Cosmin Contra s-a supărat pe România. Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României a declarat luni, la Craiova, făcând referire la anumite comentarii legate de vârsta jucătorilor, că s-a obişnuit “cu ceea ce înseamnă România”, însă este deranjat de lipsa de obiectivitate vizavi de ceea ce reprezintă fotbalul românesc în momentul de faţă.

“În România nu mă mai deranjează nimic de foarte mult timp. M-am obişnuit cu ceea ce înseamnă România. Mă deranjează că nu sunt obiectivi vizavi de ceea ce reprezintă fotbalul românesc în momentul de faţă. Şi mie mi-ar plăcea să am 11 sau 20 de jucători care să îmi câştige fiecare meci cu 3-0 la pauză, să facem spectacol, mie îmi place să joc un fotbal de spectacol. Mi-ar plăcea să am jucători cu aceste calităţi. Am altfel de jucători, cu alte calităţi care au schimbat atitudinea la echipa naţională. Avem ceva rezultate de când sunt eu la naţională şi suntem pe un drum bun. Atunci, lăsaţi-ne să încercăm să calificăm această echipă la Campionatul European”, a spus Contra, citat de Agerpres.