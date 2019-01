FOTO/ Cristina Neagu: ”Voi reveni și mai puternică!”. Cum decurge recuperarea celei mai bune handbaliste din lume

Pentru a micșora perioada în care nu va putea evolua – minimum șase-șapte luni – Cristina petrece zilnic peste patru ore la o clinică specializată în recuperare sportivă. Cum nici un sacrificiu nu e prea mare, liderul echipei naționale a României spune că face tot ce este nevoie pentru a fi aptă de joc.

„Mă simt bine, recuperarea merge bine, dar sunt conștientă că procesul de recuperare este cu suișuri și coborâșuri. Este o perioadă grea, dar muncesc mult, zi de zi și știu că voi reveni și mai puternică. Contează foarte mult faptul că am un psihic tare. Simt că lucrurile merg în direcția bună, iar medicul mi-a spus că în mod normal după șase luni mă voi putea întoarce la handbal. Abia aștept să-mi scot firele de la operație, săptămâna viitoare, apoi să merg să fac bazin, și peste alte două săptămâni să pot face și bicicletă…cu cât voi face mai multe lucruri, cu atât voi avea un moral și mai bun”, spune Cristina Neagu, handbalistă CSM București

„Am țipat de durere, am simțit că e grav”

Cristina mărturisește că nu a vrut să vadă imaginile cu accidentarea urâtă pe care a suferit-o în timpul meciului cu Ungaria, de la Euro, dar a descris ce a simțit în momentele în care genunchiul „i-a fugit” și a realizat că este vorba despre o problemă foarte serioasă.

„Nu am dorit să mă uit la reluări la televizor, dar în primele zile după operație nu puteam scăpa de acele imagini din timpul jocului, îmi tot veneau în minte… M-a durut foarte tare, știu exact ce am simțit și ce s-a văzut la televizor. M-am speriat tare, am țipat de durere, apoi am început să plâng pentru că mi-am dat seama că mi-am rupt ligamentul. Nu vreau să-mi fac sânge rău uitându-mă la acele imagini. În general mi-e greu să văd accidentări la televizor, mai ales că se dau și în slow motion și poți vedea în amănunt cum se întâmplă lucrurile… știu că a fost un șoc pentru toată lumea…a fost greu…”, a mai spus handbalista de la CSM București.



„CSM va juca din ce în ce mai bine”

Liderul campioanei României crede că „tigroaicele” sunt pe un drum ascendent, în ciuda problemelor din ultima perioadă. Cristina Neagu mizează pe calificarea fetelor în Final Four-ul Ligii Campionilor și promite că va fi șef de galerie la Budapesta.

„Îmi dau seama că le lipsesc fetelor…Îmi doresc foarte tare să mergem cât mai departe în Liga Campionilor. Voi fi mereu alături de ele și le voi susține. Știu că este o perioadă grea pentru echipă, dar sunt convinsă că avem calitate și vom depăși clipele mai nefaste și vom juca mai bine. Mi-e greu să stau pe margine, dar în momentul de față încerc să mă concentrez mai mult pe recuperarea mea”, a mai spus Cristina.



