Damiano David, solistul trupei Maneskin, a ajuns fără să vrea în centrul unui moment amuzant, după ce un șofer de TIR s-a enervat că artistul își fotografia soția, Dove Cameron, pe o șosea aglomerată din Toscana. Videoclipul a devenit viral pe Instagram, potrivit La Nazione.

Șoferul de TIR nu știa cine se afla în mașina din fața lui

Un videoclip filmat pe drumurile din Val d'Orcia, în apropiere de Montalcino, din Italia, a strâns peste un milion de vizualizări în doar câteva zile.

În imagini apare un camion blocat în trafic în spatele unei Lancia Fulvia de epocă, în care se aflau Damiano David și soția sa, actrița și cântăreața Dove Cameron. Cei doi erau fotografiați în timp ce se deplasau pe șosea.

Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit la primăria din Montalcino pe 24 septembrie 2026, în Montalcino, Italia. Sursa foto: Getty Images

Șoferul Alessio Vargiu, care nu știa cine se află în mașină, s-a arătat deranjat de viteza foarte redusă.

„Ieșiți de aici, mai am o călătorie de făcut și se întunecă într-o oră”, le spune acesta, potrivit videoclipului.

Videoclipul a devenit viral pe Instagram

Filmarea a fost publicată de Vargiu pe rețelele de socializare și a fost rapid distribuită de numeroși utilizatori. Șoferul a revenit ulterior cu o a doua înregistrare, în care a explicat că situația nu a fost atât de tensionată pe cât ar fi putut părea.

„Vreau să spun în primul rând că nu sunt șofer de mașină, ci șofer de camion. Datorită celor care ne-au distribuit, am devenit faimoși, eu și camionul meu”, a spus el.

Damiano David și Dove Cameron s-au căsătorit la Palazzo Comunale din Montalcino, Siena, Italia Sursa foto: Hepta

Vargiu a precizat și că nu era cu adevărat furios pe cei doi.

Șoferul și-a dat seama abia ulterior că în mașina din fața lui se aflau Damiano David și Dove Cameron, care tocmai se căsătoriseră în zona Montalcino.