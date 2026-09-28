- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Siegfried Mureșan încep luni, la ora 14.00, în comisiile parlamentare de specialitate. Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei, este primul ministru care va fi audiat, în timp ce Diana Buzoianu, propusă la Mediu, va încheia seria de audieri marți seară. Votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului este programat miercuri, la ora 13.00, conform News.
Cuprins:
Miniștrii nominalizați de premierul desemnat Siegfried Mureșan vor fi audiați în comisiile parlamentare de specialitate luni și marți, fiecare candidat având alocată câte o oră.
Primul pe lista audierilor este Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei. Audierile încep luni, la ora 14.00, și sunt programate să se încheie la ora 20.00.
În aceeași zi vor fi audiați și candidații propuși pentru portofoliile Agriculturii, Apărării, Transporturilor, Finanțelor și Economiei.
Programul de luni, 28 septembrie, între orele 14.00 și 20.00, îi include pe:
Audierile vor continua marți, de la ora 10.00, cu miniștrii propuși pentru Interne, Proiecte Europene, Muncă, Sănătate, Externe, Justiție, Cultură, Educație, Dezvoltare și Mediu.
Ultimul candidat audiat va fi Diana Buzoianu, propusă pentru Ministerul Mediului.
Înaintea audierilor, Sebastian Burduja a transmis un mesaj privind domeniul Energiei și necesitatea unei abordări comune între partidele parlamentare.
„Energia nu e subiect de dispută politică partizană. O centrală se construiește în zece ani, o rețea în trei, iar guvernele se schimbă mai des de atât.”
În acest context, Burduja susține ideea unui acord politic pe termen mai lung în domeniul energetic: „De aceea cred că energia e terenul ideal pentru un Pact pentru Energie între toate partidele din Parlament, indiferent unde se află azi față de guvern. Pactul a fost deja a propus de Ilie Bolojan, președintele PNL. Am elementele principale pregătite și mi-aș dori să îl vedem semnat în acest mandat. Voi începe discuțiile chiar de la audierea de mâine.”
Propunerea sa pentru Ministerul Energiei este una dintre primele care vor fi testate în comisiile parlamentare.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis, duminică, un mesaj în care susține că echipa sa trebuie să continue demersul pentru formarea noului Guvern.
„Ei vor să fim demobilizați. Să credem că nu se poate schimba nimic în România, să acceptăm lucrurile așa cum sunt, în timp ce ei continuă să își facă de cap. Vom schimba lucrurile în România!”, a afirmat Mureșan.
Premierul desemnat spune că în zilele următoare va prezenta „o viziune pentru țara noastră”, despre care afirmă că reprezintă „primul pas” către o Românie „modernă”, „prosperă”, „dreaptă” și „sigură”.
În același mesaj, Mureșan s-a referit și la românii plecați în străinătate.
„Românii au plecat în străinătate pentru o viață mai bună, nu pentru că nu și-ar iubi țara”, a transmis premierul desemnat.
Guvernul propus de Siegfried Mureșan reunește nominalizări din partea PNL, USR și UDMR, precum și un ministru independent susținut de cele trei formațiuni.
Propunerile PNL
Propunerile USR
Propunerile UDMR
Pentru Ministerul Justiției este propusă Andrea Chiş, în calitate de ministru independent susținut de cele trei partide.
După încheierea audierilor, Parlamentul se va reuni în ședință comună pentru votul de învestitură.
Votul este programat miercuri, de la ora 13.00.
Pentru învestirea Guvernului Mureșan sunt necesare 233 de voturi.
La acest moment, Guvernul nu dispune de numărul necesar de voturi.
PSD a anunțat că nu va vota Cabinetul Mureșan, însă partidul urma să aibă luni o nouă ședință pe această temă.
Constituția României prevede, la articolul 89, că președintele poate dizolva Parlamentul în anumite condiții, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare.
Dizolvarea poate interveni dacă Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.
În acest caz, procedura poate duce la organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
Până în acest moment, Parlamentul a respins o singură solicitare de învestitură, cea pentru Cabinetul Veștea, la 22 iunie. Eugen Tomac, desemnat ulterior premier, nu a mai ajuns la votul Parlamentului.