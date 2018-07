'Bursucul' a pierdut clar duelul cu fostul Balon de Aur, Fabio Cannavaro. Golurile au fost marcate de Gao Lin (9) şi Talisca (29, 62, 78). La Guangzhou a evoluat şi Paulinho, adus în această vară de la Barcelona. Dan Petrescu a introdus în echipa de start a celor de la Guizhou Hengfeng patru jucători străini. Este vorba de Mario Suarez, Jelavic, Baise Festus şi Trawally. În schimb, transferat în această vară de la CFR Cluj, Kevin Boli nu a prins lotul.



În urma acestui rezultat, Guizhou Hengfeng rămâne pe ultimul loc în clasamnet, cu doar 4 puncte după 12 etape. Astfel, misiunea lui Petrescu de a-i salva pe chinezi de la retrogradare pare a fi tot mai dificilă.

Este a doua aventură a lui Dan Petrescu în China, după cea avută la Jiangsu Suning (2015-2016). Dan Petrescu poate primi de la chinezi un salariu cât al lui Mourinho.

On the afternoon of June 12, 2018, Guizhou Hengfeng Football Club held a press conference for the new coach at the Guiyang Olympic Sports Center. pic.twitter.com/7SGLGgttuL

