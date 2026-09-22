Piloții și însoțitorii de bord din Franța intră în grevă, luna viitoare. Cele cinci zile în care zeci de zboruri vor fi anulate

Românii care au planificate călătorii către sau dinspre Franta, în cursul lunii viitoare, s-ar putea confrunta cu întârzieri majore sau chiar anulăei de zboruri. Piloții și personalul de cabină se pregătesc de proteste masive care vor dura cinci zile consecutive.

Greva la nivel național este programată să se desfășoare în perioada 17 - 21 octombrie. Acțiunea de protest a fost convocată de o alianță de sindicate din domeniu, fondul nemulțumirilor fiind legat de o dispută legislativă privind posibilitatea angajaților din aviație de a primi pensia de retragere în timp ce continuă să lucreze, relatează publicația The Sun.

Preavizul de grevă se aplică piloților și însoțitorilor de bord care lucrează pentru toate companiile de transport aerian și aviație ce cad sub incidența codului muncii din Franța. Acest lucru înseamnă că nu doar operatorii naționali vor fi afectați, ci și alte linii aeriene internaționale care operează pe teritoriul francez.

Printre companiile aeriene la care sunt așteptate cele mai mari perturbări de program se numără operatorii cu bază în Franța, precum Air France, Transavia France și Volotea. De asemenea, sunt preconizate întârzieri și anulări ale curselor operate de companiile low-cost easyJet și Ryanair.

În acest moment nu este cunoscut numărul exact al zborurilor care vor fi anulate sau amânate. Pasagerii care au achiziționat bilete de avion în această perioadă de cinci zile sunt sfătuiți insistent să verifice statutul cursei direct la compania aeriană înainte de a pleca spre aeroport.

Sindicaliștii au menționat totuși că rămân deschiși la dialog cu autoritățile, astfel că situația s-ar putea schimba sau protestul ar putea fi anulat înainte de data de 17 octombrie.

În plus față de această acțiune de amploare, compania easyJet se va confrunta cu proteste separate la începutul lunii.