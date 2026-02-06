Planificarea unei călătorii la JO de iarnă 2026 necesită rapiditate și informare precisă. Aceasta este o ediție atipică, desfășurată pe o arie geografică foarte largă (peste 22.000 km²), așa că logistica este cheia.

Iată ghidul complet pentru a ajunge și a te bucura de Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026:

Transport: cum ajungi în Italia și cum te deplasezi

Deoarece evenimentele sunt împărțite între oraș (Milano) și munte (Cortina, Bormio, Livigno), trebuie să îți alegi aeroportul în funcție de sporturile pe care vrei să le vezi.

Zboruri din România

  • Pentru Milano (Patinaj, Hochei, Ceremonia de deschidere): Caută zboruri către Malpensa (MXP), Linate (LIN) sau Bergamo (BGY). Din București, Cluj sau Timișoara există conexiuni frecvente (Wizz Air, Ryanair, Tarom).
  • Pentru Cortina d’Ampezzo (Schi Alpin Feminin, Curling, Bob): Cel mai apropiat aeroport mare este Veneția (Marco Polo). De acolo, transferul spre munte este mai scurt (circa două ore) decât din Milano (circa 5 ore).

Deplasarea între locații – Distanța dintre Milano și Cortina este mare (peste 400 de kilometri)

  • Trenul: Este cea mai sigură variantă. Trenitalia a suplimentat rutele. Există legături rapide Milano – Veneția – Verona. Pentru munte, trenul merge până în anumite puncte (ex: Calalzo di Cadore pentru Cortina sau Tirano pentru Bormio/Livigno), de unde se iau autobuze speciale pentru acest eveniment.
  • Shuttle-uri Olimpice: Organizatorii pun la dispoziție autobuze speciale pentru deținătorii de bilete, care leagă gările de locurile de competiție.
  • Mașina închiriată: Nerecomandat în acest moment. Traficul va fi restricționat drastic în jurul stațiunilor (ZTL – Zone cu Trafic Limitat), iar parcările sunt rezervate sau extrem de scumpe.

Bilete: prețuri și disponibilitate (last minute)

Fiind chiar înainte de start, majoritatea biletelor standard sunt epuizate, dar ai două șanse:

  • Platforma Oficială de Revânzare (Resale): Aceasta este singura sursă sigură. Aici, fanii care nu mai pot ajunge își vând biletele la preț nominal. Verifică constant site-ul oficial milanocortina2026.org.
  • Prețuri estimative:
    • Accesibil (40 – 80 de euro): Calificări la hochei, schi fond, curling (faze preliminare), unele locuri în picioare la pârtii.
    • Mediu (150 – 400 de euro): Finale la schi alpin, patinaj viteză, sărituri cu schiurile.
    • Premium (500 – peste 1.500 de euro): Ceremonia de Deschidere (San Siro), Finala masculină de hochei, Gala de patinaj artistic.
    • Evenimentele din piețe: În unele cazuri, accesul la ceremoniile de decernare a medaliilor (Medal Plaza) poate fi gratuit sau cu bilet simbolic, dar necesită rezervare.

Cum cumperi bilete

  • Procesul oficial de vânzare a început cu o fază în care fanii s-au înregistrat pentru trageri la sorți care să le ofere prioritate de cumpărare.
  • Vânzările deschise publicului larg au continuat ulterior – intră pe tickets.milanocortina2026.org pentru bilete digitale.
  • Biletele sunt 100 % digitale și se achiziționează online.

Atenție: cumpără bilete doar prin canalele oficiale Milano Cortina 2026 – biletele sau pachetele achiziționate în afara site-ului oficial pot fi anulate.

Fan zone: atmosfera olimpică gratuită

Dacă nu prinzi bilete la competiții, „Fan zone” (numite oficial Live Sites) reprezintă locul unde trebuie să fii. Intrarea este gratuită, sunt ecrane gigantice, concerte și standuri cu mâncare.

  • Milano – Piazza del Duomo: Epicentrul distracției. Aici vor avea loc decernările de medalii (Medal Plaza) în fiecare seară pentru sporturile desfășurate în oraș. Atmosfera va fi incendiară.
  • Cortina d’Ampezzo: În centrul stațiunii (zona Corso Italia), vei găsi un mix de eleganță și sport. Ecrane mari vor transmite cursele de pe Tofane.
  • Livigno & Bormio: Vor avea zone dedicate în centrele pietonale, unde se vor reuni fanii sporturilor extreme (snowboard, freestyle).

Cazare (provocarea principală)

În acest moment (februarie 2026), găsirea cazării în Cortina sau Bormio este aproape imposibilă sau extrem de scumpă.

