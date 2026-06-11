Când am plâns și noi, și cerul de acasă

În 1994, în SUA, ne trezeam în zorii zilei pentru a urmări meciurile Generației de Aur. După seara fierbinte de la meciul cu Argentina, am plâns, și noi, și cerul de acasă, după eșecul dramatic cu Suedia, din „sferturi”.

Unii dintre noi, cei care scriem azi, poate pentru asta ne-am făcut jurnaliști. Mai buni sau mai răi, asta decideți dumneavoastră. Chiar credeam că vom vedea lumea cu naționala lui Hagi și o vom cuceri.

Au mai urmat doar Coupe du Monde 1998, Euro 2000 și alte 3 turnee finale europene răzlețițe, în 2008, 2016 și 2024.

Mondialul-monstru

Acum, începe cea mai lungă vară fierbinte din istoria fotbalului. Un Campionat Mondial-monstru, cu 48 de echipe și 104 meciuri, care începe joi, 11 iunie, cu meciul de deschidere Mexic – Africa de Sud, și se termină cu finala de pe 19 iulie.

Aici, aveți programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. De asemenea, puteți consulta loturile celor 48 de echipe participante.

Trebuie să te scoli devreme, dacă vrei să vezi Seleção

FIFA a avut grijă să programeze meciurile mai tari din grupe la ore acceptabile pentru fusul european.

Dar tot va trebui să ne trezim, la 4.00, dacă vrem să vedem Argentina lui Messi contra Algeriei, ba chiar la 5.00, pentru Argentina contra Iordania.

E și Franța -Irak la miezul nopții, sau Brazilia, pentacampeão, contra minisculei Haiti, la 4.00, și, de două ori la 1.00, cu Maroc și cu Scoția.

Ce ne-am mai fi trezit dacă am fi jucat semifinala de vis cu Brazilia, la World Cup 1994…

Guvernul mexican ia măsuri pentru a preveni haosul

Gazeta Sporturilor scrie că facțiunea radicală a Sindicatului Profesorilor din Mexic, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), protestează de mai multe zile față de reforma sistemului de pensii și e gata să blocheze accesul spre „Azteca” în ziua meciului de deschidere.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, autoritățile mexicane au descoperit nu mai puțin de 59 de dispozitive explozive într-un autobuz care transporta manifestanți către capitală.

Pe lângă sindicatul profesorilor, rudele celor aproximativ 130.000 de persoane dispărute în Mexic au anunțat că vor profita de atenția globală generată de Cupa Mondială pentru a organiza propriile proteste.

De asemenea, fermieri și transportatori au anunțat blocaje rutiere și manifestații în mai multe zone ale țării.

Guvernul mexican a adoptat măsuri extraordinare pentru a evita haosul din Ciuda de Mxico. Președinta Claudia Sheinbaum a semnat un decret care impune telemunca pentru o mare parte din administrația publică federal, pe lângă suspendarea cursurilor școlare.

Grupele Campionatului Mondial de Fotbal 2026

Naționalele participante sunt împărțite în 12 grupe de câte 4. Din fiecare grupă, primele 2 clasate și cele mai bune 8 echipe de pe locul 3 vor avansa în faza eliminatorie cu 32 de echipe („16”-imi).

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia Grupa B : Canada, Bosnia Herțegovina, Qatar, Elveția

: Canada, Bosnia Herțegovina, Qatar, Elveția Grupa C : Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia

SUA, Paraguay, Australia, Turcia Grupa E : Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador

: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia , Tunisia

Olanda, Japonia, Suedia Tunisia Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă Grupa H : Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay Grupa I : Franța, Irak, Senegal, Norvegia

: Franța, Irak, Senegal, Norvegia Grupa J : Argentina, Algeria, Austria, Iordania

: Argentina, Algeria, Austria, Iordania Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia

Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Argentina este campioana mondială en-titre. România nu a mai ajuns la CM de 28 de ani. Acum, „tricolorii” au cedat în barajul de la Istanbul cu Turcia.

