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Inteligența artificială și digitalizarea schimbă radical turismul din România. Cele trei priorități urgente cerute de hotelieri

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
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Inteligența artificială și digitalizarea redesenează viitorul hotelurilor din România. Federația Industriei Hoteliere propune raportare unică și noi meserii. Sursă foto: Shutterstock
Inteligența artificială și digitalizarea redesenează viitorul hotelurilor din România. Federația Industriei Hoteliere propune raportare unică și noi meserii. Sursă foto: Shutterstock
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Inteligența artificială și digitalizarea schimbă profund modul în care hotelurile din România își gestionează operațiunile, rezervările și interacțiunile cu turiștii. Cu ocazia Zilei Internaționale a Turismului, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) a pus pe agenda publică trei direcții strategice majore pentru modernizarea ospitalității locale: un sistem de raportare digitală unică, o distribuție online mai echilibrată și actualizarea profesiilor din domeniu.

În timp ce aproximativ 26% dintre hotelurile de la nivel european folosesc deja soluții bazate pe inteligență artificială, conform unui studiu HOTREC din 2026, România are de recuperat un decalaj tehnologic semnificativ.

Datele Eurostat arată că, în 2025, doar 5,2% dintre companiile românești cu peste zece angajați utilizau inteligența artificială, o cifră aflată mult sub media europeană, care se apropie de 20%.

Simona Constantinescu, președintele FIHR, a subliniat că tehnologia schimbă deja industria, dar politicile publice trebuie să țină pasul pentru a accelera transformarea. Reprezentanta hotelierilor a punctat că inteligența artificială nu înlocuiește oamenii, ci le amplifică valoarea atunci când există o forță de muncă pregătită pentru noile cerințe.

O problemă constantă a antreprenorilor din turism este birocrația fragmentată, motiv pentru care FIHR solicită implementarea unui circuit digital unic pentru raportarea circulației turistice. Digitalizarea fișei de anunțare a sosirii și plecării ar reduce timpul administrativ și ar oferi date centralizate autorităților interesate, precum Ministerul Turismului (MEDAT), MAI, MAE sau ANAF.

În prezent, Institutul Național de Statistică furnizează date parțiale cu o întârziere de două luni, ceea ce forțează hotelierii să ia decizii de afaceri pe baza unor informații incomplete sau livrate prea târziu. Prezent la evenimentul FIHR, Alin Grigore, director general în Ministerul Turismului, a precizat că adaptarea legislației la regulamentele europene (aplicabile din mai 2026) va oferi o evidență clară și informații agregate esențiale pentru fundamentarea politicilor publice.

Dincolo de digitalizarea administrativă, distribuția rezervărilor reprezintă o altă provocare majoră. Deși rezervările directe reprezintă 51,3% la nivel european, agențiile online de turism (OTA) gestionează aproape 30% din piață. În această zonă de intermediere, giganții Booking Holdings și Expedia Group controlează împreună nu mai puțin de 85,4% dintre rezervările OTA.

FIHR nu dorește renunțarea la aceste platforme, recunoscându-le importanța, ci militează pentru reducerea dependenței de un număr limitat de canale. Patronatul susține aplicarea efectivă a normelor europene din Digital Markets Act, care permit operatorilor să ofere condiții mai bune pe propriile site-uri și să aibă acces la datele generate de clienți.

Transformarea digitală a ospitalității românești se lovește însă de un obstacol uman sever: criza de personal. Deficitul din industria ospitalității din România se menține la aproximativ 20%. Acest gol este acoperit parțial prin recrutarea de personal extracomunitar.

Anul trecut, în 2025, au fost înregistrate peste 145.000 de cereri pentru eliberarea avizelor de muncă la nivel național, printre ocupațiile cele mai solicitate regăsindu-se roluri din HoReCa, precum ajutor de bucătar (aproape 7.000 de avize) sau lucrător în bucătărie (peste 3.300 de avize).

Totuși, problema nu rezidă doar în lipsa personalului, ci mai ales în deficitul de competențe digitale. Ana Rădulescu, șef serviciu în cadrul Ministerului Muncii, a explicat că anumite ocupații se transformă radical, motiv pentru care Clasificarea Ocupațiilor din România a fost mult simplificată. Oficialul a dat asigurări că standardele ocupaționale ce urmează a fi aprobate vor conține obligatoriu competențe digitale și competențe verzi.

Reprezentanții Federației Industriei Hoteliere au anunțat că vor transforma toate concluziile și soluțiile rezultate în cadrul conferinței într-o agendă de lucru comună cu autoritățile. Scopul final este crearea unui mediu de afaceri echitabil, cu raportări reduse și cu o forță de muncă adaptată noilor provocări ale erei digitale.

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Tags: turism hotel Inteligenta artificiala
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