Tom Brady are 41 de ani, dar asta nu-i împiedică pe specialiștii și pe iubitorii fotbalului american să-l considere omul care are cele mai mari șanse să decidă ediția a 53-a a SuperBowl-ului (finala campionatului din SUA), care le va pune față în față, pe 3 februarie, pe New England Patriots și Los Angeles Rams.