Casa Dimitrie Petrescu din București, un monument istoric situat pe Calea Griviței nr. 115-117, urmează să fie consolidată și restaurată. Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1 a aprobat, pe 22 septembrie, documentația și indicatorii tehnico-economici, etapă necesară pentru trecerea la proiectare și execuție.

Investiție de 90 de milioane de lei: podul va fi transformat în mansardă

Valoarea totală a investiției este estimată la 90.136.039,54 lei, TVA inclus, din care lucrările de construcții și montaj sunt de 34,93 milioane lei. Monumentul istoric va fi transformat, pe parcursul a 24 de luni, într-un centru cultural și educațional modern, echipat cu săli de expoziție, bibliotecă, ateliere de creație și spații pentru evenimente artistice.

Proiectul prevede consolidarea clădirii, aflată în prezent în clasa de risc seismic Rs II, restaurarea fațadelor, acoperișului, tâmplăriei și a elementelor interioare valoroase, precum și reconfigurarea spațiilor.

„Podul va fi transformat în mansardă pentru a putea găzdui noile funcțiuni. Vor fi realizate și lucrări pentru accesibilitate, siguranță la incendiu și eficiență energetică, cu respectarea statutului de monument istoric”, potrivit unui comunicat emis de Primăria Sectorului 1.

Casa a fost cumpărată cu 1,7 milioane de euro de Primăria Sectorului 1

Este vorba despre casa negustorului Dimitrie Petrescu. Aceasta a fost achiziționată cu 1,7 milioane de euro în 2025 de Primăria Sectorului 1.

Inaugurată în anul 1895, casa în care a locuit Dimitrie Petrescu a fost mereu un punct de reper al orașului.