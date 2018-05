Meciul CFR Cluj – Viitorul Constanța (duminică, ora 20.45), din ultima etapă a play-off-ului Ligii 1, o poate încorona pe gruparea din Gruia. Un succes contra dobrogenilor lui Hagi le-ar asigura ardelenilor laurii, indiferent de rezultatul jocul FCSB – Astra Giurgiu, care are loc la aceeași oră. CFR are 47 de puncte, iar FCSB – 46, înaintea rundei finale.

Ar fi al doilea titlu pentru Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, după cel din 2009, când a triumfat cu Unirea Urziceni.

”Bursucul” ar deveni cel mai titrat tehnician, dintre jucătorii care au mers la World Cup 1994, unde România a atins sferturile de finală și a fost la un vârf de gheată de o semifinală de vis cu Brazilia. Așadar, ”Bursucului” se poate spune ”Dan Barosan”!

Din Generația de Aur, nimeni nu are, deocamdată, două titluri de campion. Mai există tehnicieni cu un singur titlu, în afara lui Dan Petrescu: Dorinel Munteanu (Oțelul Galați, 2011), Costel Gâlcă (Steaua, 2015) și Gică Hagi (Viitorul, 2017). Gâlcă are în palmares tripla istorică titlu-Cupa României-Cupa Ligii. ”Regele”, în schimb, este aureolat și în străinătate, după ce a cucerit Cupa Turciei, cu Galatasaray Istanbul, în 2005. De asemenea, Dan Petrescu are în palmares Cupa Chinei, cu Jiangsu Guoxin-Sainty, în urmă cu trei ani.