Medicii români care și-au obținut titlul de specialist în Marea Britanie ar putea reveni mai ușor să profeseze în România. Senatul a adoptat un proiect care simplifică procedura de echivalare a calificărilor obținute în Regatul Unit, după ce Brexitul a complicat recunoașterea acestora, scrie Profit.ro. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care va avea votul decisiv.

Ce se schimbă pentru medicii români formați în Marea Britanie

În prezent, Ordonanța de urgență 80/2012 permite echivalarea titlurilor de medic specialist obținute în Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii. Proiectul adoptat de Senat adaugă pe această listă Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Astfel, titlurile oficiale de medic specialist obținute în sistemul britanic vor putea fi echivalate cu certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății, dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege.

Schimbarea este importantă în special pentru medicii români care au plecat în Marea Britanie, și-au făcut acolo pregătirea de specialitate și vor acum să se întoarcă în țară. Colegiul Medicilor a semnalat, potrivit expunerii de motive, că există în prezent „un număr semnificativ de solicitări” din partea unor medici români aflați în această situație.

Brexitul a complicat recunoașterea calificărilor

Înainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, diplomele și titlurile medicale obținute acolo puteau beneficia de mecanismele europene de recunoaștere a calificărilor profesionale. După Brexit, calificările dobândite în Marea Britanie nu mai beneficiază, în general, de același regim aplicabil diplomelor din statele membre ale Uniunii Europene. Pentru medicii care vor să revină în România, procedurile pot deveni astfel mai complicate și mai puțin previzibile.

Inițiatorii susțin că această situație poate descuraja revenirea în țară a medicilor români pregătiți în sistemul britanic. Noua regulă urmărește introducerea unei „proceduri clare, predictibile și simplificate de echivalare”, potrivit expunerii de motive a proiectului.

Titlul din Marea Britanie nu va fi recunoscut automat

Proiectul nu înseamnă însă că orice titlu de medic specialist obținut în Regatul Unit va fi recunoscut automat în România. Echivalarea va continua să fie condiționată. Medicul trebuie să îndeplinească cerințele legale pentru exercitarea profesiei în România, pregătirea de specialitate făcută în Marea Britanie trebuie să ofere o competență profesională similară celei dobândite prin formarea din România, iar titlul trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă din statul în care s-a făcut pregătirea.

Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România rămân implicate în procedura de echivalare. Așadar, proiectul simplifică drumul administrativ pentru medici, dar nu elimină verificarea pregătirii profesionale.

De ce a fost propusă schimbarea

Colegiul Medicilor a justificat solicitarea și prin lipsa de personal din sistemul sanitar românesc. În expunerea de motive se arată că deficitul de medici este amplificat de plecarea anuală a profesioniștilor din sănătate către alte state, în timp ce o parte dintre medicii români formați în Marea Britanie vor să revină și să profeseze acasă. Inițiatorii consideră că o procedură mai simplă poate facilita reintegrarea acestor specialiști și poate elimina o parte dintre obstacolele administrative apărute după Brexit.

Proiectul are susținere din partea unor senatori din mai multe partide și a primit avize favorabile de la Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ. Comisiile pentru muncă, învățământ și drepturile omului au transmis, de asemenea, avize favorabile, iar Comisia pentru sănătate a adoptat în unanimitate un raport de admitere cu amendamente.

Ministerul Sănătății va trebui să modifice metodologia

Forma adoptată în comisie prevede și ce se va întâmpla după eventuala intrare în vigoare a legii. Ministerul Sănătății va avea la dispoziție 30 de zile pentru a modifica în mod corespunzător criteriile și metodologia de echivalare stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 969/2013. Practic, Marea Britanie va trebui introdusă și în procedurile administrative utilizate de Ministerul Sănătății pentru verificarea și echivalarea titlurilor de specialist.