Cum se califică echipele în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Dacă două sau mai multe echipe au același număr de puncte la finalul grupelor, FIFA aplică următoarele criterii de departajare, în această ordine:

Cele mai multe puncte obținute în meciurile din grupă în meciurile jucate între cele două echipe în cauză;

Golaveraj superior în meciurile din grupă jucate între echipele în cauză;

Cele mai multe goluri marcate în meciurile din grupă jucate între echipele respective.

Dacă echipele sunt tot la egalitate, criteriile se reaplică exclusiv meciurilor dintre echipele care sunt încă la egalitate pentru a determina clasamentul final al acestora. Dacă această procedură nu duce la o decizie, se aplică criteriile:

Golaveraj superior în toate meciurile din grupă;

Cele mai multe goluri marcate în toate meciurile din grupă;

Cel mai mare scor în clasamentul „fair-play!”;

O poziție mai bună în cel mai recent clasament FIFA;

O poziție mai bună în clasamentul mondial FIFA, din ce în ce mai vechi, până când echipele pot fi departajate.

Stadioanele Campionatului Mondial de Fotbal 2026

Dallas Stadium (Arlington, SUA) – 92.967 locuri

Estadio Azteca (Mexico City, Mexic) – 87.523 locuri

New York New Jersey Stadium (East Rutherford, SUA) – 87.157 locuri

Kansas City Stadium (Kansas City, SUA) – 76.640 locuri

Atlanta Stadium (Atlanta, SUA) – 75.000 locuri

Houston Stadium (Houston, SUA) – 72.220 locuri

San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, SUA) – 70.909 locuri

Los Angeles Stadium (Inglewood, SUA)- 70.240 locuri

Boston Stadium (Foxborough, SUA) – 70.000 locuri

Philadelphia Stadium (Philadelphia, SUA) – 69.328 locuri

Seattle (Seattle, SUA) – 69.000 locuri

Miami Stadium (Miami, SUA) – 67.518 locuri

BC Place (Vancouver, Canada) – 54.500 locuri

Estadio Monterrey (Guadelupe, Mexic) – 53.460 locuri

Estadio Guadalajara (Zapopan, Mexic) – 48.071 locuri

Toronto Stadium (Toronto, Canada) – 45.500 locuri

De ce își schimbă stadioanele numele pe timpul Campionatului Mondial de Fotbal 2026

Noile reguli de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Regulamentul a fost modificat pentru acest turneu final, pentru o desfășurare mai bună a partidelor.

La turneul final au fost convocați 14 „centrali” din Europa, printre care și românul Istvan Kovacs. De asemenea, la Cupa Mondială vor fi și asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

În 2022, Istvan Kovacs a fost doar al patrulea oficial, fără să conduce vreun meci.

FIFA a nominalizat un număr record de arbitri: 52 de „centrali” și 88 de asistenți.

Care sunt noile reguli de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Cartonaș roșu pentru acoperirea gurii!

Mascotele Campionatului Mondial de Fotbal 2026

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 are nu una, ci 3 mascote oficiale, câte una pentru fiecare țară gazdă:

Maple (Canada) este un elan dinamic și plin de energie, purtând o frunză de arțar roșie.

Zayu (Mexic) este n jaguar agil și prietenos, specific faunei mexicane.

Clutch (Statele Unite ale Americii) este n vultur pleșuv atletic, simbolul național al SUA.

Mingea cu AI

Mingea oficială a Cupei Mondiale de fotbal 2026, Adidas Trionda, se remarcă prin tehnologia inovatoare a senzorilor care dau un suport îmbunătățit pentru sistemul VAR.

Această minge, dezvoltată în colaborare cu FIFA, combină tehnologia inovatoare cu un design unic. Producătorii au prezentat-o cu 11 zile înainte de startul competițiției.

Adidas Trionda are un cip care va transmite în timp real fiecare mișcare a balonului. Tehnologia va ajuta VAR-ul atunci când este vorba despre o decizie de ofsaid sau de henț.

Încărcarea se produce wireless, în 90 de minute, iar autonomia este de șase ore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE