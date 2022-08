EXCLUSIV. Lecția unei legende elvețiene pentru români: „Talent aveți, mai trebuie muncă”

Stephane Chapuisat, 53 de ani, a fost gazda perfectă. Ne-a deschis porțile arenei Stade de Suisse, „casa” celor de la Young Boys Berna, stadion care a găzduit finala Mondialului din 1954, Arena a fost demolată în 2001 și reconstruită patru ani mai târziu, pentru Euro 2008. Ne-am retras apoi în Eleven Restaurant, de sub o tribună, pentru a vorbi despre trecut, prezent și viitor în fotbal cu „Chapi”. Fostul mare atacant elvețian n-a fost un oarecare între cei 11.

Stephane Chapuisat este acum director sportiv la Young Boys Berna

Libertatea: Domnule Chapuisat, Young Boys a tot jucat în ultimii ani cu CFR Cluj, în Europa. Aţi remarcat vreun jucător român?

Stephane Chapuisat: Cunosc câţiva jucători români, am fost uneori interesaţi, dar acum nu este nimic pe țeavă. E adevărat că în ultimii doi ani am jucat împotriva echipei din Cluj, cunosc jucătorii români, dar, în acest moment, ei nu reprezintă pentru noi o prioritate.

– Cum a fost ultimul duel cu CFR Cluj, campioana României, din turul trei preliminar de Champions League? A fost 1-1 în deplasare, apoi 3-1 aici, în Berna…

– Jucasem și în sezonul precedent în grupele Europa League (n.r. 1-1 în România, 2-1 în Elveția). Suntem vechi cunoștințe. Am meritat ultima calificare. Au fost, în orice caz, meciuri dificile, ne-am confruntat cu o echipă bună, de nivel internaţional. CFR Cluj e prezentă mereu acolo, în fiecare an. E o echipă cu un mix bun, jucători români şi străini. E o echipă pe care e greu s-o învingi.

– La toamnă, noi vedem Mondialul la televizor, Elveția e din nou acolo. Care este explicația?

– Păi, cred că, de ani buni, am pregătit foarte bine jucătorii tineri. Asta ne-a permis să fim sus, acum recoltăm roadele. Noi acordăm multă atenţie pregătirii juniorilor, încercăm să-i integrăm mereu în prima echipă. Avem mulţi tineri talentați, trebuie doar șlefuiți. Avem şi jucători din ţările balcanice, avem câţiva şi din Africa şi cred că am găsit formula unei compoziţii complexe a echipei. Asta a adus ceva în plus pentru naţională noastră.

La voi au existat întotdeauna individualităţi, pe când azi sunt probabil mai puţine. Mai există şi astfel de perioade. Dar sunt convins că jucătorii români, bine dotați tehnic, sunt capabili să joace un fotbal de bună calitate, iar România poate redeveni o naţiune cu un cuvânt greu de spus Stephane Chapuisat:

– Îmi închipui că urmăriți ce se petrece în fotbalul românesc, România n-a mai participat la Campionatul Mondial din 1998.

– Da, aşa se întâmplă uneori, în unele ţări. Sunt perioade mai bune sau mai rele, dar românii au fost totuşi prezenţi…

– … la Euro 2016, ultima oară. 1-1 cu Elveția, în grupe.

– Trebuie să îți repet: cine îi pregăteşte bine pe tineri are şanse mai multe de a se califica la un turneu important, pentru că nu-i deloc uşor să te califici. Dacă nu dublezi talentul cu munca, a antrenorilor și a sportivilor, nu faci nimic!. Totul trebuie luat de jos, să aveți răbdare. Știu că e un cuvânt nesuferit pentru fotbal, dar răbdarea e importantă.

„Nu-l mai aveți pe Hagi. Și nici un grup la națională”

– Ce vă amintiţi despre meciul dintre Elveţia şi România, 4-1 la Campionatul Mondial din 1994? Ați și marcat odată…

– Acea victorie ne-a permis să ne calificăm în optimi. În momentul acela România era o echipă foarte bună, atât la nivel european, cât şi la nivel mondial. Era acolo Hagi, un jucător excepţional. Azi, nu mai aveți un jucător de un asemenea calibru. De altfel, naționala României a avut mereu jucători foarte buni individual, însă azi nu se mai creează un grup. Atunci erau mulţi fotbaliști buni şi erați, într-adevăr, o echipă în faţa căreia era dificil să câştigi.

Cu banderola de căpitan al Elveției, într-un duel cu Oliver Kahn, portarul Germaniei | Foto: EPA

– Sunteți cumva „naşul” românilor. Aţi înscris în ambele meciuri pe care le-aţi avut cu Steaua în 1997, în grupe, când aţi şi câştigat Liga Campionilor.

– Da, aşa este. Am dat două, parcă, în acel 5-3 de la Dortmund, și un gol la București, la 3-0 pentru Borussia. În perioada când jucam, clubul Steaua era mereu prezent, avea o echipă greu de ucis. E adevărat că, dacă facem comparaţie cu momentul actual, se vorbeşte mai puţin despre ea…

– Faceţi parte dintr-o familie de fotbalişti, alături de bunicul şi tatăl dvs.

