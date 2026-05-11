„Hei, Laurette!”

Zâmbete a atras și „Magy” la început, tribunele strigându-l pe impozantul jucător „Laurette”, după relația pe care a avut-o cu fotomodelul.

În ciuda faptului că nu mai jucase de 4 ani când a revenit în România, la CS Păulești, tot L3, jucătorul franco-senegalez i-a tras pe suporteri din orașul dintre livezi de mere și vii de partea lui.

Marchează meci de meci pe arena din Liliești, unul dintre satele care compun orașul de pe dealuri, de lângă sediul Poliției și al primăriei și se vede antrenor.

Acum colaborează cu „principalul” Costin Stoica, fotbalist cu licență de tehnician și cu multe meciuri și goluri la L2 și L1, rămas la echipă după ce au plecat Vali Lazăr, Dragoș Mihalache și Tibi Bălan.

Weah, Zizou, Saha, Arteta, Dembélé și… Băicoi

Urmează un interviu sincer cu Gueye:

A fost la academia lui Strasbourg, a avut contract de un milion de lire sterline pe an la Everton, unde era coleg cu Louis Saha și cu Mikel Arteta, dar e sincer și zice că n-a fost serios, nu-i plăcea munca.

Internațional de juniori și tineret, francez, se știe cu „Balonul de Aur” Ousmane Dembélé, care a copilărit, ca și el, în suburbiile Parisului, la Nogent-sur-Marne.

A ajuns la Dinamo, unde a fost implicat în scandalul cocaina. N-a mai jucat de 4 ani, a revenit la Păulești, de unde spune că a plecat înainte de scandalul pariurilor, și acum, între vii, la Băicoi.

Marchează etapă de etapă pentru Băicoi, a făcut-o inclusiv vineri, în 4-2 cu Săcele, deși bagă mici și sarmale și pare mai degrabă un pilier.

Nu mai are „șireturi”, nu mai are codiță, și, la 35 de ani, l-a „cumințit” de tot o româncă, cu care trăiește la Tunari, lângă București.

Franco-senegalezul Magaye Gueye! Fan PSG, Weah și Zizou!

Libertatea: Magy, ești născut în Nogent-sur-Marne, suburbie pariziană, ai părinți senegalezi…

Magaye Gueye: Din Nogent mai sunt Lilian Nalis, care a jucat la multe echipe din Anglia, și acum e antrenor la Rennes. Și Thierry Tusseau, campion european cu generația Platini. Ambii părinți sunt din Senegal. Tata a fost mult timp și agentul meu. Am doi frați mai mari, unul a jucat fotbal, și o soră, mai mică, familie mare!

Coleg cu Arteta la Everton și cu Griezmannn la naționala de tineret

– Ai început la US Lognes, apoi ai ajuns la academia lui Strasbourg.

– Da, și de acolo la Everton, unde manager era David Moyes. Strasbourg avea probleme financiare, retrogradase… Am avut o variantă și cu Lyon, dar am ales Anglia… Îl știam și pe Louis Saha, fusesem coleg cu el loturile naționale de tineret, m-a ajutat să învăț limba. Era și Mikel Arteta, actualul antrenor de la Arsenal…

– Coleg cu Saha și cu mai cine?

– Ține-te bine: Eliaquim Mangala, Moussa Sissoko, Yacine Brahimi, Antoine Griezmann, David Ngog, Gabriel Obertan…! Sunt doar câțiva… Am jucat la Europene… a fost…

6 goluri în 15 meciuri pentru Franţa U19 şi două goluri în 8 meciuri pentru naţionala U21 a Franţei a marcat Gueye. Ulterior, a ales să joace pentru Senegal.

– Magy, ce salariu aveai la Everton? Aveai doar 19 ani, erai internațional de juniori și tineret „Les Bleus”.

– Un milion de lire sterline pe an, îți dai seama… Nu am fost foarte concentrat la fotbal. Nu mă pregăteam foarte bine, am și avut tot felul de accidentări. Eram distras de alte lucruri…

– Fete, fumuri…?

– Nu neapărat! Nu este despre asta, familie mare, bani de cheltuit. Ale tinereții valuri. Și valuri mari, să mă înec, nu alta!

„Am avut șansa și talentul de a juca la nivel foarte mare, dar nu m-am zbătut, am fost lejer”

– Regreți ceva?

– Da, sincer, că nu am muncit suficient. Am avut șansa și talentul de a juca de la nivel foarte mare, dar nu m-a zbătut mai mult, am fost prea „lejer” cum se spune…

Visam să am șansa într-o zi să joc pentru un club mare precum Manchester United, Arsenal sau Chelsea. Am avut-o, a trecut pe lângă mine!

– De la Everton, tot mai jos… Brest, Milwall, Adana, Osmanlî, Qarabag…

– Cu Adana am reușit o promovare, cu azerii am luat titlul. Cam atât….

