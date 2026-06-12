Lipsa de somn

Bărbații care urmăresc Cupa Mondială FIFA din 2026 ar putea observa efecte neașteptate asupra vieții lor sexuale, avertizează experții.

Factori precum nopțile târzii, consumul excesiv de alcool, alimentația nesănătoasă și reducerea activității fizice pot influența negativ sănătatea sexuală masculină.

Multe meciuri de fotbal din cadrul Cupei Mondiale vor avea loc la ore târzii din noapte. Acest lucru ar putea perturba somnul, afectând nivelul de energie, hormonii de stres și testosteronul, factori esențiali pentru performanța sexuală.

„Lipsa de somn poate duce la scăderea libidoului, oboseală sau dificultăți în menținerea erecției,» explică Dr. Donald Grant, medic de familie și consilier clinic principal la „The Independent Pharmacy”.

Consumul excesiv de alcool

Competițiile sportive, precum Cupa Mondială, sunt adesea asociate cu un consum crescut de alcool.

Alcoolul este unul dintre cei mai comuni factori de stil de viață asociați cu disfuncția erectilă temporară. Consumul excesiv de alcool poate afecta fluxul sangvin, semnalele nervoase și nivelurile hormonale, conducând la scăderea testosteronului și a libidoului – Dr. Donald Grant

Dietele nesănătoase

Pe durata verii, mai ales în timpul evenimentelor sportive sau vacanțelor, oamenii tind să consume alimente mai puțin sănătoase, precum chipsuri, carne procesată și alimente bogate în sare și grăsimi.

Aceste obiceiuri alimentare pot afecta circulația sângelui, crescând riscul de colesterol ridicat, hipertensiune arterială și creștere în greutate, factori ce contribuie la disfuncția erectilă.

Cum să mențineți echilibrul

Pentru a evita aceste efecte negative, este esențial să adoptați un stil de viață echilibrat chiar și în timpul competiției.

Dr. Grant recomandă să se acorde atenție somnului, să se limiteze consumul de alcool și să se mențină o dietă sănătoasă pentru a preveni problemele de sănătate sexuală.

În plus, exercițiile fizice regulate pot contribui la menținerea unei bune circulații și a unui nivel hormonal echilibrat.

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