Când am plâns și noi, și cerul de acasă

În 1994, în SUA, ne trezeam în zorii zilei pentru a urmări meciurile Generației de Aur. După seara fierbinte de la meciul cu Argentina, am plâns, și noi, și cerul de acasă, după eșecul dramatic cu Suedia, din „sferturi”.

Unii dintre noi, cei care scriem azi, poate pentru asta ne-am făcut jurnaliști. Mai buni sau mai răi, asta decideți dumneavoastră. Chiar credeam că vom vedea lumea cu naționala lui Hagi și o vom cuceri.

Au mai urmat doar Coupe du Monde 1998, Euro 2000 și alte 3 turnee finale europene răzlețițe, în 2008, 2016 și 2024.

Mondialul-monstru

Acum, începe cea mai lungă vară fierbinte din istoria fotbalului. Un Campionat Mondial-monstru, cu 48 de echipe și 104 meciuri, care începe joi, 11 iunie, cu meciul de deschidere Mexic – Africa de Sud, și se termină cu finala de pe 19 iulie.

Aici, aveți programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. De asemenea, puteți consulta loturile celor 48 de echipe participante.

Trebuie să te scoli devreme, dacă vrei să vezi Seleção

FIFA a avut grijă să programeze meciurile mai tari din grupe la ore acceptabile pentru fusul european.

Dar tot va trebui să ne trezim, la 4.00, dacă vrem să vedem Argentina lui Messi contra Algeriei, ba chiar la 5.00, pentru Argentina contra Iordania.

E și Franța -Irak la miezul nopții, sau Brazilia, pentacampeão, contra minisculei Haiti, la 4.00, și, de două ori la 1.00, cu Maroc și cu Scoția.

Ce ne-am mai fi trezit dacă am fi jucat semifinala de vis cu Brazilia, la World Cup 1994…

Guvernul mexican ia măsuri pentru a preveni haosul

Gazeta Sporturilor scrie că facțiunea radicală a Sindicatului Profesorilor din Mexic, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), protestează de mai multe zile față de reforma sistemului de pensii și e gata să blocheze accesul spre „Azteca” în ziua meciului de deschidere.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, autoritățile mexicane au descoperit nu mai puțin de 59 de dispozitive explozive într-un autobuz care transporta manifestanți către capitală.

Pe lângă sindicatul profesorilor, rudele celor aproximativ 130.000 de persoane dispărute în Mexic au anunțat că vor profita de atenția globală generată de Cupa Mondială pentru a organiza propriile proteste.

De asemenea, fermieri și transportatori au anunțat blocaje rutiere și manifestații în mai multe zone ale țării. 

Guvernul mexican a adoptat măsuri extraordinare pentru a evita haosul din Ciuda de Mxico. Președinta Claudia Sheinbaum a semnat un decret care impune telemunca pentru o mare parte din administrația publică federal, pe lângă suspendarea cursurilor școlare.

Grupele Campionatului Mondial de Fotbal 2026

Naționalele participante sunt împărțite în 12 grupe de câte 4. Din fiecare grupă, primele 2 clasate și cele mai bune 8 echipe de pe locul 3 vor avansa în faza eliminatorie cu 32 de echipe („16”-imi).

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
  • Grupa B: Canada, Bosnia Herțegovina, Qatar, Elveția
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
  • Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franța, Irak, Senegal, Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Argentina este campioana mondială en-titre. România nu a mai ajuns la CM de 28 de ani. Acum, „tricolorii” au cedat în barajul de la Istanbul cu Turcia.

Cum se califică echipele în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Dacă două sau mai multe echipe au același număr de puncte la finalul grupelor, FIFA aplică următoarele criterii de departajare, în această ordine:

  • Cele mai multe puncte obținute în meciurile din grupă în meciurile jucate între cele două echipe în cauză;
  • Golaveraj superior în meciurile din grupă jucate între echipele în cauză;
  • Cele mai multe goluri marcate în meciurile din grupă jucate între echipele respective.

Dacă echipele sunt tot la egalitate, criteriile se reaplică exclusiv meciurilor dintre echipele care sunt încă la egalitate pentru a determina clasamentul final al acestora. Dacă această procedură nu duce la o decizie, se aplică criteriile:

  • Golaveraj superior în toate meciurile din grupă;
  • Cele mai multe goluri marcate în toate meciurile din grupă;
  • Cel mai mare scor în clasamentul „fair-play!”;
  • O poziție mai bună în cel mai recent clasament FIFA;
  • O poziție mai bună în clasamentul mondial FIFA, din ce în ce mai vechi, până când echipele pot fi departajate.

Stadioanele Campionatului Mondial de Fotbal 2026

  • Dallas Stadium (Arlington, SUA) – 92.967 locuri
  • Estadio Azteca (Mexico City, Mexic) – 87.523 locuri
  • New York New Jersey Stadium (East Rutherford, SUA) – 87.157 locuri
  • Kansas City Stadium (Kansas City, SUA) – 76.640 locuri
  • Atlanta Stadium (Atlanta, SUA) – 75.000 locuri
  • Houston Stadium (Houston, SUA) – 72.220 locuri
  • San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, SUA) – 70.909 locuri
  • Los Angeles Stadium (Inglewood, SUA)- 70.240 locuri
  • Boston Stadium (Foxborough, SUA) – 70.000 locuri
  • Philadelphia Stadium (Philadelphia, SUA) – 69.328 locuri
  • Seattle (Seattle, SUA) – 69.000 locuri
  • Miami Stadium (Miami, SUA) – 67.518 locuri
  • BC Place (Vancouver, Canada) – 54.500 locuri
  • Estadio Monterrey (Guadelupe, Mexic) – 53.460 locuri
  • Estadio Guadalajara (Zapopan, Mexic) – 48.071 locuri
  • Toronto Stadium (Toronto, Canada) – 45.500 locuri

De ce își schimbă stadioanele numele pe timpul Campionatului Mondial de Fotbal 2026

Noile reguli de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Regulamentul a fost modificat pentru acest turneu final, pentru o desfășurare mai bună a partidelor. 