  • Strategia Milano: Poți găsi cazare în orașele satelit ale Milanului (Monza, Sesto San Giovanni) care sunt conectate prin metrou/tren.
  • Strategia Munte: Dacă vrei la Cortina, caută cazare în localitățile de pe vale (San Vito di Cadore, Borca di Cadore) sau chiar în Belluno (deși naveta va dura).
  • Prețuri: Așteaptă-te la prețuri de „Vârf de sezon + Olimpiadă”. Un hotel modest poate sări de 250-300 de euro/noapte.

În ce localități vor avea loc întrecerile olimpice din 2026

Întrecerile din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano și Cortina vor fi organizate în opt localități. Astfel, Antholz va găzdui probele de biatlon, Bormio va fi scena întrecerilor de schi alpin și de schi-alpinism, în timp ce Cortina va fi dedicată probelor de bob, curling, skeleton, schi alpin și sanie.

La Livigno se vor desfășura concursurile de schi artistic și snowboarding, în timp ce Milano va găzdui concursurile de patinaj artistic, hochei pe gheață, patinaj viteză și short-track.

La Predazzo vor avea loc probele de sărituri cu schiurile și de combinată nordică, iar Tesero va găzdui întrecerile de schi fond și de combinată nordică.

Ceremonia de deschidere va avea loc pe stadionul San Siro din Milano, iar cea de închidere – pe arena olimpică din Verona.

Probele olimpice se vor desfășura pe un teritoriu care se întinde pe o suprafață totală de aproximativ 22.000 km2. Programul complet al întrecerilor de la Milano-Cortina 2026 poate fi văzut aici.

Câți sportivi va avea România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

România va fi reprezentată la olimpiada din Italia de o delegație formată din 29 de sportivi (28 de titulari și o rezervă). Aceștia vor concura la nouă discipline.

Biatlon (Sat Olimpic Anterselva):

  • 6 sportivi: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
  • Echipa tehnică: Gheorghe Stoian (antrenor principal), Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu, Vasile Gheorghe

Bob (Sat Olimpic Cortina):

  • 4 sportivi titulari: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea
  • 1 rezervă: Andrei Nica
  • Echipa tehnică: Iulian Păcioianu (antrenor principal), Dorin Grigore

Patinaj artistic (Sat Olimpic Milano):

  • Julia Sauter
  • Antrenor: Roxana Luca

Sanie (Sat Olimpic Cortina):

  • 7 sportivi: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban
  • Echipa tehnică: Alexandru Comșa (antrenor principal), Radu Eugen

Sărituri cu schiurile (Sat Olimpic Predazzo):

  • 4 sportivi: Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber
  • Echipa tehnică: Florin Spulber (antrenor principal), Adrian Comănescu

Schi alpin (Sat Olimpic Cortina/Bormio):

  • 2 sportivi: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu
  • Echipa tehnică: Luigi Rossi (feminin), Andrei Burchiu (masculin)

Schi fond (Sat Olimpic Predazzo):

  • 3 sportivi: Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
  • Echipa tehnică: Ioan Lungociu (antrenor principal), Ioan Poponeci

Snowboard (Sat Olimpic Livigno):

  • 2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
  • Echipa tehnică: Kinda Geza (antrenor principal), Zoltan Reisz
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente fotografii au stârnit un val de reacții
Viva.ro
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente fotografii au stârnit un val de reacții
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
Elle.ro
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

A început sezonul inundațiilor în România: 21 de localități din 5 județe sunt sub ape. Gospodării izolate și drumuri blocate
Știri România 11:42
A început sezonul inundațiilor în România: 21 de localități din 5 județe sunt sub ape. Gospodării izolate și drumuri blocate
Un site care vindea puieți de paulownia publică acum știri făcute cu Inteligența Artificială și a depășit la expunere site-uri precum StirileProTV, Antena 3 sau HotNews
Știri România 10:57
Un site care vindea puieți de paulownia publică acum știri făcute cu Inteligența Artificială și a depășit la expunere site-uri precum StirileProTV, Antena 3 sau HotNews
Parteneri
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Adevarul.ro
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
Fanatik.ro
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Parteneri
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
Elle.ro
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

Cel mai nou cuplu din showbiz? Ce spune Andrei Bănuță despre zvonurile că are o relație cu Mira: „Eu am fost foarte discret”
Stiri Mondene 11:49
Cel mai nou cuplu din showbiz? Ce spune Andrei Bănuță despre zvonurile că are o relație cu Mira: „Eu am fost foarte discret”
Imagini emoționante cu Kira Hagi și tatăl ei. Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. „La mulți ani!”
Stiri Mondene 11:42
Imagini emoționante cu Kira Hagi și tatăl ei. Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. „La mulți ani!”
Parteneri
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
TVMania.ro
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
ObservatorNews.ro
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
GSP.ro
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax.ro
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Redactia.ro
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
KanalD.ro
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult

Politic

Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Politică 05 feb.
Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Politică 05 feb.
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0. Ce măsuri va lua. Exclusiv
Fanatik.ro
„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0. Ce măsuri va lua. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om