Cum a plecat Mircea Lucescu de la națională în 1986, după un 4-0 cu Austria: „Familia Ceaușescu m-a înlăturat”

Update 7 aprilie, 20:59 – Din păcate, Mircea Lucescu a murit, după ce marele antrenor a pierdut lupta cu boala.

Meciul România – Austria 4-0, disputat pe 10 septembrie 1986, în preliminariile Euro 1988, a fost ultimul ca selecționer pentru Mircea Lucescu, în primul său mandat la echipa națională.

Conform declarațiilor tehnicianului, după această partidă a fost demis de șefii Partidului Comunist Român și înlocuit cu Emeric Ienei.

„În 1986, au fost presiuni politice… Familia Ceaușescu m-a înlăturat de la națională, deoarece nu accepta rivalitatea dintre Steaua și Dinamo. Eu eram și la națională, și la Dinamo”, a dezvăluit, peste ani, Mircea Lucescu.

„Mi s-a cerut să mă ocup de viitorul naționalei… să caut și să cresc jucători tineri! De parcă nu făceam și lucrul ăsta! N-am habar câți antrenori au fost demiși după o victorie, nici nu contează scorul, dar, probabil, îi numeri pe degete”, a continuat Mircea Lucescu.

Interesant e că, la partida cu Austria, Mircea Lucescu era selecționerul echipei României, iar Emeric Ienei director tehnic, cei doi împărțind banca tehnică la jocul disputat în Ghencea.

Mircea Lucescu și Emeric Ienei au stat împreună pe banca tehnică a României la meciul cu Austria, din 1986. Foto: Captură video

„Am fost dat afară atunci, n-am plecat. Aveam atunci o echipă extrem de puternică. Pe austrieci i-am dominat categoric, scorul e prea mic față de ocaziile create. După 4-0 cu Austria, eu eram în vestiar cu jucătorii, sărbătoream victoria. La oficială, Valentin, Ilie Ceaușescu și Mircea Angelescu (n.r. – președintele FRF de atunci) pregăteau debarcarea mea”, spune, într-un alt interviu, Mircea Lucescu.

După acel meci, contând pentru preliminariile CE din 1988, Mircea Lucescu a fost demis, iar Emeric Ienei numit imediat selecționer.

10 septembrie 1986

România – Austria 4-0 (1-0) – preliminariile CE 1988

Stadion: Steaua, spectatori 25.000

Au marcat: Iovan (45, 64), Lăcătuș (61) și Hagi (89)

ROMÂNIA: Moraru – Iovan, Bumbescu, Belodedici, Rednic – Mateuț (72 Balaci), Bölöni, Klein, Hagi – Cămătaru, Pițurcă (46 Lăcătuș). Antrenori: Mircea Lucescu și Emeric Ienei.

AUSTRIA: Lindenberger – L. Lainer, Messlender, Weber, Degeorgi – Baumeister, Brauneder (66 Pacult), Kienast (46 Werner), Türmer – Schachner, Polster. Antrenor: Branko Elsner.



