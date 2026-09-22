O tânără de 26 de ani din Austria s-a trezit obligată de fisc să returneze peste 10.000 de euro încasați ca alocație familială. Autoritățile susțin că banii i-au fost virați din greșeală.

Fiscul cere toți banii înapoi

O tânără în vârstă de 26 de ani din Austria se confruntă cu o situație financiară extrem de dificilă, după ce autoritățile i-au transmis că trebuie să ramburseze o sumă uriașă încasată drept alocație familială.

Marlene T. a aflat, cu stupoare, că statul îi cere înapoi nu mai puțin de 10.050,20 de euro, bani care i-ar fi fost virați din greșeală, relatează publicația Heute.

Tânăra a primit sprijinul financiar timp de mai mulți ani, considerând că îndeplinește toate condițiile legale. Notificarea primită recent de la fisc a venit însă ca un șoc, suma solicitată fiind, în cazul ei, aproape imposibil de achitat într-o tranșă unică sau într-un termen scurt.

Cum justifică autoritățile eroarea

Potrivit explicațiilor furnizate de către autorități, banii au fost virați dintr-o greșeală de procesare care a menținut activă plata alocației de handicap chiar și după ce cadrul legal nu mai permitea acest lucru.

Reprezentanții instituției au subliniat că, potrivit legislației în vigoare, orice sumă plătită nejustificat din fonduri publice trebuie recuperată integral, indiferent dacă greșeala a aparținut funcționarilor sau sistemului informatic.

Pentru tânăra în vârstă de 26 de ani, achitarea celor peste 10.000 de euro este imposibilă. Marlene T. a povestit că în prezent trăiește din indemnizație de șomaj și ajutor social și are venituri de aproximativ 1.300 de euro pe lună. Din această sumă, 520 de euro se duc doar pe chirie.

„Nu am acești bani, trăiesc la limita subzistenței", a declarat aceasta. Din 2015, tânăra primește o alocație familială majorată din cauza stării sale de sănătate, având stabilit un grad de handicap de 50%. Periodic, trebuia verificat dacă îndeplinește în continuare condițiile pentru acordarea ajutorului.

„Sunt aptă de muncă”

Cu toate acestea, Marlene a vrut să muncească. În septembrie 2024, ea s-a angajat part-time în vânzări. Contractul de muncă a încetat în decembrie 2025, din cauza reducerilor de costuri făcute de angajator, după cum spune ea. În 2025, tânăra a fost evaluată din nou medical.

„Atunci am primit o hârtie în care scria că sunt capabilă să mă întrețin singură, adică sunt aptă de muncă. Dar am primit și un document de la fisc în care scria că alocația familială majorată îmi este aprobată în continuare până în 2028. Ce cetățean s-ar îndoi de o decizie emisă de o autoritate fiscală a statului?", a povestit tânăra.

Banii primiți au fost folosiți pentru chirie, medicamente, alimente și alte nevoi de bază.

Șocul a venit însă în august 2026, prin platforma FinanzOnline, când a fost înștiințată că trebuie să înapoieze într-o singură tranșă suma de 10.050,20 de euro.