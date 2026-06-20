Au început lucrările la Pasajul Basarab

Municipalitatea susține că lucrările trebuie realizate pentru că Pasajul Basarab s-a degradat și nu mai prezintă siguranță și că doar așa poate fi făcută apoi recepția finală. Abia după ce recepția este făcută, autoritățile locale pot să intervină ca să asigure mentenanța.

Pasajul Basarab nu a putut fi recepționat oficial timp de 15 ani din cauza unui amestec de birocrație, litigii financiare sau modificări de proiect neaprobate. Deși a fost deschis traficului în iunie 2011, lipsa unei semnături finale pe procesul-verbal de recepție a blocat juridic preluarea lui în administrare. Pentru că nu a fost recepționat, acesta nu a putut fi întreținut, iar în timp s-a degradat.

„Pasajul Basarab este încă un obiectiv important, aflat de 15 ani într-o stare incertă, pe care l-am deblocat. Îl reparăm, atât pentru siguranță, cât și pentru a-i putea face, în sfârșit, recepția finală. Dacă n-am fi făcut asta acum, el continua să se degradeze. Am ales să începem în prima zi a vacanței școlare și să lucrăm pe perioada verii, când traficul e mai lejer. Iar din septembrie să ridicăm restricțiile de circulație de pe pod”, a explicat primarul general Ciprian Ciucu.

Edilul s-a dus de la prima oră pe șantier, să vadă dacă e mobilizat constructorul și să discute detalii organizatorice.

„Toată lumea e mobilizată, sunt mulțumit”, a mai spus primarul, promițând că va monitoriza îndeaproape și acest mare șantier.

PMB anunță că lucrările se vor desfășura în două, chiar trei schimburi.

Lucrările durează 10 luni: cum se va circula pe podul Basarab

Din 20 iunie au fost suspendate liniile de tramvai 4 și 11. În locul lor, STB înființează linia 54, care va circula între Depou Alexandria – Zețarilor – Șura Mare, iar linia 44 va circula cu parc mărit.

De asemenea, linia 1 și linia 10 vor circula deviat, între Romprim – Piața Sudului – Dristor – Obor – Banu Manta, în ambele sensuri, respectiv între Romprim – Piața Sudului – Piața Eroii Revoluției – Trafic Greu – 13 Septembrie – Ghencea (tot în ambele sensuri). Va fi înființată și linia navetă 610, între Primăria Sectorului 1 – Pasaj Basarab – Piața Leul – Piața Danny Huwe – șos. Progresul, cu întoarcere pe Panduri.

În perioada 20-29 iunie, traficul auto nu va fi afectat. Abia din 29 iulie mașinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăvești înspre șoseaua Nicolae Titulescu și invers, iar din luna august traficul auto se va muta pe cealaltă bretea.

„Da, este adevărat, de astăzi tramvaiul nu mai circulă la podul Basarab pentru că a început lucrările și nu se poate fără a opri circulația. Pe 29 iulie, noi vom trebui să închidem și traficul pe pod, dar o vom face alternativ. Pe o bandă se va lucra, va fi închis traficul, și se va circula pe cealaltă bandă, în dublu sens”, a precizat Ciprian Ciucu, într-un videoclip filmat de la șantierul podului Basarab.

Primarul Capitalei mai spune că circulația va reveni în condiții normale din septembrie.

„Lucrările vor dura undeva înspre 10 luni, dar traficul va fi restricționat doar pe perioada verii. Am tras tare să ne apucăm acum, când copiii au intrat în vacanță, de aceste lucrări, pentru ca din toamnă să putem reda circulația. (…) În toamnă se va relua circulația integral, așa cum a fost și până acum”, a mai spus edilul.

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