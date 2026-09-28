O femeie din Croația a găsit o soluție neobișnuită pentru a-și recupera numele de fată: caută un bărbat cu numele Stipić care să accepte să se căsătorească pentru scurt timp cu ea. Anunțul publicat pe rețelele sociale a devenit viral, iar peste 100 de persoane au contactat-o deja, potrivit publicației croate 24sata.

Caută un soț care să se numească Stipić

Kristina vrea să revină la numele Stipić, pe care l-a purtat până la 28 de ani. După divorț, a rămas însă cu numele fostului soț, iar procedura administrativă prin care ar putea reveni la numele de fată este blocată, susține ea, de un proces penal aflat încă în desfășurare.

„Mirele trebuie să știe că nu caut iubirea vieții mele, ci doar o soluție disperată prin care să-mi recuperez propriul nume. Recompensa: respectul meu administrativ etern, o cafea, un prânz și o poveste pentru nepoți pe care nu o va crede nimeni. Eu plătesc costurile căsătoriei civile și ale divorțului. Dacă știți vreun Stipić pregătit pentru cea mai bizară nuntă din Croația, să mă contacteze!”, a scris Kristina pe contul său de Facebook.

Potrivit femeii, pentru schimbarea administrativă a numelui are nevoie de un document care să ateste că împotriva ei nu există o procedură penală în desfășurare. Cum procesul nu s-a încheiat, ea nu poate obține documentul.

În schimb, susține Kristina, o nouă căsătorie i-ar permite să preia numele soțului fără același obstacol administrativ. De aici a apărut ideea unui mariaj de foarte scurtă durată cu un bărbat care poartă deja numele Stipić. Iar planul ei este simplu: cei doi s-ar căsători, ea ar prelua numele Stipić, iar după câteva zile ar divorța, fără niciun fel de romantism implicat.

„Nu vreau să fiu ostaticul sistemului”, a declarat femeia, care spune că vrea să intre în 2027 purtând din nou numele său de fată.

Peste 100 de persoane au răspuns anunțului

Reacția la anunț a fost mult mai mare decât se aștepta. Peste 100 de bărbați și femei au contactat-o după publicarea mesajului, iar cel puțin 30 dintre cei interesați poartă chiar numele Stipić, potrivit declarațiilor sale. Femeia spune că analizează acum ofertele și că este pregătită să aleagă una dintre ele.

Viitorul „soț administrativ” ar trebui însă să accepte și un acord prenupțial. Kristina spune că ea ar urma să suporte costurile căsătoriei și ale divorțului. Kristina spune că este implicată de aproximativ trei ani într-un proces penal și că abia recent a avut a doua înfățișare, fiind acuzată că și-ar fi însușit ilegal autoturismul familiei.

„Știu că mulți se întreabă în ce fel de proces sunt implicată. Stați liniștiți, nu mai pot repeta situația, pentru că după patru ani de procese nu mai am bani să cumpăr un alt autovehicul împreună cu voi, ca apoi să mă puteți reclama pentru furtul aceluiași bun”, a ținut ea să explice, în glumă, pentru viitorul soț.