La turneul final au fost convocați 14 „centrali” din Europa, printre care și românul Istvan Kovacs. De asemenea, la Cupa Mondială vor fi și asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

În 2022, Istvan Kovacs a fost doar al patrulea oficial, fără să conduce vreun meci.

FIFA a nominalizat un număr record de arbitri: 52 de „centrali” și 88 de asistenți.

Care sunt noile reguli de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Cartonaș roșu pentru acoperirea gurii!

Mascotele Campionatului Mondial de Fotbal 2026

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 are nu una, ci 3 mascote oficiale, câte una pentru fiecare țară gazdă:

  • Maple (Canada) este un elan dinamic și plin de energie, purtând o frunză de arțar roșie.
  • Zayu (Mexic) este n jaguar agil și prietenos, specific faunei mexicane.
  • Clutch (Statele Unite ale Americii) este n vultur pleșuv atletic, simbolul național al SUA.

Mingea cu AI

Mingea oficială a Cupei Mondiale de fotbal 2026, Adidas Trionda, se remarcă prin tehnologia inovatoare a senzorilor care dau un suport îmbunătățit pentru sistemul VAR.

Această minge, dezvoltată în colaborare cu FIFA, combină tehnologia inovatoare cu un design unic. Producătorii au prezentat-o cu 11 zile înainte de startul competițiției.

Adidas Trionda are un cip care va transmite în timp real fiecare mișcare a balonului. Tehnologia va ajuta VAR-ul atunci când este vorba despre o decizie de ofsaid sau de henț.

Încărcarea se produce wireless, în 90 de minute, iar autonomia este de șase ore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
Viva.ro
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.RO
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
GSP.RO
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Consilierul prezidențial Radu Burnete reacționează după zvonurile privind desemnarea sa ca premier: „Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere”
Politică 10 iun.
Consilierul prezidențial Radu Burnete reacționează după zvonurile privind desemnarea sa ca premier: „Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere”
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Politică 10 iun.
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Parteneri
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său
Adevarul.ro
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său
Cei patru fotbaliști prezenți la Cupa Mondială 2026 care au jucat și la turneul final din Germania 2006. Nume de legendă pe listă
Fanatik.ro
Cei patru fotbaliști prezenți la Cupa Mondială 2026 care au jucat și la turneul final din Germania 2006. Nume de legendă pe listă
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

5 Știri by Libertatea- Monden: Câți bani a încasat Gabi Tamaș de la Antena 1 într-un an și jumătate/ Denise Rifai și celebra ei replică: „suntem doar prieteni”
Exclusiv
Stiri Mondene 10 iun.
5 Știri by Libertatea- Monden: Câți bani a încasat Gabi Tamaș de la Antena 1 într-un an și jumătate/ Denise Rifai și celebra ei replică: „suntem doar prieteni”
Dieta strictă pe care Emma Heming i-a impus-o lui Bruce Willis după ce a fost diagnosticat cu demență. Ce mănâncă zilnic actorul pentru a lupta cu boala
Stiri Mondene 10 iun.
Dieta strictă pe care Emma Heming i-a impus-o lui Bruce Willis după ce a fost diagnosticat cu demență. Ce mănâncă zilnic actorul pentru a lupta cu boala
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Cum îţi poţi verifica vechimea în muncă online. Vizita la ghişeu, obligatorie
ObservatorNews.ro
Cum îţi poţi verifica vechimea în muncă online. Vizita la ghişeu, obligatorie
Două dintre cele mai celebre femei din România sunt un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din România sunt un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
GSP.ro
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
GSP.ro
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Simona Halep și iubitul milionar, fotografiați în Mykonos
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Simona Halep și iubitul milionar, fotografiați în Mykonos
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Imagini greu de privit de la înmormântarea lui Alexandru Neacșu! Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a fost condus pe ultimul drum: „O mare durere”
Wowbiz.ro
Imagini greu de privit de la înmormântarea lui Alexandru Neacșu! Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a fost condus pe ultimul drum: „O mare durere”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Mătușa doctorului mort la Floreasca face lumină în acest caz: „Știam că și-a făcut o injecție...”
Redactia.ro
Mătușa doctorului mort la Floreasca face lumină în acest caz: „Știam că și-a făcut o injecție...”
Comunitatea muzicală din Gorj este îndoliată! Maestrul Gore Burlan a încetat din viață
KanalD.ro
Comunitatea muzicală din Gorj este îndoliată! Maestrul Gore Burlan a încetat din viață

Politic

Consilierul prezidențial Radu Burnete reacționează după zvonurile privind desemnarea sa ca premier: „Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere”
Politică 10 iun.
Consilierul prezidențial Radu Burnete reacționează după zvonurile privind desemnarea sa ca premier: „Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere”
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Politică 10 iun.
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Ea este echipa din SuperLiga campioană la primit bani publici! FCSB se află pe lista de 10 cluburi
Fanatik.ro
Ea este echipa din SuperLiga campioană la primit bani publici! FCSB se află pe lista de 10 cluburi
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)
Spotmedia.ro
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)