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Se deghiza în băiat pentru a putea pedala, iar acum a scris istorie: povestea ciclistei afgane Fariba Hashimi, medalie de argint la Jocurile Asiatice

Ciprian Iana
Ciprian Iana
Jurnalist
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Sportiva afgană Fariba Hashimi a cucerit medalia de argint în proba feminină de șosea la Jocurile Asiatice de la Aichi-Nagoya. Foto: Getty Images
Sportiva afgană în vârstă de 23 de ani a cucerit medalia de argint în proba feminină de șosea la Jocurile Asiatice de la Aichi-Nagoya. Foto: Getty Images
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În urmă cu doar câțiva ani, o adolescentă din nordul Afganistanului își acoperea fața cu măști și eșarfe și îmbrăca haine bărbătești pentru a putea ieși din casă cu bicicleta fără să fie recunoscută sau atacată. Marți, Fariba Hashimi a încheiat o cursă nu în anonimat, ci în lumina reflectoarelor, urcând pe podiumul Jocurilor Asiatice desfășurate în Japonia, relatează Reuters.

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Sportiva afgană în vârstă de 23 de ani a cucerit medalia de argint în proba feminină de șosea la Jocurile Asiatice de la Aichi-Nagoya. Hashimi a trecut linia de sosire pe locul al doilea, fiind devansată doar de chinezoaica Guo Li, în timp ce medalia de bronz i-a revenit sportivei Leung Wing Yee din Hong Kong.

Performanța vine la doar două zile după ce Fariba obținuse deja un onorabil loc șapte în proba feminină de contratimp.

Pentru Fariba Hashimi, drumul spre medalie a însemnat o luptă continuă cu prejudecățile și pericolele dintr-o țară în care simpla prezență a unei femei pe bicicletă reprezenta un act de sfidare.

Antrenamente sub ploaie de pietre și sticle

Povestea Faribei a început la vârsta de 15 ani în provincia Faryab, din nordul Afganistanului, inspirată de sora sa mai mare, Yulduz.

Pentru a se putea antrena pe drumurile publice, cele două surori trebuiau să recurgă la deghizări constante. Fariba se îmbrăca precum un băiat și folosea mai multe straturi de eșarfe pentru a-și ascunde identitatea.

„Întotdeauna mă îmbrăcam ca un bărbat când mergeam la antrenamente, purtând două sau trei măști diferite, ca să nu mă recunoască sau să mă atace oameni. Mi-era frică să nu mă găsească”, a spus Fariba Hashimi.

Chiar și în aceste condiții extreme, antrenamentele erau marcate de violență. Oamenii din comunitate aruncau frecvent cu pietre și sticle în cele două fete pentru a le intimida și a le determina să abandoneze sportul și să se întoarcă la treburile casnice.

Punctul de cotitură a survenit în anul 2021, odată cu revenirea talibanilor la putere în Afganistan și restrângerea drastică a drepturilor femeilor.

Conștientă că nu mai are niciun viitor sportiv în țara natală, Fariba a părăsit Afganistanul și a reușit să ajungă în Europa.

Cu sprijinul fostei campioane mondiale la ciclism Alessandra Cappellotto, sportiva s-a stabilit în Italia, unde a găsit infrastructura și siguranța necesare pentru a se antrena la nivel profesionist.

Evoluția sa a fost rapidă, culminând cu participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, unde a concurat alături de sora sa, Yulduz.

Un mesaj de speranță pentru femeile din Afganistan

Rezultatul obținut în Japonia depășește granițele unei simple victorii sportive. Pentru Fariba Hashimi, argintul de la Aichi-Nagoya reprezintă o platformă de pe care poate transmite o voce celor care au fost reduse la tăcere.

Sportiva a mărturisit că speră ca medalia sa să le demonstreze femeilor din Afganistan că visurile lor nu au fost distruse și că, în ciuda opreliștilor, o nouă generație de sportive va putea, într-o zi, să își reprezinte țara pe arena internațională fără teama de a fi persecutată.

„Sper ca ceva să se poată schimba, astfel încât următoarea generație să poată veni din interiorul țării pentru a concura la Jocurile Asiatice, explorând lumea și câștigând medalii”, a transmis Fariba Hashimi.

Dacă în adolescență trebuia să își ascundă chipul doar pentru a putea pedala pe ulițele din Faryab, marți, Fariba Hashimi a încheiat cursa la vedere, cu drapelul pe umeri și cu o medalie la gât.

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Tags: Afganistan ciclism Stiri Asia
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