După ce se retrage, portughezul Cristiano Ronaldo vrea să se facă actor. Cristiano și-a făcut timp să doneze sânge!

După ce se retrage, portughezul Cristiano Ronaldo vrea să se facă actor. ”Mi-am planificat viitorul de acum 28 de ani”, a mărturisit lusitanul.

Cristiano Ronaldo a fost numit cel mai bun fotbalist al anului în cadrul Galei Globe Soccer Awards, organizată de Agenţia Europeană a Agenţilor de Jucători şi de Asociaţia Cluburilor Europene. Starul Realului a primit premiul din mâinile lui Del Piero, iar fostul jucător al lui Juventus și al naționalei Italiei a profitat de ocazie și l-a intervievat pe portughez, informează digisport.ro.

”Acum sunt concentrat pe ce am de făcut în teren, dar știu că va veni o vreme când va trebui să mă retrag. Până atunci vreau să mă bucur de orice moment. Știu că o să am o viața bună atunci când mă voi retrage. Spun asta nu pentru că am foarte mulți bani, ci pentru că o să încerc să fac tot felul de lucruri noi. De exemplu, să joc în filme. Și am și nenumărate alte proiecte: hoteluri, săli de sport, linia mea de echipament alături de cei de la Nike. Vreau să învăț să devin un om de afaceri. Mi-am planificat viitorul de mult timp, cred că de acum 27-28 de ani”.