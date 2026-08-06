Desfășurată în perioada 7-16 august, întrecerea continentală din capitala Franței nu reprezintă doar un nou test de verificare la cel mai înalt nivel, ci și oportunitatea obținerii unei performanțe fără precedent în istoria natației mondiale.

După dublele de aur cucerite la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024 în probele de 100 de metri și 200 de metri liber, sportivul român este la un pas de a deveni primul înotător din toate timpurile care obține câte două titluri europene la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.

Miza istorică pentru David Popovici

Performanțele anterioare ale românului l-au plasat deja în panteonul sportului nautic, însă provocarea de la Paris are o încărcătură simbolică uriașă.

Cucerirea aurului la ambele probe de stil liber pentru a treia oară la rând ar consacra o dominare absolută pe distanțele de sprint și demifond.

Jurnalistul și comentatorul TVR Emil Hossu-Longin a subliniat dimensiunea performanței spre care țintește sportivul român pe arena din capitala Franței.

„David are deja patru titluri europene, obţinute prin dublele de la Roma 2022 şi Belgrad 2024. Nimeni nu a reuşit până acum să lege duble la trei astfel de ediţii. Avem un lot valoros, iar David Popovici ne oferă motive serioase de optimism şi pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028”, a precizat Emil Hossu-Longin.

România are reprezentanți în toate probele individuale masculine

Campionatul European de la Paris reunește la start peste 1.000 de sportivi legitimați din 52 de țări.

România se prezintă la ediția din acest an cu un lot puternic format din 11 înotători.

Pentru prima dată în istoria participărilor țării noastre la această competiție, delegația tricoloră va avea reprezentanți în toate probele individuale masculine.

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