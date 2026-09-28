O româncă stabilită în Londra încearcă să conteste o amendă de 500 de lire primită după ce a aruncat la gunoi o cutie. Femeia a cerut ajutorul comunității de români din Marea Britanie pentru a afla dacă poate anula sancțiunea și ce argumente ar putea folosi într-un apel, relatează Gazeta UK. În Anglia, amenzile pentru gunoiul aruncat unde nu trebuie pot ajunge la 500 de lire. Regulile privind colectarea separată a cartonului au fost schimbate în 2026.

Româncă amendată cu 500 de lire în Londra

O româncă din Londra încearcă să afle dacă poate anula o amendă de 500 de lire, peste 3.000 de lei, după ce a aruncat la gunoi o cutie pe care rămăseseră datele sale.

Cazul a fost prezentat de Gazeta UK, după ce Mariana Stafie a cerut sfaturi într-un grup destinat românilor din Marea Britanie.

Femeia a întrebat dacă alți români s-au confruntat cu o situație similară și dacă au reușit să conteste o sancțiune pentru „Littering Offence”.

„A fost cineva în situația de a fi amendat cu £500 pentru o cutie obișnuită lăsată în bin, careia i-am uitat eticheta cu numele? Littering offence. Ați avut succes cu appeal/representation? Ce argumente ați adus?”, a întrebat femeia pe un grup de Facebook.

Unul dintre comentariile apărute în comunitatea online atrage atenția că problema ar fi locul în care a fost aruncată cutia, nu simplul fapt că pe aceasta au rămas numele și adresa.

„N-a fost amendată pentru că nu și- a distrus datele de pe cutie, ci pentru că n-a aruncat cutia unde trebuia! Eu nu scot niciodată adresa de pe cutie, arunc cartoanele în tomberonul albastru și n-am luat niciodată amendă! Nu eticheta aia îi interesează pe cei care ridică gunoiul, ci faptul că în tomberonul de cartoane se arunca cartoane!”, a scris cineva.

O altă româncă a povestit că a reușit să obțină anularea unei amenzi după ce a demonstrat că nu se afla în Londra în momentul în care au fost aruncate documentele.

„Cineva de la adresa veche mi-a aruncat (la gunoi) scrisorile cu o sticlă de băutură. Eu am fost în vacanță și le-am arătat biletele de la avion, ca să demonstrez că nu eram în Londra, și mi-au anulat amenda”, a povestit aceasta.

Ce spune legea din Anglia despre amenzile pentru littering

Potrivit ghidului oficial din Anglia al Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (DEFRA), actualizat în martie 2026, autoritățile locale pot emite Fixed Penalty Notices (FPN) pentru littering.

Ghidul stabilește o limită minimă de 65 de lire și una maximă de 500 de lire.

În martie 2026, guvernul britanic a anunțat reguli statutare mai clare pentru autoritățile locale. Acestea pot aplica amenzi de până la 500 de lire pentru littering, inclusiv în anumite situații în care gunoiul este aruncat dintr-un vehicul.

GOV.UK precizează că o persoană care nu este de acord cu un Fixed Penalty Notice poate verifica dacă sancțiunea poate fi contestată și poate transmite autorității dovezi privind motivele pentru care consideră că nu ar trebui să primească amenda.

Dacă o contestație nu este posibilă sau este respinsă, persoana poate alege să nu plătească sancțiunea și să își apere cazul în instanță. În cazul unei condamnări, suma de plată poate fi mai mare.

Concret, situația ajunge în instanță atunci când amenda nu e plătită, pentru littering, o condamnare poate atrage o amendă de până la 2.500 de lire, potrivit ghidului oficial.

În Anglia au fost introduse schimbări începând cu 31 martie 2026 prin programul „Simpler Recycling”.

Potrivit regulilor oficiale, colectorii de deșeuri trebuie, în mod implicit, să colecteze separat patru categorii de deșeuri menajere:

deșeuri alimentare și de grădină;

hârtie și carton;

celelalte materiale reciclabile uscate, precum sticla, metalul și plasticul;

deșeurile reziduale, care nu sunt reciclabile.

Prin urmare, cartonul și hârtia fac parte din fluxul separat de reciclare prevăzut de noile reguli naționale.

Totuși, modul concret în care sunt colectate materialele poate diferi la nivel local, iar autoritățile trebuie să le ofere gospodăriilor informații clare despre ce poate și ce nu poate fi pus în fiecare recipient.

În ianuarie 2023, europarlamentarul Rareș Bogdan estima că numărul românilor care trăiau în Marea Britanie a ajuns la 1,4 milioane.