De Andrei Crăițoiu,

Fotbalul românesc se pregătește de un nou derby de tradiție, de data asta între două echipe aflate în depresie! Dinamo tocmai a ieșit matematic din calculele pentru play-off, iar FCSB își linge rănile după neașteptatul pas greșit făcut cu Academica Clinceni, 0-0.

Cu toate acestea, meciul promite o asistență record și o atmosferă deosebită. Asta întrucât suporterii „câinilor” vor să arate că sunt alături de echipă în aceste momente dificile, cu al treilea an consecutiv de prezență în play-out și cu un patron căruia nu-i mai pasă de echipă, în vreme ce de partea cealaltă Peluza Nord, una dintre facțiunile puternice ale fostei galerii roș-albastre, promite să revină alături de echipa lui Gigi Becali începând cu meciul de duminică.

Șeful Comisiei Cetrale a Arbitrilor, grecul Kyros Vassaras, a decis să încredințeze Derby de România pe mâna lui Horațiu Feșnic! Născut la Cluj, în vârstă de 30 de ani, Horațiu a condus 89 de meciuri în prima ligă din România, dintre care zece în actuala ediție de campionat.

Dinamo neînvinsă cu Feșnic „acasă”

Nu este primul Derby de România pe care-l primește, dar este primul pe care-l arbitrează în Liga 1. A mai fost delegat de CCA în confruntarea dintre Dinamo și FCSB, 4-1, din Cupa Ligii, în sezonul 2016-2017. Delegarea lui Feșnic pare una cu noroc pentru Dinamo! „Câinii” n-au pierdut niciodată atunci când au fost arbitrați pe Horațiu pe teren propriu! Și-au fost șapte meciuri considerate „acasă”. În total, Feșnic i-a „fluierat” de 14 ori: 10 victorii, o remiză și 3 înfrângeri.

De partea cealaltă, FCSB cu Feșnic are 13 jocuri: 8 victorii, 3 remize și 2 înfrângeri, iar în confruntările considerate în deplasare, steliștii au cinci meciuri cu „centralul” din Cluj: două victorii, o remiză și două înfrângeri. Cu toate acestea, arbitrul din Cluj e unul dintre preferații patronului Gigi Becali. „E cel mai bun arbitru după părerea mea. „Sfesnic” e clar, simplu, linistit, unde e fault, pac, fault, fluieră, nu are nicio emoție, nicio teamă, îmi place statura lui. Are și nume biblic. Când am auzit de el am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic”, spunea Becali în urmă cu ceva timp.

