Mijlocașul portughez Leonardo José dos Santos Teixeira, pe scurt Léo Teixiera, 27 de ani, care a semnat în vară un contract pe două sezoane cu Petrolul Ploiești, este unul dintre cei mai interesanți jucători sosiți în Superliga în acest sezon.

Léo Teixeira, care poate juca mijlocaș pe ambele benzi, a sosit la Petrolul de la formația lusitană de eșalon secund Felgueiras, pentru care a jucat pe parcursul ultimelor două stagiuni, adunând 55 de prezențe și 6 goluri marcate în campionat, a scris site-ul oficial al clubului ploieștean.

3 penalty-uri, 2 pase, multe driblinguri

Anterior, a mai evoluat pentru Condeixa, Fafe și Varzim, Petrolul va fi, pentru el, prima experiență în afara granițelor Portugaliei.

Léo s-a acomodat imediat în România. În primele 10 runde, jucătorul revelației actualului sezon (Petrolul e pe locul 4, după Dinamo, Rapid și Craiova) a scos 3 penalty-uri și a oferit 2 pase decisive. E unul dintre cei mai buni „dribleuri” din campionat.

Copy-paste!

Teixeira a făcut o fază senzațională la Cluj-Napoca, finalizată de Nlundulu, în victoria cu „U” (3-2), însă nu e o „floare rară” în „palmaresul” lui.

Într-un interviu acordat pentru Flashscore, versiunea în limba portugheză, Léo Teixeira a mărturisit că doar perseverența și munca asiduă pot duce la succes chiar și în fața obstacolelor.

Profesionist doar de 4 ani

Fotbalistul recunoștea că mai are de muncit pentru a-și atinge toate obiectivele: „Dacă voi continua să muncesc și să joc așa cum am făcut până acum, cred că am un viitor frumos”.

După un traseu care a inclus echipe precum Fafe și Varzim, Léo a ajuns în fotbalul profesionist abia în urmă cu 4 ani.

„În sezonul 2021/22, am avut o performanță bună la Fafe, dar nu am reușit să urc un nivel. Totuși, Felgueiras mi-a oferit șansa de a ajunge în Liga 2 și am fost extrem de recunoscător pentru această oportunitate”, explica Teixeira.

Tumba de după golul cu Chaves

Pe lângă parcursul său de la Felgueiras, Léo a atras atenția și printr-un moment special: celebrarea unui gol împotriva echipei Chaves printr-un „salt mortal”.

Leo Teixeira, pregătindu-se să facă tumba

Era ceva ce îmi doream să fac de mult timp. Le promisesem câtorva prieteni că, dacă marchez, voi face un salt, o tumbă. Când a venit momentul, mi-am amintit de promisiune și am făcut-o.

El promitea că va repeta gestul la următorul gol, „dacă terenul și condiția fizică îi vor permite”.

Acum e în formă perfectă, gazon îi mai trebuie. La Ploiești, abia s-a început operațiunea de „cosmetizare” a suprafeței de joc.

„Fotbalul este viața mea, părinții m-au sprijinit mereu, sacrificând totul ca eu să ajung aici

Léo Teixeira rămâne concentrat pe evoluția sa și a echipei: „Promit fanilor că voi da tot ce am mai bun în fiecare meci. Fotbalul este viața mea, iar părinții mei m-au sprijinit întotdeauna, sacrificând mult pentru ca eu să ajung aici. Tot ce am astăzi le datorez lor”.