circuit sau revândute de samsari în parcările și pe aleile din proximitatea castelului. Una dintre aceste cauze penale este instrumentată direct de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).