Vedete pe covorul roșu la Premiile MTV VMA 2026. Madonna, Taylor Swift și Paris Hilton, în centrul atenției

MTV Video Music Awards 2026 a reunit, la Los Angeles, unele dintre cele mai cunoscute nume din muzică. Taylor Swift a câștigat trofeul pentru „Videoclipul anului” cu „The Fate of Ophelia” și a primit prima distincție „Artist Director Honors”, în timp ce Madonna a fost artista cu cele mai multe premii ale serii, șapte la număr. Nirvana a fost recompensată cu trofeul „Video Vanguard”.

Taylor Swift, două momente importante la MTV VMAs 2026

Taylor Swift a avut o seară importantă la ediția din 2026 a premiilor MTV Video Music Awards. Artista a primit trofeul pentru „Videoclipul anului”, pentru piesa „The Fate of Ophelia”, dar și prima distincție MTV VMA Artist Director Honors.

Premiul special este acordat pentru activitatea artiștilor în spatele camerei și pentru contribuția lor la dezvoltarea videoclipului și a modului în care sunt construite poveștile vizuale.

Swift a urcat din nou pe scenă și pentru a-și prezenta videoclipul piesei „Patient Zero”, lansat în cadrul galei.

Artista a dedicat premiul lui Dolly Parton

În discursul de acceptare a trofeului pentru „Videoclipul anului”, Taylor Swift a vorbit despre Dolly Parton, căreia i-a dedicat premiul.

„Tot ceea ce s-a întâmplat în viața sau în cariera ei, ea a transformat în iubire, recunoștință și apreciere pentru fanii săi. Sunt norocoasă că am fost unul dintre ei și voi fi întotdeauna unul dintre ei. Vă iubesc pe toți atât de mult și cred că am fost cu toții foarte, foarte norocoși să împărțim această planetă cu Dolly Parton pentru o vreme. Vă mulțumesc pentru acest moment minunat.”

Înainte de momentul lui Swift, Kacey Musgraves a susținut un moment dedicat lui Dolly Parton.

Madonna, șapte trofee la gala de la Los Angeles

Madonna a fost artista cu cele mai multe premii obținute în cadrul ediției din acest an. Cântăreața a primit șapte trofee, printre acestea numărându-se „Artistul anului”, „Cea mai bună colaborare” și „Cel mai bun dans”.

Madonna a câștigat și premiul pentru „Cel mai bun album”, cu „Confessions II”, precum și distincția pentru „Cel mai bun videoclip de lungă durată”. Artista a deschis gala, aceasta fiind prima sa apariție pe scena MTV VMAs după 23 de ani. Madonna a cântat alături de Sabrina Carpenter și Charli xcx.

În timpul unuia dintre discursurile sale, Madonna a vorbit despre importanța dansului în viața sa: „Am venit la New York pentru a fi dansatoare. Dansul este locul în care mi s-a întâmplat totul în viață. Am prins viață pe ringul de dans. Mi-am găsit comunitatea pe ringul de dans... și am pierdut mulți oameni pe care i-am iubit pe ringul de dans.”

La final, artista a transmis: „Dansul îi aduce pe toți împreună. Suntem cu toții egali pe ringul de dans.”

Nirvana a primit trofeul Video Vanguard

Un alt moment important al serii a fost acordarea trofeului Video Vanguard formației Nirvana. Distincția recompensează contribuția la cultura videoclipurilor muzicale și a fost una dintre principalele distincții speciale ale ediției 2026.

Gala a inclus și un moment dedicat lui George Michael, susținut de Sombr, Raye, Teddy Swims și Adam Lambert, precum și un omagiu pentru Dolly Parton, interpretat de Kacey Musgraves.

Sienna Spiro a câștigat „Cel mai bun artist debutant”

Premiul pentru „Cel mai bun artist debutant” i-a revenit Siennei Spiro. Artista britanică a părut surprinsă de rezultat și a încercat să le mulțumească fanilor, echipei și familiei înainte de a admite că momentul o depășește. „Nu am crezut că se va întâmpla asta. Chiar nu-mi vine să cred.”

Spiro se alătură astfel unei liste de artiști care au primit în trecut această distincție, printre care Lady Gaga, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Chappell Roan și Eminem.

Lista principalilor câștigători de la MTV VMAs 2026

Videoclipul anului: Taylor Swift – „The Fate of Ophelia”

Taylor Swift – „The Fate of Ophelia” Artistul anului: Madonna

Madonna Cea mai bună colaborare: Madonna & Sabrina Carpenter – „Bring Your Love”

Madonna & Sabrina Carpenter – „Bring Your Love” Cel mai bun dans: Madonna – „Confessions II – The Film”

Madonna – „Confessions II – The Film” Cel mai bun artist debutant: Sienna Spiro

Sienna Spiro Cel mai bun pop: LISA – „Dream feat. Kentaro Sakaguchi”

LISA – „Dream feat. Kentaro Sakaguchi” Piesa anului: BTS – „Swim”

BTS – „Swim” Cel mai bun hip-hop: Cardi B feat. Kehlani – „Safe”

Cardi B feat. Kehlani – „Safe” Cel mai bun R&B: Bruno Mars – „I Just Might”

Bruno Mars – „I Just Might” Cel mai bun alternativ: Olivia Rodrigo – „the cure”

Olivia Rodrigo – „the cure” Cel mai bun latino: Bad Bunny – „NUEVAYoL”

Bad Bunny – „NUEVAYoL” Cel mai bun K-pop: BTS – „SWIM”

BTS – „SWIM” Cel mai bun country: Ella Langley – „Choosin' Texas”

Ella Langley – „Choosin' Texas” Cea mai bună regie: Taylor Swift – „Opalite”

Taylor Swift – „Opalite” Cea mai bună scenografie: PinkPantheress & Zara Larsson – „Stateside”

PinkPantheress & Zara Larsson – „Stateside” Cea mai bună imagine: Madonna – „Confessions II – The Film”

Madonna – „Confessions II – The Film” Cel mai bun montaj: Sabrina Carpenter – „House Tour”

Sabrina Carpenter – „House Tour” Cea mai bună coregrafie: Madonna – „Confessions II – The Film”

Madonna – „Confessions II – The Film” Cele mai bune efecte vizuale: Ariana Grande – „hate that i made you love me”

În categoriile votate de fani, BTS a câștigat „Cel mai bun grup”, iar Madonna a primit premiile pentru „Cel mai bun videoclip de lungă durată” și „Cel mai bun album”. Ariana Grande a câștigat „Piesa verii”.

Taylor Swift, în istoria MTV VMAs

Victoria pentru „The Fate of Ophelia” vine într-un an în care Taylor Swift a primit 11 nominalizări. Ea a fost, de asemenea, desemnată prima câștigătoare a premiului Artist Director Honors, o categorie introdusă pentru prima dată în acest an.