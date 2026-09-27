Un cuplu de ruși a fost arestat în Muntenegru în timp ce se pregătea să zboare spre Israel cu 17 valize pline de echipamente electronice, printre care numeroase dispozitive ce pot fi folosite pentru spionaj. Cei doi mai aveau asupra lor două valize pline cu 1.000 de prezervative și medicamente, relatează publicația locală Vijesti.

După operațiunea de arestare, care a avut loc pe 23 septembrie, pe Aeroportul Tivat, poliția muntenegreană a inspectat două apartamente folosite de cuplul de ruși: unul în Budva și altul în Bar.

Perchezițiile au durat 12 ore și au dus la găsirea a numeroase dispozitive electronice, inclusiv de spionaj. În plus, poliția muntenegreană a descoperit un milion de euro.

Cei doi ruși, Aleksandr Kruglianski (31 de ani) și presupusa sa soție Aleksandra (42 de ani), dețin și pașapoarte israeliene și intrau în Muntenegru datorită unor vize turistice.