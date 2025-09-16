Obiectivul madrilenilor este să depășească performanța din ediția precedentă a competiției, când au fost eliminați în sferturile de finală de Arsenal, după o prestație modestă. Meciul marchează și prima apariție a lui Alonso pe banca Realului în Liga Campionilor.

Rudinger are probleme medicale, Bellingham s-a recuperat

Antonio Rudiger nu este disponibil din cauza unei accidentări la mușchiul rectus femoris al piciorului stâng, suferită în timpul acțiunilor echipei naționale a Germaniei.

Clubul a confirmat problema medicală, fără a preciza perioada exactă de absență. Recuperarea ar putea dura între patru și șase săptămâni, dar, dacă va fi nevoie de operație, fundașul ar putea lipsi până la trei luni.

Jude Bellingham, recent revenit după operația la umărul stâng suferită în urma Cupei Mondiale a Cluburilor, se află pe bancă și va fi introdus treptat în meciuri. Este posibil să prindă minute în partea a doua a jocului.

Vinicius, lăsat pe bancă din motive tactice

Decizia de a-l lăsa pe Vinicius Junior în afara echipei de start este surprinzătoare, însă motivul pare a fi strict tactic. În locul său, Xabi Alonso îl va folosi pe Rodrygo Goes.

Formula de start anunțată de Real Madrid pentru duelul cu Marseille este următoarea: Thibaut Courtois – Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras – Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler – Franco Mastantuono, Kylian Mbappé și Rodrygo Goes.

