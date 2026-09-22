Kerosenul a ajuns la cel mai mare preț din ultimele cinci luni. Companiile aeriene vor să crească prețurile din cauza scumpirii combustibilului

Călătoriile cu avionul devin din ce în ce mai scumpe, iar opțiunile accesibile pentru turiștii cu bugete reduse încep să dispară treptat din ofertele operatorilor aerieni. Marii giganți din aviație au anunțat reducerea capacității de zbor în ultimele luni ale anului, pe fondul scumpirii accentuate a combustibilului.

Conducerea unor companii majore, precum United Airlines, American Airlines și Southwest Airlines, a confirmat în cadrul unor întâlniri cu investitorii că optează pentru eliminarea din programele de zbor a curselor mai puțin profitabile și a celor cu tarife foarte mici, relatează publicația sârbească Blic, parte a grupului Ringier.

Scumpirea carburantului pune o presiune financiară uriașă pe costurile de operare, determinând managementul să renunțe la rutele de la limita profitabilității.

Reducerea numărului de curse vine după ce, pe parcursul verii, companiile au ajustat deja orarele de zbor și au majorat taxele pentru bagaje. Cu toate acestea, cererea de călătorii rămâne extrem de ridicată, ceea ce le permite operatorilor să mențină prețuri crescute la bilete fără să piardă pasageri. Datele oficiale privind inflația arată că prețul mediu al biletelor de avion a înregistrat o creștere de aproximativ 25% față de perioada similară a anului trecut.

Experții din industria aviatică explică faptul că tăierile nu vor afecta în mod egal toate tipurile de zboruri. Vizate sunt în special cursele preferate de turiștii care caută cele mai ieftine opțiuni, și mai puțin zborurile destinate călătoriilor de afaceri. Astfel, vor fi eliminate din orar cursele din zilele cu trafic mai redus, cum ar fi marțea sau sâmbăta, dar și zborurile programate la ore foarte târzii sau la prima oră a dimineții.

Situația devine și mai dificilă pentru pasageri în contextul în care mai mulți operatori low-cost s-au retras de pe piață sau au ales să își schimbe modelul de afaceri orientându-se către servicii premium. Această consolidare a pieței lasă tot mai puține alternative pentru cei care caută bilete la preț redus.

Facturile pentru combustibil au crescut cu miliarde de dolari pentru companiile aeriene, pe fondul instabilității geopolitice și al conflictelor internaționale prelungite. Costul mediu al carburantului pentru aviație a atins cote record, cele mai mari patru companii americane raportând cheltuieli cu aproape 80% mai mari pentru combustibil într-un singur trimestru comparativ cu anul precedent.