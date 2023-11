Investigația, publicată inclusiv de The Guardian, arată că Abramovici era beneficiarul unor offshore-uri din Cipru prin care cumpăra și transfera jucători din Europa.

Cristian Manea este unul dintre cei 21 de fotbaliști care au ajuns în inventarul fostului patron al clubului londonez Chelsea prin această schemă opacă, pe care conducerea UEFA a descris-o ca fiind apropiată de principiile sclaviei moderne, potrivit Context.ro.

Fundașul a debutat în prima scenă a fotbalului românesc la FC Viitorul Constanța – echipa patronată de Gică Hagi și devenită, între timp, Farul Constanța – iar în 2014, cu puțin timp înainte să împlinească 17 ani, debuta și la echipa națională.La un an distanță de la acel moment, în presa sportivă internațională apăreau informații potrivit cărora Manea va fi transferat de la Viitorul Constanța la Chelsea.

În realitate, tânărul jucător era legitimat de Apollon Limassol și ajungea să joace pentru Royal Mouscron, înainte de a reveni în România, acolo unde în prezent evoluează pentru CFR Cluj.

„Da, sincer să vă zic, prima oară am crezut că acolo merg. Prima oară când am auzit unde mă duc, am început să plâng. Când am auzit că merg în Belgia, la Mouscron. Am zis că nu se poate aşa ceva!”, spunea tânărul fotbalist în 2018.

Abia în 2023, însă, o scurgere de date ce conține milioane de documente ale unor firme de consultanță din Cipru, obținută de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a scos adevărul la iveală.

Legătura dintre Manea și Chelsea există indirect și n-a fost vorba de un transfer, notează publicația citată.

Documentele consultate în cadrul proiectului „Cyprus Confidential” arată că Manea a intrat în inventarul lui Roman Abramovici, patronul lui Chelsea la acea vreme, dar n-a ajuns să joace pentru echipa londoneză.

În străinătate, fundașul a evoluat pentru Apollon Limassol (Cipru) și Royal Mouscron (Belgia).

Arhiva „Cyprus Confidential” conține zeci de documente despre cum a ajuns Manea în portofoliul lui Roman Abramovici. Pe 27 iunie 2014 a fost semnat un acord de împrumut între Leiston Holdings Limited, din Insulele Virgine Britanice, și Silva Trading Limited, din Limassol, companie ce apare ca acționar în clubul de fotbal Apollon Limassol.

În acel acord era menționat că Leiston Holdings este interesată să cumpere 100% din drepturile federative și economice ale jucătorului Cristian Manea, legitimat la acel moment la Viitorul Constanța.

Documentele consultate de Context.ro arată că beneficiarul real al Leiston Holdings Limited este oligarhul rus Roman Abramovici.

Achiziția lui Manea s-a făcut sub forma unui contract de împrumut. Offshore-ul controlat de oligarhul rus a împrumutat Silva Trading cu 3 milioane de euro. Suma urma să fie recuperată din transferurile viitoare ale jucătorului român, iar Silva să rămână cu doar 25.000 de euro. În schimb, dacă Manea nu ar fi jucat deloc pentru Apollon Limassol, clubul cipriot urma să rețină 5% din profitul net al viitorului transfer.

Ulterior, pe 21 noiembrie 2016, s-au făcut modificări la contractul inițial. O altă companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice – Conbair Holdings Limited – preia drepturile economice și federative ale lui Cristian Manea. Totodată, în acel contract era stipulat că trebuia făcută o nouă plată, de 200.000 de euro, între off-shore-uri, pentru că Manea jucase în sezonul 2016-2017 la Mouscron.

Peste trei ani, pe 31 decembrie 2019, Cristian Manea apărea drept „bun intangibil”, în valoare de 3,4 milioane de euro, pe situația financiară a companiei Conbair Holdings Limited. Și acest offshore era controlat tot de către Roman Abramovici.

În schema Abramovici apare încă un fotbalist din România

Din documentele arhivei Cyprus Confidential reiese că cel puțin 21 de jucători au fost preluați de Leiston Holdings Limited.

Un alt jucător din Superliga României s-a aflat în aceeași situație cu Cristian Manea. Este vorba de Fabrice Olinga, în prezent atacant la FC Botoșani. Olinga devenea, la 16 ani, cel mai tânăr jucător care marcase în La Liga, pentru Malaga. Tot atunci, camerunezul semna un acord cu Leiston Holdings Limited.

În 2014, fanii l-au întrebat pe Twitter dacă zvonurile legate de un transfer de la Malaga la Apollon Limassol sunt adevărate, iar Olinga a transmis că sunt „minciuni”. El se aștepta la un transfer în Olanda, la Zulte-Waregen, dar jucătorul nu a mai avut niciun cuvânt de spus.

Acest tip de contract, în care drepturile unui jucător sunt preluate de companii care la prima vedere nu au treabă cu lumea fotbalului, se numesc „Proprietatea unei terțe părți”, și sunt apropiate de principiile sclaviei moderne, lucru subliniat inclusiv de conducerea UEFA.

După semnare, acest tip de contract, interzis în lumea fotbalului încă din 2015, le permitea unor investitori să obțină drepturile economice ale unui jucător, ceea ce presupunea că investitorii puteau decide tot ce urma să se întâmple în parcursul lui profesional.

Foto: Hepta.ro

