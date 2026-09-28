Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Siegfried Mureșan încep luni, la ora 14.00, în comisiile parlamentare de specialitate. Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei, este primul ministru care va fi audiat, în timp ce Diana Buzoianu, propusă la Mediu, va încheia seria de audieri marți seară. Votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului este programat miercuri, la ora 13.00, conform News.

Încep audierile miniștrilor din Guvernul Mureșan

Miniștrii nominalizați de premierul desemnat Siegfried Mureșan vor fi audiați în comisiile parlamentare de specialitate luni și marți, fiecare candidat având alocată câte o oră.

Primul pe lista audierilor este Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei. Audierile încep luni, la ora 14.00, și sunt programate să se încheie la ora 20.00.

În aceeași zi vor fi audiați și candidații propuși pentru portofoliile Agriculturii, Apărării, Transporturilor, Finanțelor și Economiei.

Cine va fi audiat luni

Programul de luni, 28 septembrie, între orele 14.00 și 20.00, îi include pe:

Sebastian Burduja - Ministerul Energiei;

Tánczos Barná - Ministerul Agriculturii;

Radu Miruță - Ministerul Apărării Naționale;

Cătălin Drulă - Ministerul Transporturilor;

Alexandru Nazare - Ministerul Finanțelor;

Irineu Darău - Ministerul Economiei.

Audierile vor continua marți, de la ora 10.00, cu miniștrii propuși pentru Interne, Proiecte Europene, Muncă, Sănătate, Externe, Justiție, Cultură, Educație, Dezvoltare și Mediu.

Ultimul candidat audiat va fi Diana Buzoianu, propusă pentru Ministerul Mediului.

Sebastian Burduja: „Energia nu e subiect de dispută politică partizană”

„Energia nu e subiect de dispută politică partizană. O centrală se construiește în zece ani, o rețea în trei, iar guvernele se schimbă mai des de atât.”

În acest context, Burduja susține ideea unui acord politic pe termen mai lung în domeniul energetic: „De aceea cred că energia e terenul ideal pentru un Pact pentru Energie între toate partidele din Parlament, indiferent unde se află azi față de guvern. Pactul a fost deja a propus de Ilie Bolojan, președintele PNL. Am elementele principale pregătite și mi-aș dori să îl vedem semnat în acest mandat. Voi începe discuțiile chiar de la audierea de mâine.”

Propunerea sa pentru Ministerul Energiei este una dintre primele care vor fi testate în comisiile parlamentare.

Mureșan: „Vom schimba lucrurile în România”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis, duminică, un mesaj în care susține că echipa sa trebuie să continue demersul pentru formarea noului Guvern.

„Ei vor să fim demobilizați. Să credem că nu se poate schimba nimic în România, să acceptăm lucrurile așa cum sunt, în timp ce ei continuă să își facă de cap. Vom schimba lucrurile în România!”, a afirmat Mureșan.

Premierul desemnat spune că în zilele următoare va prezenta „o viziune pentru țara noastră”, despre care afirmă că reprezintă „primul pas” către o Românie „modernă”, „prosperă”, „dreaptă” și „sigură”.

În același mesaj, Mureșan s-a referit și la românii plecați în străinătate.

„Românii au plecat în străinătate pentru o viață mai bună, nu pentru că nu și-ar iubi țara”, a transmis premierul desemnat.

Lista miniștrilor propuși de PNL, USR și UDMR

Guvernul propus de Siegfried Mureșan reunește nominalizări din partea PNL, USR și UDMR, precum și un ministru independent susținut de cele trei formațiuni.

Propunerile PNL

Mircea Abrudean - viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne;

Alexandru Nazare - ministrul Finanțelor;

Raluca Turcan - ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Oana Gheorghiu - ministrul Sănătății;

Dragoș Pîslaru - ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Mihai Dimian - ministrul Educației și Cercetării;

Sebastian Burduja - ministrul Energiei.

Propunerile USR

Radu Miruță - viceprim-ministru și ministrul Apărării Naționale;

Diana Buzoianu - ministrul Mediului;

Oana Țoiu - ministrul Afacerilor Externe;

Cătălin Drulă - ministrul Transporturilor;

Irineu Darău - ministrul Economiei.

Propunerile UDMR

Tánczos Barná - vicepremier și ministrul Agriculturii;

Cseke Attila - ministrul Dezvoltării;

Ötvös Koppány - ministrul Culturii.

Pentru Ministerul Justiției este propusă Andrea Chiş, în calitate de ministru independent susținut de cele trei partide.

Votul de învestitură, programat pentru miercuri

După încheierea audierilor, Parlamentul se va reuni în ședință comună pentru votul de învestitură.

Votul este programat miercuri, de la ora 13.00.

Pentru învestirea Guvernului Mureșan sunt necesare 233 de voturi.

La acest moment, Guvernul nu dispune de numărul necesar de voturi.

PSD a anunțat că nu va vota Cabinetul Mureșan, însă partidul urma să aibă luni o nouă ședință pe această temă.

Ce se întâmplă dacă Guvernul nu primește votul Parlamentului

Constituția României prevede, la articolul 89, că președintele poate dizolva Parlamentul în anumite condiții, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare.

Dizolvarea poate interveni dacă Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

În acest caz, procedura poate duce la organizarea alegerilor parlamentare anticipate.