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Cum a ajuns simbolul militar al armatei ruse, o icoană cu chipul lui Iisus Hristos, armă de propagandă hibridă în România

Dorin Țimonea
Dorin Țimonea
Reporter
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Un steag care înfățișează chipul lui Iisus Hristos, considerat un simbol al armatei ruse, este promovat intens la protestele organizate de partidul extremist AUR sau cele pro-Călin Georgescu Sursa foto: vkru / X / George Simion
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Un steag care înfățișează chipul lui Iisus Hristos, considerat un simbol al armatei ruse, este promovat intens, în ultimii ani, la protestele organizate de partidul extremist AUR sau la mitingurile pro-Călin Georgescu. În afară de aceste situații, steagul a mai fost afișat pe o biserică din Pipera construită de Gigi Becali, pe o locuință din Brașov, care ar avea legătură cu un susținător și finanțator al lui Georgescu, dar și la taberele organizației naționalist-extremiste „Neamunit”.

Cuprins:

Steagul a fost folosit timp de secole de către ruși, pornind de la Ivan cel Groaznic și până la țarul Petru cel Mare, fiind prezent și în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. A devenit un simbol puternic al armatei ruse, care l-a purtat prin războaiele pe care le-a dus în istorie. Se considera că soldații ruși mergeau la război sub protecție divină explicită, iar stindardul cu chipul lui Hristos funcționa ca o icoană pentru câmpul de luptă.

Semnificația acestuia este dată de „icoana nefăcută de mână omenească”, plasată în centrul steagului. Conform tradiției ortodoxe, promovată puternic de biserica rusă, chipul Mântuitorului din icoana de pe steag nu a fost creat de om, ci este înfățișat așa cum a fost imprimat pe giulgiu, cu o privire gravă care ar face trimitere la cei care persecută biserica. În jurul icoanei au fost plasate înscrierile religioase grecești „IC-XC-NI-KA”, traduse în rusește, semnificând biruința lui Iisus Hristos. Având această așa-zisă garanție în spate, de ocrotire divină în fața inamicilor, armata rusă s-a promovat, în acțiunile militare, ca având „binecuvântarea Mântuitorului”. Este nelipsit și din războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, imaginile făcute publice arătând steagul afișat de soldați sau fluturând pe tancuri și alte vehicule militare.

Un steag care înfățișează chipul lui Iisus Hristos afișat de soldații ruși
Un steag care înfățișează chipul lui Iisus Hristos afișat de soldații ruși

„Icoana sfântă” și războiul din Ucraina

De-a lungul anilor, stindardul a fost promovat intens de reprezentanți ai Armatei Ruse. Astfel, în 2019, Ministerul Apărării susținea, potrivit unei declarații preluate de agențiile RIA Novosti și TASS, că soldații „au văzut mereu în el ocrotitorul lor, iar locuitorii pașnici - apărătorul și mântuitorul”.

Periodic sunt organizate marșuri, în cadrul cărora stindardul este purtat, uneori, pe distanțe de mii de kilometri. Tot în 2019, generalul-colonel Andrei Kartapolov, șeful Direcției principale militar-politice, în prezent deputat în Duma rusă, susținea, la Sevastopol, că „Mântuitorul Nefăcut de Mână era înfățișat pe stindardele oștirii ruse” și că „Pe calea aerului, pe apă, pe pământ, sfânta icoană va străbate peste 57.000 de kilometri și va poposi în peste 120 de orașe, peste 150 de biserici, peste 300 de unități și mari unități militare”.

Un astfel de marș, de mai mici dimensiuni, a avut loc la Moscova pe 6 septembrie 2026, și a avut ca scop sprijinirea și justificarea războiului din Ucraina. „Marșul a fost condus de Patriarhul Kirill și de oligarhul «ortodox» Konstantin Malofeev, faimos pentru finanțarea lui Dughin, a invadării Ucrainei în 2014 și a anexării Crimeei, dar și pentru că a cerut bombardarea nucleară a Europei. Circa 100.000 de oameni, potrivit Ministerului rus de Interne, au mers de la Catedrala Hristos Mântuitorul până la Mănăstirea Novodevici. Relicva centrală a fost o părticică din moaștele cneazului Dmitri Donskoi din Kremlin, care a fost dusă la Catedrala principală a Forțelor Armate ale Rusiei. (...) Deasupra tuturor, în loc de steagul roșu sovietic, în sute de exemplare, a fost stindardul la fel de roșu cu chipul «Mântuitorului Nefăcut de Mână»”, afirmă Costin Andrieș, cel care dezvăluie periodic modul în care este instrumentalizat acest stindard rusesc la protestele forțelor extremiste din România.

