Ghid de cumpărare: cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi

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Peștele este una dintre cele mai valoroase surse de nutrienți (proteine, omega-3, iod, vitamina D, vitamine din grupa B), fiind recomandat să-l consumăm de cel puțin două ori pe săptămână. Tocmai fiindcă este atât de fragil, se alterează repede și poate deveni periculos dacă nu este păstrat corect. Diferența dintre un pește proaspăt și unul vechi se vede, se simte și se miroase.
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Peștele întreg și fileurile de pește (care se strică mai repede decât peștele întreg) necesită metode diferite de evaluare a prospețimii, dar ambele trebuie să îndeplinească anumite criterii înainte de cumpărare, și anume:
Peștele întreg
Peștele file
Știm cu toții că nici o altă mâncare nu se strică mai repede decât peștele proaspăt, însă puțini cunosc motivul. Carnea de pește conține mai multă apă și mai puțin țesut conjunctiv decât carnea de pasăre sau cea de vită, ceea ce o face mai fragedă, dar și mai vulnerabilă.
Peștii sunt viețuitoare ale apei și, prin urmare, ale frigului. Apa adâncă a oceanului se află la doar câteva grade peste punctul de îngheț, iar apele de la suprafață depășesc rareori 21°C. Microbii și enzimele din corpul vitelor, porcilor și păsărilor sunt obișnuiți să funcționeze la circa 32°C, însă, într-un frigider, la 4°C, aceștia sunt aproape paralizați. În schimb, enzimele din mușchii și intestinele multor pești oceanici încep să descompună țesuturile la scurt timp după ce aceștia au fost prinși, în molecule mai mici și mai urât mirositoare. Agenții de alterare din peștii de ape calde simt frigul și încetinesc oarecum acest proces, notează nytimes.com.
Bacteriile se înmulțesc rapid, mai ales dacă temperatura depășește cu câteva grade pragul de 0°C. Apele reci le oferă peștilor și grăsimile puternic nesaturate. Acestea au o structură neregulată, ce le menține fluide și utile biologic la temperaturi scăzute, dar le face și mai vulnerabile la atacul oxigenului, ceea ce accelerează alterarea. De aceea, în magazine, peștele proaspăt trebuie păstrat permanent între 0°C și 2°C, de regulă pe gheață, de la momentul capturării până la vânzare. Orice întrerupere a acestui lanț, fie la transport ori la depozitare, scurtează durata de viață a produsului. Așadar, peștele se strică mai repede decât carnea, iar peștii grași din apele reci se strică cel mai repede.
Peștele este un aliment extrem de perisabil. Data limită de consum înscrisă pe ambalaj este o limită strictă de siguranță. Dacă această dată a trecut, peștele trebuie aruncat, chiar dacă nu prezintă încă semne evidente de alterare. Nu se consumă niciodată după expirare.
Iată cum se păstrează corect peștele:
Din fericire, semnele unui pește stricat se văd, se simt și se miros încă de la prima vedere. Iată cum le recunoști înainte ca peștele să ajungă în tigaie:
Dacă observi că peștele s-a stricat, aruncă-l direct și spală-te imediat pe mâini cu apă și săpun. Peștele alterat dezvoltă rapid bacterii și toxine care pot provoca intoxicații alimentare severe.
De asemenea, igienizează toate suprafețele, ustensilele și tocătoarele cu care peștele a intrat în contact. Pentru a preveni răspândirea mirosurilor neplăcute în casă, pune peștele alterat într-o pungă de plastic ermetică înainte de a-l arunca la gunoi sau du-l direct la tomberonul exterior.