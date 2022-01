„Vrem să mulțumim sistemului de justiție din Australia, am dori să mulțumim pentru ceea ce a scris judecătorul Kerry în această decizie. A judecat imparțial acordând atenție detaliilor. Familia noastră este foarte mulțumită că dreptatea și adevărul au învins”, a declarat fratele sportivului, Djordje Djokovic, în debutul conferinței de presă

„Suntem aici pentru a sărbători victoria fiului nostru Novak. A luptat mereu pentru dreptate. Nu a greșit cu nimic. A mers acolo pentru a câștiga acel turneu. Această situație a fost extrem de dificilă. A existat un spectru de emoții: tristețe, frică, dezamăgire. Au fost momente când nu avea telefonul cu el. Habar nu aveam ce se întâmplă”, a completat și mama acestuia.

Ea a catalogat victoria din instanță drept „cea mai mare victorie a lui din cariera sa, mai mare decât orice Grand Slam”. De asemenea, fratele său a precizat că „Novak a fost numit în multe feluri, dar el luptă doar pentru libertatea de a alege”.

La rândul său, unchiul spotivului a transmis mulțumiri președintelui și premierul sârb pentru „eforturile de a convinge autoritățile australiene de a îi oferi un tratament mai bun lui Novak”.

„În ultimele zile, a fost foarte, foarte dificil pentru toți cei din lume care gândesc liber. Dar mental este extrem, extrem de puternic. I-au luat toate drepturile drepturile sale, ca ființă umană. A refuzat să-și retragă viza. Nu i-au dat niciun drept să-și pregătească apărarea timp de câteva ore și i-au luat telefonul. Din fericire, i-au dat telefonul înapoi. A contactat echipa sa de avocați care i-a pregătit o apărare fantastică, pe care nu o puteau egala”, a completat și tatăl sportivului.

El a salutat decizia drept una „uriașă pentru Novak, pentru familia sa și pentru lumea liberă”.

„Justiția și statul de drept au prevalat. Judecătorul care a prezidat dosarul a arătat că nici pentru o secundă Novak a fost vinovat. Judecătorul a fost fantastic, pur și simplu a respectat faptele. A luat singura decizie posibilă și anume să-l elibereze pe Novak”, a completat Srdan Djokovic.

Djordje Djokovic a subliniat că fratele său este acum liber și a reușit deja să se antreneze pe arena Rod Laver, principală arenă pe care se va desfășura Australian Open.

Când familiei i s-a pus întrebări despre ce făcea Djokovic a doua zi după ce a fost testat pozitiv pentru Covid, ei au oprit conferința de presă. Avocații lui Novak Djokovic susțin că tenismenul a fost testat pozitiv cu COVID pe 16 decembrie 2021, motiv pentru care ar avea dreptul să intre în Australia. Potrivit The Mirror, la o zi după acea dată, sportivul a participat în Serbia la un eveniment cu zeci de copii.

Novak Djokovic nu a participat la conferința de presă, așa cum era anunțat prima dată, dar postat pe Twitter un mesaj alături de o poză de pe terenul de antrenament.

„Sunt mulțumit și recunoscător că judecătorul a întors decizia de anulare a vizei. În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, vreau să rămân și să încerc să concurez. Rămân concentrat pe asta. Am zburat aici pentru a juca la unul dintre cele mai importante evenimente pe care le avem în fața unor fani minunați”, a scris Novak Djokovic pe Twitter.

Im pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037