Planificarea unei călătorii la JO de iarnă 2026 necesită rapiditate și informare precisă. Aceasta este o ediție atipică, desfășurată pe o arie geografică foarte largă (peste 22.000 km²), așa că logistica este cheia.

Iată ghidul complet pentru a ajunge și a te bucura de Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026:

Transport: cum ajungi în Italia și cum te deplasezi

Deoarece evenimentele sunt împărțite între oraș (Milano) și munte (Cortina, Bormio, Livigno), trebuie să îți alegi aeroportul în funcție de sporturile pe care vrei să le vezi.

Zboruri din România

Pentru Milano (Patinaj, Hochei, Ceremonia de deschidere): Caută zboruri către Malpensa (MXP), Linate (LIN) sau Bergamo (BGY). Din București, Cluj sau Timișoara există conexiuni frecvente (Wizz Air, Ryanair, Tarom).

Pentru Cortina d’Ampezzo (Schi Alpin Feminin, Curling, Bob): Cel mai apropiat aeroport mare este Veneția (Marco Polo). De acolo, transferul spre munte este mai scurt (circa două ore) decât din Milano (circa 5 ore).

Deplasarea între locații – Distanța dintre Milano și Cortina este mare (peste 400 de kilometri)

Trenul: Este cea mai sigură variantă. Trenitalia a suplimentat rutele. Există legături rapide Milano – Veneția – Verona. Pentru munte, trenul merge până în anumite puncte (ex: Calalzo di Cadore pentru Cortina sau Tirano pentru Bormio/Livigno), de unde se iau autobuze speciale pentru acest eveniment.

Shuttle-uri Olimpice: Organizatorii pun la dispoziție autobuze speciale pentru deținătorii de bilete, care leagă gările de locurile de competiție.

Mașina închiriată: Nerecomandat în acest moment. Traficul va fi restricționat drastic în jurul stațiunilor (ZTL – Zone cu Trafic Limitat), iar parcările sunt rezervate sau extrem de scumpe.

Bilete: prețuri și disponibilitate (last minute)

Fiind chiar înainte de start, majoritatea biletelor standard sunt epuizate, dar ai două șanse:

Platforma Oficială de Revânzare (Resale): Aceasta este singura sursă sigură. Aici, fanii care nu mai pot ajunge își vând biletele la preț nominal. Verifică constant site-ul oficial milanocortina2026.org.

Prețuri estimative: Accesibil (40 – 80 de euro): Calificări la hochei, schi fond, curling (faze preliminare), unele locuri în picioare la pârtii. Mediu (150 – 400 de euro): Finale la schi alpin, patinaj viteză, sărituri cu schiurile. Premium (500 – peste 1.500 de euro): Ceremonia de Deschidere (San Siro), Finala masculină de hochei, Gala de patinaj artistic. Evenimentele din piețe: În unele cazuri, accesul la ceremoniile de decernare a medaliilor (Medal Plaza) poate fi gratuit sau cu bilet simbolic, dar necesită rezervare.



Cum cumperi bilete

Procesul oficial de vânzare a început cu o fază în care fanii s-au înregistrat pentru trageri la sorți care să le ofere prioritate de cumpărare.

Vânzările deschise publicului larg au continuat ulterior – intră pe tickets.milanocortina2026.org pentru bilete digitale.

Biletele sunt 100 % digitale și se achiziționează online.

Atenție: cumpără bilete doar prin canalele oficiale Milano Cortina 2026 – biletele sau pachetele achiziționate în afara site-ului oficial pot fi anulate.

Fan zone: atmosfera olimpică gratuită

Dacă nu prinzi bilete la competiții, „Fan zone” (numite oficial Live Sites) reprezintă locul unde trebuie să fii. Intrarea este gratuită, sunt ecrane gigantice, concerte și standuri cu mâncare.

Milano – Piazza del Duomo: Epicentrul distracției. Aici vor avea loc decernările de medalii (Medal Plaza) în fiecare seară pentru sporturile desfășurate în oraș. Atmosfera va fi incendiară.

Cortina d’Ampezzo: În centrul stațiunii (zona Corso Italia), vei găsi un mix de eleganță și sport. Ecrane mari vor transmite cursele de pe Tofane.

Livigno & Bormio: Vor avea zone dedicate în centrele pietonale, unde se vor reuni fanii sporturilor extreme (snowboard, freestyle).

Cazare (provocarea principală)

În acest moment (februarie 2026), găsirea cazării în Cortina sau Bormio este aproape imposibilă sau extrem de scumpă.

Strategia Milano: Poți găsi cazare în orașele satelit ale Milanului (Monza, Sesto San Giovanni) care sunt conectate prin metrou/tren.

Strategia Munte: Dacă vrei la Cortina, caută cazare în localitățile de pe vale (San Vito di Cadore, Borca di Cadore) sau chiar în Belluno (deși naveta va dura).

Prețuri: Așteaptă-te la prețuri de „Vârf de sezon + Olimpiadă”. Un hotel modest poate sări de 250-300 de euro/noapte.

În ce localități vor avea loc întrecerile olimpice din 2026

Întrecerile din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano și Cortina vor fi organizate în opt localități. Astfel, Antholz va găzdui probele de biatlon, Bormio va fi scena întrecerilor de schi alpin și de schi-alpinism, în timp ce Cortina va fi dedicată probelor de bob, curling, skeleton, schi alpin și sanie.

La Livigno se vor desfășura concursurile de schi artistic și snowboarding, în timp ce Milano va găzdui concursurile de patinaj artistic, hochei pe gheață, patinaj viteză și short-track.

La Predazzo vor avea loc probele de sărituri cu schiurile și de combinată nordică, iar Tesero va găzdui întrecerile de schi fond și de combinată nordică.

Ceremonia de deschidere va avea loc pe stadionul San Siro din Milano, iar cea de închidere – pe arena olimpică din Verona.

Probele olimpice se vor desfășura pe un teritoriu care se întinde pe o suprafață totală de aproximativ 22.000 km2. Programul complet al întrecerilor de la Milano-Cortina 2026 poate fi văzut aici.

Câți sportivi va avea România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

România va fi reprezentată la olimpiada din Italia de o delegație formată din 29 de sportivi (28 de titulari și o rezervă). Aceștia vor concura la nouă discipline.

Biatlon (Sat Olimpic Anterselva):

6 sportivi: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Echipa tehnică: Gheorghe Stoian (antrenor principal), Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu, Vasile Gheorghe

Bob (Sat Olimpic Cortina):

4 sportivi titulari: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea

1 rezervă: Andrei Nica

Echipa tehnică: Iulian Păcioianu (antrenor principal), Dorin Grigore

Patinaj artistic (Sat Olimpic Milano):

Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie (Sat Olimpic Cortina):

7 sportivi: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Echipa tehnică: Alexandru Comșa (antrenor principal), Radu Eugen

Sărituri cu schiurile (Sat Olimpic Predazzo):

4 sportivi: Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Echipa tehnică: Florin Spulber (antrenor principal), Adrian Comănescu

Schi alpin (Sat Olimpic Cortina/Bormio):

2 sportivi: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Echipa tehnică: Luigi Rossi (feminin), Andrei Burchiu (masculin)

Schi fond (Sat Olimpic Predazzo):

3 sportivi: Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Echipa tehnică: Ioan Lungociu (antrenor principal), Ioan Poponeci

Snowboard (Sat Olimpic Livigno):

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Echipa tehnică: Kinda Geza (antrenor principal), Zoltan Reisz

