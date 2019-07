Parcursul senzațional de la Wimbledon a transformat-o pe Cori Gauff în „everybodys darling”. Până și specialiștii în marketing și finanțe, de obicei precauți și reci, s-au lăsat luați de valul entuziasmului stârnit de adolescenta americană.

Unul dintre ei, Nigel Currie, expert în domeniile marketingului sportiv și sponsorizării, a declarat pentru Sunday Times: „Fără îndoială, Cori Gauff are potențial să devină cea mai bine plătită sportivă din istorie. Acum, în cazul femeilor, vorbim de câștiguri de 50 de milioane de lire sterline pe an, dar Cori Gauff va câștiga dublu, dacă va cuceri câteva turnee de Mare Șlem. Acest lucru va fi posibil pentru că, spre deosebire de Serena Williams, Cori face parte din generația care folosește intensiv site-urile de socializare, iar sponsorii se vor înghesui să-și asocieze numele cu cineva care are un asemenea impact asupra publicului și milioane de urmăritori”.

Supremația financiară a Serenei Williams, în pericol

Pronosticul lui Currie nu mai pare atât de hazardat, dacă amintim că vinerea trecută, după victoria contra Polonei Hercog la Wimbledon, numele lui Cori Gauff a ocupat locul 1 în topul subiectelor dezbătute pe Twitter la nivel mondial. Până să ajungă la suta de milioane, americanca este creditată cu șanse mari să facă primul său milion din tenis înainte de a împlini 16 ani, eveniment care va avea loc pe 13 martie 2020.

75.011 dolari câștigase Cori Gauff din tenis, înainte de Wimbledon 2019

88.856.834 de dolari câștigase Serena Williams din tenis, înainte de Wimbledon 2019

30.187.343 de dolari câștigase Simona Halep din tenis, înainte de Wimbledon 2019

