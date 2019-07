Medicii l-au salvat cu defibrilatorul, iar cardiologii de la Spitalul de Urgență Floreasca din București i-au recomandat să facă o pauză de șase luni.

Potrivit gsp.ro, Eugen Neagoe se află în stare stabilă, iar situația lui se îmbunătățește. Tehnicianul a fost mutat de la secția Terapie Intensivă la secția de Cardiologie și este monitorizat atent.

Antrenorul lui Dinamo a mâncat piept de pui cu salată, și poate vorbi normal, articulând bine cuvintele.

Contestat puternic de fanii dinamoviști încă de la numirea pe banca tehnică a formației din “Ștefan cel Mare”, Eugen Neagoe a ajuns pe patul de spital după doar o lună și jumătate.

Înfrângerea cu 0-5 suferită, cu Viitorul, în prima etapă a Ligii 1, a sporit presiunea suporterilor, iar Eugen Neagoe a resimțit din plin stresul. În minutul 25 al meciului Dinamo – CSU Craiova, când scorul era 0-0, antrenorului născut la Cornu (Dolj) i s-a făcut rău pe bancă, de la inimă.

Eugen Neagoe in meciul de fotbal dintre Dinamo Bucuresti si Universitatea Craiova, din cadrul Ligii 1 Casa Pariurilor, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica 21 iulie 2019. © FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Dănciulescu: ”Dintr-odată a zis că nu se simte bine”

“Pur şi simplu dintr-odată a zis că nu se simte bine, că are un puseu de tensiune…”, a povestit Ionel Dănciulescu, aflat pe bancă lângă Neagoe. Câteva minute, medicul Liviu Bătineanu a sperat că este doar o stare trecătoare. I-a dat suc și apă, i-a verificat pulsul.

“Geană” s-a albit la față, și-a pierdut conștiința și a leșinat. Arbitrul Istvan Kovacs a întrerupt meciul, pentru a permite medicilor de pe Ambulanță să-i acorde lui Neagoe primul ajutor.

Disperarea a fost la cote maxime pe stadion. Tragediile în urma cărora au murit pe teren Cătălin Hâldan și camerunezul Patrick Ekeng reveneau în mintea tuturor.

Neagoe a fost pus pe targă și urcat în Salvare, unde i s-a făcut o electrocardiogramă, iar inima a fost ajutată să funcționeze cu defibrilatorul. Inițial, s-a crezut că antrenorul a suferit un infarct miocardic inferior.

Prunea: “Mulțumesc celor care s-au luptat cu moartea”

Florin Prunea, președintele FC Dinamo, este marcat de evenimente, dar bucuros că prietenul lui a scăpat cu bine dintr-o cumpănă uriașă.

“Slavă Domnului, Eugen a depășit momentul critic. E sub observația atentă a medicilor. Am stat până spre dimineață cu el împreună cu familia. E un moment cum nu am crezut că pot să trăiesc vreodată. Uite că Dumnezeu l-a ajutat să vină înapoi.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au luptat cu moartea, au fost niște profesioniști adevărați. Când am auzit-o pe doamna medic spunând «încarcă defibrilatorul», nu am mai putut face nimic decât să mă rog. El nu mai știe ce s-a întâmplat”, a declarat Prunea.

Eugen Neagoe a avut noroc că la stadion s-a aflat o ambulanță destinată intervenției medicale de urgență la cel mai înalt nivel

A ajuns stabil la spital

Eugen Neagoe a fost transportat la Spitalul de Urgență Floreasca. “Domnul Neagoe a fost adus la camera de gardă a Spitalului de Urgenţă Floreasca conştient, stabil din punct de vedere al funcţiilor vitale şi în acest moment este în curs de investigaţii”, a precizat duminică seară Alexandru Caloian, medic specialist în medicină de urgenţă la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Primele cuvinte rostite de Eugen Neagoe, după ce și-a revenit, către medici au fost “Cât este scorul?”. Nu mai contează că Dinamo a pierdut, important e că Neagoe trăiește și astfel a fost evitată încă o tragedie pe stadioane.

Antecedente în Cipru și la Sepsi

Conform gsp.ro, Eugen Neagoe s-a mai confruntat cu astfel de probleme cardiace, o dată în Cipru și altă dată când era la Sepsi! Aceeași sursă susține că, după investigațiile la care a fost supus, în fișa de internare a lui Neagoe a fost trecut următorul diagnostic: “Fibrilație ventriculară fără puls”.

Fibrilația ventriculară este o tulburare a ritmului cardiac normal ce poate avea consecințe foarte grave, care amenință viața. Conform medicilor, antrenorul “câinilor” a ajuns în această situație dramatică pe fondul unui dezechilibru în ceea ce privește consumul excesiv de cafea și țigări, dar și din cauza stresului din ultima vreme. Eugen Neagoe, care va mai rămâneîn spital câteva zile, a fost sfătuit să ia o pauză de 6 luni, iar soția și fiica antrenorului susțin acest lucru. În această situație, Dinamo caută antrenor.

Eugen Neagoe, antrenorul echipei FC Dinamo, urmareste meciul de fotbal contra echipei CS U Craiova din etapa a II-a a Ligii 1, disputat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica, 21 iulie 2019. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

1 român suferă un infarct la fiecare 30 de minute, conform raportului dedicat României realizat de OECD Health Data, în cooperare cu Observatorul European al Sistemelor și Politicilor Europene de Sănătate

Ion Oblemenco a murit pe bancă

Episodul petrecut pe Arena Națională le-a reamintit oamenilor de fotbal mai vechi de tragedia în urma căruia regretatul Ion Oblemenco s-a stins la 51 de ani. Exact vârsta lui Eugen Neagoe.

“Tunarul din Bănie” a decedat pe 1 septembrie 1996, în urma unui infarct suferit pe banca formației marocane Hassania Agadir. Ion Oblemenco s-a prăbușit în penultimul minut al unui meci amical disputat cu echipa Sidi Kacem, pregătită de românul Alexandru Moldovan, afectat de greșelile arbitrului marocan Arjoun.

Ion Oblemenco a fost transportat la spital, dar nu a mai putut fi salvat. Alt fotbalist legendar al Craiovei Maxima, Ilie Balaci, a decedat în urmă cu 9 luni tot din cauza unui stop cardiac.

Alți antrenori români cu probleme cardiace

Gheorghe Mulțescu (67 de ani)

În 2012, pe când era la Petrolul, după un meci cu Steaua, lui Mulţescu i s-a făcut rău şi a fost internat timp de patru zile. De asemenea, în 2006, în timpul jocului de campionat Dinamo – Sportul, 4-5, pe antrenor l-a înţepat inima şi a fost nevoit să fie dus cu salvarea la Spitalul Floreasca.

Gigi Mulțescu este un antrenor impulsiv © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Mircea Lucescu (73 de ani)

În 2009, Mircea Lucescu a suferit un preinfarct în cantonamentul pe care Șahtior Donețk îl efectua în Elveția. L-a dus pe picioare. A efectuat un control la o clinică din Geneva, dar când a ajuns în Ucraina i s-a făcut rău și a fost internat de urgență.

Mircea Lucescu are un stent la inimă Mustafa Ciftci / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Valentin Sinescu (56 de ani)

Fostul antrenor al Astrei Giurgiu și al formației Petrolul Ploiești are montat un stent. “Eu nu știu cât mi-o fi ața, am un stent la inimă și 6 grame de morfină injectate la un moment dat! Cine și ce să mă mai sperie pe mine? Cine să mă mai facă să ascund adevărul? Și de ce?”.

