Emil Săndoi mizează pe Liga a 2-a! ”Va fi mai interesantă decât prima ligă”

Emil Săndoi, antrenorul de la FC Argeș, este sigur că prezența cluburilor de tradiție va crește calitatea fotbalului în acest sezon

'Liga a doua va fi mai interesantă decât prima ligă'! FC Argeș, U Cluj, Farul, UTA, Petrolul Ploiești, Poli Timișoara. Sunt doar câteva dintre echipele care se vor duela în Liga a doua, în sezonul care va debuta la 4 august.

Tocmai pentru că nume grele ale fotbalului românesc s-au reunit sub același acoperiș, Emil Săndoi, antrenorul de la FC Argeș, este convins că meciurile vor fi mai tari decât cele în care se vor confrunta FCSB, Dinamo, Astra sau CFR Cluj.

'Liga a doua este mult mai interesantă decât prima ligă, iar locul cluburilor de tradiție este în fruntea fotbalului românesc, am spus asta și când plecasem de la Craiova și eram în afara fenomenului. Farul, FC Argeș, Petrolul, Universitatea Cluj ar trebui să fie în topul fotbalului românesc. Aceste echipe au dat jucători la echipa națională, au dat nume grele pentru sportul de la noi ', a spus Emil Săndoi.

' Va fi un campionat mult mai puternic, având în vedere faptul că au promovat echipe de tradiție. Unele meciuri sigur vor fi mai interesante decât cele din Liga 1, și cu mai multi suporteri în tribune', a fost comletat de Andrei Nilă, atacant la FC Argeș.

Deși nu pot promova, își propun locurile fruntașe

Piteștenii au primit o veste grea săptămâna trecută. Pentru că 'alb-vișinii' nu și-au schimbat forma juridică (la fel ca și în sezonul trecut, echipa aparține de Primăria Pitești, e de drept public, iar regulamentul interzice acest lucru), clubul din Trivale are interzis la promovarea în Liga 1.

Cu toate astea, piteștenii sunt siguri că vor fi o nucă tare pentru celelalte echipe în noul sezon.

' Mai avem nevoie de întăriri, suntem în discuții cu câțiva jucători, vedem ce se realizează. Stăteam și mă uitam la celalalte echipe cu care ne luptăm la locurile fruntașe: U Cluj, Petrolul, au făcut câte 12, 13, 14 transferuri, noi mai puține… este și acea problemă cu promovarea, dar asta nu înseamnă că nu vom trata cu seriozitate fiecare meci din campionat. Am băieți de mare caracter, se vor capacita la fiecare partidă. Motivația mea este că am un grup de jucători buni, unii cu experiență, unii tineri și sunt sigur că dacă nu vor putea să performeze anul acesta, vor reuși anul viitor. Eu, sincer, m-aș vedea în prima ligă cu FC Argeș peste un an', a mai precizat Emil Săndoi.

' Ne-am pregătit destul de bine, suntem la nivel ridicat, când începem campionatul tragem linie și vedem unde vom fi, sperăm în fruntea clasamentului. Ne-am propus să fim cât mai sus, chiar dacă nu vom putea promova, nu ne vom da la o parte, sub nici o formă. Putem fi o surpriză, avem un lot unit și am jucat doar pe teren, nu s-a pus niciodată problema să nu ne dăm interesul', a conchis Andrei Nilă.