Cosmin Olăroiu vrea să fie selecționerul României: ”Ar fi o onoare să antrenez echipa națională”

”M-a tentat echipa națională! Am renunțat la contractul din Qatar ca să vin antrenorul echipei naționale a României când era Răzvan Lucescu. Comitetul Executiv a decis să-l mai lase un meci. Între timp, am primit o ofertă, i-am spus președintelui de atunci, Mircea Sandu, că nu mai am cum să aștept. Răzvan, dacă ar fi câștigat, ar fi avut șanse în continuare și-atunci, nu era fair-play să fie înlocuit. Le-am spus că voi accepta oferta pe care am primit-o, Răzvan a câștigat acel meci și a demisionat. Atunci am fost aproape, mi-aș fi dorit foarte mult”, a dezvăluit Olăroiu, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

”Rădoi e familia mea, fratele meu mai mic”

Tehnicianul chinezilor de la Jiangsu Suning, Cosmin Olăroiu, 51 de ani, antrenorul anului 2020 în tradiționala Anchetă a Gazetei Sporturilor, n-ar spune ”nu” unei oferte pe viitor, dar în acest moment e imposibil.

”În momentul ăsta nici nu mă pot gândi! N-am cum să mă gândesc! Dar pentru mine ar fi o onoare să antrenez echipa națională a României. Mirel este familia mea. Eu sunt nașul fetei lui. El este familia mea, fratele meu mai mic. Gino e mai mare! E copilul meu. Îl văd pe el sau pe Antonio, am aceeași bucurie. Niciodată nu vreau să-l influențez. Încerc să evit lucrul ăsta, dar discutăm chestii generale și ce mi se întâmplă mie. Sunt unii oameni pe care-i vezi că vor să facă lucrul ăsta, că au pasiune. O să reușească, chiar dacă nu o va face acum!”, a mai declarat antrenorul.

Avem nevoie de un antrenor mare ca să avem rezultate acum sau e foarte greu să avem rezultate și atunci avem nevoie să creștem și ne trebuie un antrenor care să crească cu echipa. Eu merg pe varianta doi. Am foarte multă încredere în Rădoi! Cosmin Olăroiu, antrenor:

Oamenii Federației au venit la Dubai

Cosmin Olăroiu a dezvăluit în cadrul emisiunii ”Prietenii lui Ovidiu” că cei din FRF au venit special la Dubai să-l convingă să preia naționala.

”Când a venit președinte domnul Burleanu au venit și la Dubai. Nu mă feresc să spun. Andrei Vochin a fost la Dubai și a vorbit cu mine. Aveam contract. După ce-a plecat Daum, m-au sunat, am discutat cu ei. Am mers la conducerea clubului și le-am spus că mai am contract cu ei cinci luni, să accepte să mă lase la echipa națională în paralel cu Al Ahli. Aveam două acțiuni în noiembrie și martie, după care terminam contractul și puteam să vin la echipa națională. N-au vrut! Apoi am mers în China”, a spus antrenorul chinezilor de la Jiangsu Suning.

2007 e anul în care Olăroiu a renunțat la contractul cu FCSB, se întâmpla în luna iunie, pentru a merge la Al Hilal, în Arabia Saudită. Recomandări Vaccinul Moderna, aproape de autorizare în UE. Atu-ul și dezavantajele serului produs de compania americană

Trofee cu toate echipele antrenate în ultimii 15 ani!

O performanță incredibilă pe care a reușit-o Cosmin Olăroiu e aceea că a cucerit cel puțin un trofeu cu fiecare formație pe care a antrenat-o în ultimii 15 ani. În decembrie 2005 o prelua pe FCSB, după plecarea lui Protasov.

A câștigat titlul și Supercupa, după care a avut experiențe la alte 5 cluburi din Asia. Cu Al Hilal a cucerit 3 trofee, cu Al Sadd unul, cu Al Ain 3, iar cu Al Ahli Dubai, nu mai puțin de 7.

Cu Jiangsu Suning a cucerit titlul în acest an. În afara trofeelor, mai deține două performanțe de nivel foarte înalt: semifinalele Cupei UEFA cu Steaua, în 2006 și finala Champions League Asia, cu Al Ahli Dubai, în 2015.

