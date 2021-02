”Din probele video şi audio disponibile, s-a stabilit că domnii Colţescu şi Şovre au folosit expresiile în limba română ”negrul ăla” şi ”ăla negru”, care în engleză sunt traduse ”the black one”, pentru a-l identifica pe antrenorul secund al lui Bașakșehir, domnul Webo. Conform raportului lingvistic, expresiile româneşti nu au conotaţii peiorative sau negative ”, se notează în concluziile raportul UEFA.

Termenul ”negru” folosit ca adjectiv, aşa cum rezultă din expresiile româneşti menţionate mai sus, nu este ofensator. Mai mult, cuvântul ”negru” este utilizat la scară largă de organizaţiile antirasiste şi de milioanele de adepţi ai acestora tocmai pentru a combate rasismul. Raport UEFA:

”Nu e conduită sancționabilă”

Concluzia forului european este clară: Deşi ar putea fi considerate drept controversate în contextul în care erau spuse şi din cauza foneticii similare dintre cuvântul ”negru” din română şi termenul peiorativ englezesc ”negro”, expresiile ”negrul ăla” şi ”ăla negru” nu pot fi percepute ca discriminatorii sau rasiste. În consecinţă, nu constituie conduită sancţionabilă”.

Astfel, inspectorul de etică şi disciplină desemnat a considerat că investigaţia asupra unui posibil comportament rasist sau discriminatoriu al lui Sebastian Colţescu și Octavian Şovre s-a terminat, fără a fi nevoie de luarea unor măsuri disciplinare pentru încălcarea articolelor din legile UEFA.

Nici Okan Buruk nu a fost sancționat. Tehnicianul turc fusese auzit spunând: ”La mine în ţară, românii sunt ţigani. Dar eu nu pot să spun că sunt ţigani”. ”Remarca nu poate fi considerată discriminatorie, deoarece este o opinie sau o sugestie către arbitrul de rezervă, pentru ca termenii folosiţi de acesta ar putea fi evitaţi în contexte precum competiţiile UEFA”.

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t — Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020

Meciul PSG – Istanbul Bașakșehir, din 8 decembrie, contând pentru etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, a fost întrerupt, în minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au părăsit terenul după ce arbitrul de rezervă Sebastian Colţescu a folosit cuvântul ”negru” la adresa unei persoane din stafful echipei.

Colţescu și arbitrul asistent Șovre au folosit cuvântul ”negru” indicându-i centralului Haţegan o persoană de pe banca otomomanilor care trebuia avertizată.

”Ăla de acolo, ăla negru de acolo. Nu se poate așa ceva! Du-te și verifică! Ăla de acolo, ăla negru de acolo. Nu se poate așa ceva!”, se aude ceea ce spune rezerva Sebastian Colțescu în minutul 14. Pe fundal se mai aude o dată: ”Ăla negru”, de data aceasta rostit de Octavian Șovre.

4. Referee: “that black guy, that black guy over there. This is unacceptable. The black there#SayNoToRacismpic.twitter.com/KKA9Ir7vzz — Ceyhun Kuruoğlu (@Ceeyyhun) December 8, 2020

Haţegan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost internaţional camerunez, iar turcii au decis să iasă de pe teren după mai multe discuţii cu brigada şi cu alţi oficiali ai meciului.

Demba Ba l-a apostrofat pe Colţescu, spunându-i : ”Nu spui niciodată ”omul ăsta alb”, spui ”omul ăsta”. Atunci de ce vorbeşti despre Webo folosind cuvintele ”omul ăsta negru”?”.

Jucătorii lui Istanbul Başakşehir au părăsit după aproape două ore Stadionul Parc des Princes, refuzând să mai dispute meciul, în urma scandalului de rasism. UEFA a stabilit ca partida să se reia a doua zi, cu o altă brigadă de arbitri, iar PSG s-a impus cu 5-1.

Citeşte şi:

ORA 17.15 | Klaus Iohannis, declarații după ședința cu ministrul educaţiei, în contextul cazurilor COVID din școli

Mircea Dinescu pleacă de la TVR: „Opriți istoria, cobor la Prima”

Bilanțul deceselor după incendiul de la „Matei Balș” a ajuns la 20. Alte două persoane au murit joi

PARTENERI - GSP.RO Cântecul care a înfuriat-o pe Elena Ceaușescu. „Nicule, tu vezi ce zice ăsta?!” Ce a pățit atunci un celebru artist

Playtech.ro Mircea Badea, mesaj pentru Diana Șoșoacă! Mihai Gâdea nu a mai rezistat

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2021. Balanțele trec printr-o etapă revoluționară în sfera lor sentimentală

Știrileprotv.ro O tânără a fost sfâșiată de câine în timp ce dormea. „Țipetele erau extrem de puternice”. FOTO cu animalul

Telekomsport BREAKING NEWS | Răsturnare de situaţie! Prima decizie dinspre UEFA după ce Sebastian Colţescu a fost acuzat de rasism. Raportul final, răspuns clar