Scandalul cocaina și fetele din jacuzzi: „La Dinamo, aveam 18.000 de euro pe lună”

– Și la Dinamo ai fost adus pe cai mari. Ce bani aveai? 25.000 de euro pe lună?

– Nu, 18.000! Dar am luat zero! Au fost problemele acelea. Complicat. Nu aș vrea să vorbesc despre Dinamo și scandalul cu cocaina, dacă înțelegi.

Dinamo îl aducea cu fast pe Gueye în toamna anului 2020, însă ANAD l-a suspendat după ce a fost ales pentru un test doping inopinat, în urma meciului de Cupa României, Dinamo – FCSB, din 2021. După ce a stat 6 luni pe bară, a semnat cu formația greacă Anagennisi Karditsas.

Scandalul „cocaina” nu a fost singurul moment controversat al lui Gueye la Dinamo. El s-a filmat în luna ianuarie a anului 2021 într-un jacuzzi, alături de două fotomodele. În clip fostul fotbalist folosea un limbaj vulgar și acuza clubul Dinamo că nu i-a plătit salariul.

Perioada în care Gueye a sosit la Dinamo coincide cu era „Cortacero”, care le-a atras „câinilor” probleme majore financiare.

3 goluri în 18 meciuri a apucat Gueye să marcheze pentru „câini”.

Franța prietenului Dembélé ia titlul mondial

– Cine câștigă Cupa Mondială?

– Suntem favoriți, dar cred că o să fie foarte greu. Zic că ne batem cu Portugalia și cu Argentina.

– Ai vreun prieten prin actualii internaționali?

– Da, sunt amic cu Ousmane Dembélé, a crescut aproape de Nogent-sur-Marne, de unde sunt și eu. Și Mbappé era aproape, la Bondy.

A crescut cu Weah și ține cu PSG

– Cine a fost idolul tău când te-ai apucat de fotbal?

– Pentru mine, George Weah, peste toți. Nu l-am văzut live, eram prea mic, dar am văzut videoclipuri cu el și m-a convins. Iubesc fotbalul datorită lui Weah.

– Deci ești PSG-ist, nu ții cu Strabourg, unde te-ai format, la academie?

– Tata era fan PSG, mă ducea pe „Parc”, așa că e clar ce echipă favorită am. Dintre marii jucători francezi, pune-l și pe „Zizou” Zidane, să nu uit, a fost inegalabil.

– Cum e la Băicoi?

– Am venit să ajut, mă simt bine! Sunt aproape, stau la Tunari, cu soția mea. Oamenii de aici sunt prietenii mei și, în plus, eu aș vrea să devin antrenor. Am lucrat și în Franța cu pitici, visez să fiu „coach”. Iau notițe.

Sarmale, mici și soția „accidentată”

– Pe Wikipedia scrie că ești „fost fotbalist”…

– Dă-le un mesaj, să se actualizeze… Da, e adevărat, îmi place mâncarea românească, bag muuulte sarmale cu mămăliguță sau mici, dar încă sunt viu.

– Tot acolo scrie că erai bun la atletism, aveai viteză, 10.13 pe sută…

– Aia pot să lase… deși a cam trecut timpul!

La apogeul carierei lui, Magaye Gueye era cotat la 2,5 milioane de euro. În prezent nu mai are cotă pe transfermarkt.com.

– Te duci la nuntă să dansezi? Echipa din Băicoi a programat meciul vineri, ca să meargă la nunta lui Toma, colegul tău…

– Din păcate, nu. Soția tocmai s-a operat la picior și e în recuperare. Dansez pe teren…

Fotbalul din Băicoi

În 1977, Petrolul Băicoi a cucerit titlul de campioană a judeţului Prahova și a reuşit să urce, în premieră, în Divizia C, după un baraj cu Forestierul Covasna, (2-0, 1-2).

Echipa Schelei de Petrol a jucat 13 ani la rând în al treilea eșalon, terminând pe 6 în clasament în ediţiile de campionat 1977/1978 şi 1980/1981. În vara anului 1990, după ce și FEHS (Fabrica de Elemente Hidraulice și Scule) și-a retras sprijinul, echipa a retrogradat din Divizia C.

După ce Petrolul Băicoi și-a încetat activitatea, CSO Băicoi a preluat, din 2018, moștenirea fotbalului local. Fondată în liga 5, echipa a urcat rapid în prima divizie județeană.

În sezonul 2023-2024 , cu fostul petrolist și dinamovist Valentin Lazăr antrenor principal, CSO Băicoi a câștigat campionatul județean și s-a calificat în play-off-ul de promovare în L3, 3-3 și 2-1 cu FC Bolintin Malu Spart (Giurgiu).

În ciuda calificării în play-off, a fost descalificată pentru neîndeplinirea cerințelor Federației Române de Fotbal privind numărul echipele de juniori.

Anul trecut, Băicoiul a ajuns în barajul dinaintea grupelor Cupei României, învingând Chindia Târgoviște (3-2 după prelungiri), înainte de a pierde cu 2-3 în fața Gloriei Bistrița.

