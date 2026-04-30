Echipele cu drept de participare în cupele europene

Cele două echipe au făcut apel, iar decizia definivă a fost făcută publică joi, 30 aprilie. Astfel, FC Argeș este singura echipă de play-off care nu a reușit să obțină o licență pentru cupele europene, dosarul fiind din nou respins. În schimb, Rapid a primit dreptul de participare, în urma apelului.

Pe lângă celelalte cinci echipe din play-off, FCSB, FC Botoșani, Farul Constanța și Csikszereda sunt formațiile din play-out care au drept de participare în cupele europene.

„Comisia de Apel a pronunțat hotărârile în data de 30 aprilie 2026. Următoarele cluburi au primit licență pentru participarea la competițiile masculine… de Club UEFA, sezonul 2026 – 2027, ca urmare a constatării îndeplinirii cerințelor minime stabilite în Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de sustenabilitate financiară, ediția 2025 sau în Regulamentul național de licențiere a cluburilor pentru participarea la competițiile feminine de club UEFA, ediția 2025: U Craiova 1948 Club Sportiv SA, Asociaţia Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj, Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, SC Dinamo 1948 SA, Fotbal Club Rapid 1923 SA, SC Fotbal Club FCSB SA, Asociaţia Fotbal Club Botoşani, Asociaţia Futball Klub Csikszered și F.C.V. Farul Constanţa SA”, a tarnsmis FRF.

În ceea ce privește competițiile feminine, licență UEFA a fost primită de Asociaţia Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj, F.C.V. Farul Constanţa SA și Asociaţia Futball Klub Csikszereda Miercurea Ciuc.

Clasamentul SuperLigii:

Cu patru etape înainte de finalul campionatului, clasamentul SuperLigii este:

1. Universitatea Craiova – 42p

2. U Cluj – 39p

3. CFR Cluj – 37p

4. Dinamo – 34p

5. Rapid – 32p

6. FC Argeș – 30p.

