Cum a plecat Mircea Lucescu de la națională în 1986, după un 4-0 cu Austria: „Familia Ceaușescu m-a înlăturat”

Update 7 aprilie, 20:59 – Din păcate, Mircea Lucescu a murit, după ce marele antrenor a pierdut lupta cu boala.
Meciul România – Austria 4-0, disputat pe 10 septembrie 1986, în preliminariile Euro 1988, a fost ultimul ca selecționer pentru Mircea Lucescu, în primul său mandat la echipa națională.
Conform declarațiilor tehnicianului, după această partidă a fost demis de șefii Partidului Comunist Român și înlocuit cu Emeric Ienei.
„În 1986, au fost presiuni politice… Familia Ceaușescu m-a înlăturat de la națională, deoarece nu accepta rivalitatea dintre Steaua și Dinamo. Eu eram și la națională, și la Dinamo”, a dezvăluit, peste ani, Mircea Lucescu.
„Mi s-a cerut să mă ocup de viitorul naționalei… să caut și să cresc jucători tineri! De parcă nu făceam și lucrul ăsta! N-am habar câți antrenori au fost demiși după o victorie, nici nu contează scorul, dar, probabil, îi numeri pe degete”, a continuat Mircea Lucescu.
Interesant e că, la partida cu Austria, Mircea Lucescu era selecționerul echipei României, iar Emeric Ienei director tehnic, cei doi împărțind banca tehnică la jocul disputat în Ghencea.
„Am fost dat afară atunci, n-am plecat. Aveam atunci o echipă extrem de puternică. Pe austrieci i-am dominat categoric, scorul e prea mic față de ocaziile create. După 4-0 cu Austria, eu eram în vestiar cu jucătorii, sărbătoream victoria. La oficială, Valentin, Ilie Ceaușescu și Mircea Angelescu (n.r. – președintele FRF de atunci) pregăteau debarcarea mea”, spune, într-un alt interviu, Mircea Lucescu.
După acel meci, contând pentru preliminariile CE din 1988, Mircea Lucescu a fost demis, iar Emeric Ienei numit imediat selecționer.
România – Austria 4-0 (1-0) – preliminariile CE 1988
Stadion: Steaua, spectatori 25.000
Au marcat: Iovan (45, 64), Lăcătuș (61) și Hagi (89)
ROMÂNIA: Moraru – Iovan, Bumbescu, Belodedici, Rednic – Mateuț (72 Balaci), Bölöni, Klein, Hagi – Cămătaru, Pițurcă (46 Lăcătuș). Antrenori: Mircea Lucescu și Emeric Ienei.
AUSTRIA: Lindenberger – L. Lainer, Messlender, Weber, Degeorgi – Baumeister, Brauneder (66 Pacult), Kienast (46 Werner), Türmer – Schachner, Polster. Antrenor: Branko Elsner.
