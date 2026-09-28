Un român de 22 de ani a fost arestat de Poliția Statului din Genova, Italia, după un furt comis la un supermarket din Rapallo. O vânzătoare l-a urmărit și s-a agățat de portiera mașinii în încercarea de a-l opri, iar femeia a fost lovită de mai multe ori și transportată la spital.

Incidentul a avut loc la un supermarket de pe Corso Mameli, în Rapallo, Italia. Polițiștii au fost alertați după un furt și, când au ajuns la fața locului, au observat o mașină blocată de o dubă parcată peste drum.

În apropierea autoturismului se afla o femeie rănită. Potrivit Poliției italiene, aceasta era angajată a supermarketului și îl observase pe tânărul de 22 de ani în timp ce lua produse de pe rafturi și încerca să fugă.

Femeia l-a urmărit până afară și a încercat să-l împiedice să plece.

Vânzătoarea a fugit după hoț, iar apoi s-a agățat de portiera autoturismului ca acesta să nu poată pleca. Potrivit reconstituirii, tânărul ar fi lovit-o de mai multe ori în timp ce încerca să scape.

Un șofer de dubă care a asistat la incident a intervenit și și-a mutat vehiculul peste drum, reușind să blocheze fuga mașinii.

Femeia a fost preluată de echipajele medicale și transportată la Camera de Urgențe a Spitalului Lavagna. Medicii au stabilit că leziunile sale ar necesita aproximativ șapte zile pentru vindecare.

Polițiștii au găsit în rucsacul aflat în autoturism mai multe produse alimentare despre care au stabilit că proveneau inclusiv din alte supermarketuri.

Prin ordinul autorității judiciare, tânărul român a fost dus la închisoarea Marassi din Genova, unde urma să aștepte audierea de validare a arestării.

La câteva ore distanță, polițiștii au intervenit într-un caz asemănător, pe Via Nino Bixio, la Genova. Trei cetățeni marocani, cu vârste de 36, 26 și 25 de ani, au intrat într-un supermarket și au ascuns produse într-un rucsac înainte să fugă.