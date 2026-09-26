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Mijlocașul portughez Leonardo José dos Santos Teixeira, pe scurt Léo Teixiera, 27 de ani, care a semnat în vară un contract pe două sezoane cu Petrolul Ploiești, este unul dintre cei mai interesanți jucători sosiți în Superliga în acest sezon.
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Léo Teixeira, care poate juca mijlocaș pe ambele benzi, a sosit la Petrolul de la formația lusitană de eșalon secund Felgueiras, pentru care a jucat pe parcursul ultimelor două stagiuni, adunând 55 de prezențe și 6 goluri marcate în campionat, a scris site-ul oficial al clubului ploieștean.
Anterior, a mai evoluat pentru Condeixa, Fafe și Varzim, Petrolul va fi, pentru el, prima experiență în afara granițelor Portugaliei.
Léo s-a acomodat imediat în România. În primele 10 runde, jucătorul revelației actualului sezon (Petrolul e pe locul 4, după Dinamo, Rapid și Craiova) a scos 3 penalty-uri și a oferit 2 pase decisive. E unul dintre cei mai buni „dribleuri” din campionat.
Teixeira a făcut o fază senzațională la Cluj-Napoca, finalizată de Nlundulu, în victoria cu „U” (3-2), însă nu e o „floare rară” în „palmaresul” lui.
Într-un interviu acordat pentru Flashscore, versiunea în limba portugheză, Léo Teixeira a mărturisit că doar perseverența și munca asiduă pot duce la succes chiar și în fața obstacolelor.
Fotbalistul recunoștea că mai are de muncit pentru a-și atinge toate obiectivele: „Dacă voi continua să muncesc și să joc așa cum am făcut până acum, cred că am un viitor frumos”.
După un traseu care a inclus echipe precum Fafe și Varzim, Léo a ajuns în fotbalul profesionist abia în urmă cu 4 ani.
„În sezonul 2021/22, am avut o performanță bună la Fafe, dar nu am reușit să urc un nivel. Totuși, Felgueiras mi-a oferit șansa de a ajunge în Liga 2 și am fost extrem de recunoscător pentru această oportunitate”, explica Teixeira.
Pe lângă parcursul său de la Felgueiras, Léo a atras atenția și printr-un moment special: celebrarea unui gol împotriva echipei Chaves printr-un „salt mortal”.
Era ceva ce îmi doream să fac de mult timp. Le promisesem câtorva prieteni că, dacă marchez, voi face un salt, o tumbă. Când a venit momentul, mi-am amintit de promisiune și am făcut-o.
El promitea că va repeta gestul la următorul gol, „dacă terenul și condiția fizică îi vor permite”.
Acum e în formă perfectă, gazon îi mai trebuie. La Ploiești, abia s-a început operațiunea de „cosmetizare” a suprafeței de joc.
Léo Teixeira rămâne concentrat pe evoluția sa și a echipei: „Promit fanilor că voi da tot ce am mai bun în fiecare meci. Fotbalul este viața mea, iar părinții mei m-au sprijinit întotdeauna, sacrificând mult pentru ca eu să ajung aici. Tot ce am astăzi le datorez lor”.
Teixeira este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 600.000 de euro. Cea mai mare valoare a avut-o anul trecut, 750.000 de euro.