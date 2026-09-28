Hortensiile își pierd treptat florile spectaculoase odată cu venirea toamnei, dar grădina poate rămâne plină de culoare. Cameliile sunt arbuști veșnic verzi, cu flori spectaculoase, iar unele soiuri rezistă bine chiar și la temperaturi scăzute, relatează publicația poloneză Onet.

Camelia, alternativa colorată la hortensii

Hortensiile sunt printre vedetele grădinilor în timpul verii, însă cu venirea toamnei, florile lor își pierd din intensitate.

În această perioadă, cameliile pot deveni o alternativă spectaculoasă. Originare din Asia de Est, aceste plante veșnic verzi pot înflori atunci când multe alte plante din grădină încep să se ofilească.

Florile lor pot avea nuanțe de alb, roz sau roșu intens, transformând arbustul într-un punct de atracție al grădinii.

Printre cele mai cunoscute specii se numără Camellia japonica, Camellia sasanqua și Camellia sinensis. La nivel mondial există aproape 20.000 de varietăți de camelie.

Unele soiuri rezistă și la îngheț

Unul dintre avantajele cameliei este rezistența anumitor soiuri la temperaturi scăzute.

Planta poate fi cultivată atât direct în grădină, cât și în ghiveci, fiind o opțiune potrivită și pentru spațiile mai mici.

Cameliile sunt apreciate și pentru faptul că atrag insectele polenizatoare, contribuind astfel la susținerea biodiversității.

Cum se îngrijește camelia

Pentru o dezvoltare sănătoasă, camelia are nevoie de un sol bogat în materie organică și bine drenat.

Un detaliu important este adâncimea plantării. Planta nu trebuie îngropată prea adânc, deoarece are un sistem radicular superficial.

Asta ajută la păstrarea umidității în sol, iar fertilizarea realizată primăvara poate susține creșterea plantei.

Camelia preferă zonele cu umbră parțială, fiind recomandată protejarea ei de soarele foarte puternic și de vânturile intense.

Deși este considerată relativ rezistentă, planta poate fi afectată de anumite probleme, inclusiv putregaiul rădăcinilor.