Anunțul făcut de Richard Abou Zaki. Ce se va întâmpla la Domeniul Știrbey

După premiera culinară memorabilă de anul trecut, când juratul Chefi la cuțite a scris istorie la Domeniul Știrbey cu cel dintâi pop-up cu stea Michelin, acum Chef Richard Abou Zaki se pregătește pentru al doilea capitol cu seri gastronomice spectaculoase.

În toamna aceasta Chef Richard Abou Zaki revine la Domeniul Știrbey, acolo unde va recrea atmosfera magică a restaurantului său din Itlaia, de această dată într-o nouă locație.

Povestea merge, așadar, mai departe: preparatele faimoase care poartă semnătura primului român cu stea Michelin din lume, combinațiile surprinzătoare de ingrediente de cea mai înaltă calitate, atenția la detalii, efortul dirijat al echipei care va veni din Italia pentru acest eveniment și atmosfera specială a restaurantului din Porto San Giorgio – toate revin la Domeniul Știrbey sub coordonarea de excepție a lui Chef Richard Abou Zaki.

Chef Richard Abou Zaki: „Este proiectul meu de suflet:"

„Mă întorc acasă cu și mai multă emoție, cu idei noi și cu aceeași dorință de a vă face să descoperiți. Există experiențe care nu se uită niciodată. Povești care merită continuate pentru cei ce le-au trăit sau pentru cei care încă le așteaptă. Există locuri care nu rămân în urmă când pleci – rămân cu tine până când vine timpul să te întorci. La Domeniul Știrbey Vodă vom rescrie povestea într-o locație nouă spectaculoasă”, anunță Chef Richard.