– Eu am crescut jucându-mă cu mingea. Şi bunicul, şi tatăl meu au jucat fotbal şi, vrând-nevrând, mi-au transmis acest virus al fotbalului încă de la o vârstă fragedă. Dacă tot mi l-au dat, abia așteptam să-mi spună: „Du-te şi joacă-te cu mingea!”…

Mathieu, noul Chapuisat: „Contează să simtă plăcerea de a juca”

– Mathieu, fiul dvs., vă calcă pe urme, cum îl vedeţi în viitor?

– El are doar 10 ani, joacă fotbal cu prietenii lui, de plăcere. În momentul de faţă asta e cel mai important. Pe parcurs, vom vedea dacă va vrea mai mult sau nu. Și cu mine lucrurile s-au petrecut la fel. Când eşti copil, cel mai important este să te joci şi să-ţi placă. După aceea, dacă fiul meu va avea această pasiune, se va angaja pe un drum lung. Acum joacă la un club din zona unde locuim, dar, spun din nou, cel mai important este să simtă plăcerea de a juca.

– Ottmar Hitzfeld, antrenorul cu care ați cucerit Liga Campionilor, spunea despre fotbalistul Chapuisat: „Ar fi valorat 150 de milioane de euro, în zilele noastre!” Este un preţ corect?

– Ce să zic? E adevărat că, astăzi, sumele pentru care se transferă jucătorii nu le poţi înţelege întotdeauna. Jucătorii sunt, într-adevăr, foarte buni, dar, uneori, te şi întrebi cum o scot la capăt cluburile cu astfel de transferuri. Nici nu ştiu dacă e bine să se facă transferuri pentru asemenea sume.

Am avut multe momente frumoase ca jucător, orice succes e un moment minunat. Momentele grele? Orice jucător trece prin astfel de momente. Şi în plus, eşecul face şi el parte din viaţa de fotbalist. Stephane Chapuisat:

Messi și Maradona, cei mai buni

– Aţi putea face un top 5 al celor mai buni atacanţi din istorie?

– E greu de spus. Un top 5… Ar fi Benzema, Lewandowski și Mbappé, imediat după Messi şi pe Cristiano Ronaldo, vârful piramidei.

Maradona și Messi, cei mai mari decari ai Argentinei | Foto: EPA

– Messi sau CR7?

Eu sunt stângaci, deci mai degrabă aș vota pentru Messi. Amândoi sunt campioni forte, dar cu stiluri diferite.

Pele sau Maradona?

Şi aici aş zice mai degrabă Maradona, a fost doar cu puțin înainte de generaţia mea și am jucat contra lui, i-am simțit valoarea.

Cine este Stéphane Chapuisat

Data nașterii: 28 iunie 1969

Carieră: Malley (1986–1987), Lausanne (1987-1990), Bayer Uerdingen (1991), Borussia Dortmund (1991-1999), Grasshoppers (1999-2002), Young Boys (2002-2005), Lausanne (2005-2006).

262 de goluri în 547 de meciuri

103 meciuri/ și 21 de goluri la națională (1989)2004)

Palmares: două titluri (1995, 1996), două Supercupa (1995, 1996), Liga Campionilor (1997) și Cupa Intercontinentală (1997) – cu Dortmund, campion al Elveția cu Grasshoppers (2001).

De patru ori jucătorul elvețian al anului.

Primul jucător din afara Germaniei care a marcat peste 100 de goluri în Bundesliga (228 de meciuri/ 106 goluri pentru Dortmund)

În noiembrie 2003, a fost declarat de Asociația Elvețiană de Fotbal drept cel mai bun jucător din ultimii 50 de ani.

Al 9-lea în clasamentul Balonul de Aur, în 1992 și 1993.

A pus antrenor „secund” un român

Zoltan Kadar, 55 de ani, este noul antrenor secund la Young Boys, echipă care a terminat pe 3 în campionatul Elveției în sezonul trecut. „BSC Young Boys l-a semnat pe Zoltan Kadar ca nou asistent al antrenorului principal Raphael Wicky: în vârstă de 55 de ani, vine de la Grasshopper Zürich, unde se afla din aprilie 2019. Cu Kadar ca antrenor principal interimar, GC a obținut promovarea în Superliga, în urmă cu un an. Anterior fusese antrenor secund la Grasshoppers.

Kadar a jucat 12 meciuri internaționale pentru România. În 1996, s-a mutat în Elveția, la Schaffhausen, iar în 2005 și-a încheiat cariera activă, ca antrenor-jucător la Frauenfeld. A ocupat apoi diferite funcții la Winterthur (antrenor U18), GC (antrenor U18, antrenor secund la prima echipă), FC Zurich (analist video, antrenor de atacanți) și din nou la GC”, au transmis cei de la Young Boys, pe site-ul clubului, pe 14 iunie.

Au jucat sezonul trecut cu United și Atalanta

Young Boys, care a eliminat-o pe CFR Cluj în preliminariile Champions League în sezonul trecut, a jucat în grupele competiției, alături de Manchester United, Atalanta și Villarreal. Elvețienii au reușit chiar să îi învingă pe „diavoli”, scor 2-1, dar au terminat grupa ultimii. În campionat, Young Boys a terminat pe locul 3, sub Zurich și Basel.

Foto: Hepta