Potrivit acestuia, la marșul de la Moscova „chipul Mântuitorului nu a fost purtat ca să fie cinstit, ci ca să acopere cu autoritate sacră un război de agresiune”, a fost „un marș-rugăciune pentru victorie în războiul dus de Kremlin împotriva civililor ucraineni”.

De altfel, Konstantin Malofeev, unul dintre principalii finanțatori și ideologi ai naționalismului ortodox rus pro-Kremlin, promovează legătura directă între armată, stindard și invazia din Ucraina. „În 2022, a început și operațiunea noastră militară specială sacră, al cărei simbol principal a devenit steagul roșu cu chipul Mântuitorului Necreat de Mână Omenească. Un steag care demonstrează continuitatea istorică a tuturor generațiilor de războinici ruși”, a scris oligarhul rus într-o postare de pe Telegram din 23 februarie 2025, cu ocazia sărbătorii „Ziua apărătorului patriei”.

Malofeev este unul dintre cei mai mari acționari ai companiei de telecomunicații de stat Rostelecom, fiind inclus pe liste de sancțiuni economice de către Uniunea Europeană, SUA și Canada.

„Iad al menajeriei umane înrăite de câțiva îndrăciți ideologic”

În Biserica Ortodoxă Română, „Sfânta Mahramă” sau „imaginea nefăcută de mână omenească”, considerată prima icoană a lui Iisus Hristos, se prăznuiește în fiecare an pe data de 16 august. Potrivit tradiției ortodoxe, icoana nefăcută de mână omenească a fost dusă cu fast la Constantinopol în anul 944. În cinstea acestui eveniment, împăratul Constantin al VII-lea a alcătuit o slujbă şi a stabilit ziua de 16 august ca sărbătoare a Sfintei Feţe sau a Sfintei Mahrame a Domnului.

Steagul de luptă al armatei rusești a fost nelipsit și de la protestul ciobanilor din București, organizat pe 15 septembrie în Piața Victoriei. Evenimentul acaparat de provocatori extremiști s-a încheiat cu lupte de stradă între protestatari și jandarmi. Ulterior, 25 de persoane au fost arestate preventiv, iar alte opt au fost plasate sub control judiciar în urma activităților derulate de polițiști și procurori. Unul dintre cei care a criticat dur prezența stindardului rusesc la protest este Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Acesta susține că asocierea chipului lui Hristos cu manifestările violente și injuriile reprezintă o „blasfemie” și acuză tolerarea instituțională și politică a unor astfel de mesaje.

„Batjocorirea lui Iisus prin târârea Sa în mijlocul urii și urâtului cele mai adânci, al abjecției care blestemă, calomniază și înjură drăcește, al violenței pumnilor care zdrobesc și-s gata să ucidă pentru distrugerea ordinii democratice și deraierea României, asociindu-L vizual pe Hristos cu un iad al menajeriei umane înrăite de câțiva îndrăciți ideologic dirijați din tenebre și promovați complice la televizor, a te folosi de Chipul Lui ca și cum El ar gira și binecuvânta adunarea obscenă a celor ce-i iau numele și cuvintele în deșert, precum și opusul a ceea ce ne-a spus în Evanghelii, este însăși blasfemia. Una acceptată de prea mulți trădători ai Lui cu mitră (de vreme ce fie îi ies în întâmpinare, fie tac, deși spun că slujesc Cuvântul), una ale cărei violente și grave efecte sociale sunt scandalos și dubios tolerate instituțional și politic”, a transmis Vasile Bănescu pe pagina sa de pe rețeaua Facebook.

La același protest au fost prezenți doi bărbați îmbrăcați în haine monahale rusești. Inscripțiile de pe haine sunt în slavona bisericească rusă, scrise cu litere din ortografia cărților liturgice rusești vechi, care nu mai sunt folosite în prezent. Aceiași doi bărbați au apărut alături de George Becali la Marșul Normalității, din 8 iulie 2025, organizat ca reacție la Marșul Diversității sau Bucharest Pride, eveniment anual al comunității LGBTQ+ din România.

Doi bărbați îmbrăcați în haine monahale rusești la protestul ciobanilor. Sursa foto: Facebook / Corupția Ucide
Doi bărbați îmbrăcați în haine monahale rusești la protestul ciobanilor. Sursa foto: Facebook / Corupția Ucide

Diaconul rus și biserica lui Gigi Becali

Același stindard a fost fluturat de Tudor Afasanov, un apropiat al Ambasadei Rusiei, la un protest suveranist din Piața Victoriei, organizat în luna iunie. Acesta este diacon al Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi (comunitatea lipovenilor ruși din România), fiind decorat de Kremlin și postează periodic mesaje pe Facebook despre așa-zisa „opresiune” a rușilor în România. Afasanov sau Afanasii este și președinte al Asociației „Camera de Cooperare Economică și Culturală Româno-Rusă”, organizație pe care a înființat-o în 2014, anul anexării Crimeei de către Rusia. În 2016, a fost pe lista Comunității Rușilor Lipoveni pentru funcția de deputat în Parlamentul României, dar a ocupat o poziție neeligibilă.

Tot în luna iunie, stindardul rusesc a fost afișat pe biserica pe care George Becali o construiește, în stil arhitectonic rusesc, în Pipera. În urma sesizărilor publice, steagul a fost dat jos la solicitarea autorităților. De asemenea, o imagine cu steagul de la un protest suveranist organizat în ianuarie 2025 în fața Palatului Parlamentului și a Curții Constituționale a fost promovată de liderul AUR, George Simion, pe rețeaua X. Întrebat despre postare, Simion a spus atunci că steagul este unul religios, cu o imagine specifică tradiției creștin-ortodoxe.

Stindardul rusesc afișat pe biserica pe care George Becali o construiește în Pipera
Stindardul rusesc afișat pe biserica pe care George Becali o construiește în Pipera

Ecusonul de pe casca unui soldat român

Mult mai grav, în raport cu aceste componente ale războiului hibrid declanșat de Rusia în România, a fost prezența unui ecuson reprezentând acest steag pe casca unui soldat din Batalionul 96 Geniu „Cetatea București”. Ecusonul a fost remarcat tot de Costin Andrieș într-un clip de promovare publicat în data de 21 iulie 2026, pe Facebook, de Forţele Terestre Române.

Ecuson cu steagul rusesc pe casca unui militar român. Sursa foto: captură video Facebook / Forţele Terestre Române
Ecuson cu steagul rusesc pe casca unui militar român. Sursa foto: captură video Facebook / Forţele Terestre Române

Reprezentanții Armatei Române au minimalizat incidentul și au susținut că a fost vorba doar despre un simplu „simbol religios”. „Forțele Terestre Române nu promovează și nu vor promova simboluri asociate unor armate străine sau unor acțiuni de propagandă. Prezența pe casca unui militar a imaginii reprezentând «Mântuitorul nefăcut de mână», cunoscută în tradiția creștină și sub denumirea de Sfânta Mahramă sau Mandylionul din Edesa, a fost percepută de autorii materialului exclusiv ca un simbol religios, fără a fi făcută vreo asociere cu utilizarea sa în alte contexte. Totodată, având în vedere interpretările apărute în spațiul public, situația va fi analizată pentru a evita, în viitor, folosirea în materiale publice a unor elemente care pot genera confuzii sau pot fi asociate unor mesaje diferite de valorile și principiile Armatei României”, au transmis, ulterior, cei de la Forțele Terestre Române.

Dincolo de dezbaterea despre simbolul ortodox al icoanei, ceea ce s-a văzut în ultimii ani în România, în legătură cu acest stindard al armatei ruse, pare a ține de războiul hibrid declanșat de Rusia împotriva țărilor care susțin Ucraina.

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Tags: România AUR - Alianta pentru Unirea Romanilor Războiul Rusia-Ucraina Gigi Becali
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O țintă aeriană a fost detectată deasupra României: a intrat prin zona Ceatalchioi și a evoluat de-a lungul graniţei timp de 10 minute
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
08:41
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Nicu;or Dan
Opinii
24 sept.
Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
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