Ghid de cumpărare: cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi

Peștele este una dintre cele mai valoroase surse de nutrienți (proteine, omega-3, iod, vitamina D, vitamine din grupa B), fiind recomandat să-l consumăm de cel puțin două ori pe săptămână. Tocmai fiindcă este atât de fragil, se alterează repede și poate deveni periculos dacă nu este păstrat corect. Diferența dintre un pește proaspăt și unul vechi se vede, se simte și se miroase.

Cum recunoști peștele proaspăt

Peștele întreg și fileurile de pește (care se strică mai repede decât peștele întreg) necesită metode diferite de evaluare a prospețimii, dar ambele trebuie să îndeplinească anumite criterii înainte de cumpărare, și anume:

Peștele întreg

Ochii trebuie să fie limpezi, strălucitori și bombați. Dacă ochii par scufundați, tulburi sau încețoșați sau terni, peștele și-a pierdut prospețimea și este vechi.

trebuie să fie limpezi, strălucitori și bombați. Dacă ochii par scufundați, tulburi sau încețoșați sau terni, peștele și-a pierdut prospețimea și este vechi. Pielea și solzii trebuie să fie strălucitoare, umede și pline de vitalitate, cu solzi bine lipiți. Pielea mată, uscată sau care se exfoliază indică lipsa prospețimii.

trebuie să fie strălucitoare, umede și pline de vitalitate, cu solzi bine lipiți. Pielea mată, uscată sau care se exfoliază indică lipsa prospețimii. Branhiile ar trebui să fie de un roșu aprins sau roz, fără depuneri de mucus. Branhiile brune sau cenușii sugerează alterarea, relatează keylargofisheries.com .

ar trebui să fie de un roșu aprins sau roz, fără depuneri de mucus. Branhiile brune sau cenușii sugerează alterarea, relatează . Mirosul trebuie să fie ușor sărat, ca al oceanului. Un miros puternic, de pește sau de amoniac este semnul că peștele nu mai este proaspăt.

trebuie să fie ușor sărat, ca al oceanului. Un miros puternic, de pește sau de amoniac este semnul că peștele nu mai este proaspăt. Fermitatea este esențială. Apasă ușor pe carnea peștelui, care ar trebui să revină la forma inițială când este atinsă. Dacă amprenta persistă, peștele este probabil vechi.

Peștele file

Culoarea trebuie să fie intensă și uniformă, fie că este albă, roz sau roșie. Evită fileurile cu decolorări brune, cenușii sau gălbui.

trebuie să fie intensă și uniformă, fie că este albă, roz sau roșie. Evită fileurile cu decolorări brune, cenușii sau gălbui. Umiditatea trebuie să fie ușor umedă și strălucitoare, nu uscată sau lipicioasă.

trebuie să fie ușor umedă și strălucitoare, nu uscată sau lipicioasă. Mirosul trebuie să aibă o aromă ușoară de ocean, nu un miros excesiv de pește sau de acru.

De ce se strică peștele mai repede decât carnea

Știm cu toții că nici o altă mâncare nu se strică mai repede decât peștele proaspăt, însă puțini cunosc motivul. Carnea de pește conține mai multă apă și mai puțin țesut conjunctiv decât carnea de pasăre sau cea de vită, ceea ce o face mai fragedă, dar și mai vulnerabilă.

Peștii sunt viețuitoare ale apei și, prin urmare, ale frigului. Apa adâncă a oceanului se află la doar câteva grade peste punctul de îngheț, iar apele de la suprafață depășesc rareori 21°C. Microbii și enzimele din corpul vitelor, porcilor și păsărilor sunt obișnuiți să funcționeze la circa 32°C, însă, într-un frigider, la 4°C, aceștia sunt aproape paralizați. În schimb, enzimele din mușchii și intestinele multor pești oceanici încep să descompună țesuturile la scurt timp după ce aceștia au fost prinși, în molecule mai mici și mai urât mirositoare. Agenții de alterare din peștii de ape calde simt frigul și încetinesc oarecum acest proces, notează nytimes.com .

Bacteriile se înmulțesc rapid, mai ales dacă temperatura depășește cu câteva grade pragul de 0°C. Apele reci le oferă peștilor și grăsimile puternic nesaturate. Acestea au o structură neregulată, ce le menține fluide și utile biologic la temperaturi scăzute, dar le face și mai vulnerabile la atacul oxigenului, ceea ce accelerează alterarea. De aceea, în magazine, peștele proaspăt trebuie păstrat permanent între 0°C și 2°C, de regulă pe gheață, de la momentul capturării până la vânzare. Orice întrerupere a acestui lanț, fie la transport ori la depozitare, scurtează durata de viață a produsului. Așadar, peștele se strică mai repede decât carnea, iar peștii grași din apele reci se strică cel mai repede.

Cât timp rezistă peștele la frigider sau congelator

Peștele este un aliment extrem de perisabil. Data limită de consum înscrisă pe ambalaj este o limită strictă de siguranță. Dacă această dată a trecut, peștele trebuie aruncat, chiar dacă nu prezintă încă semne evidente de alterare. Nu se consumă niciodată după expirare.

Iată cum se păstrează corect peștele:

Peștele crud: Rezistă în frigider maximum 1–2 zile de la achiziție, fără a depăși data limită de pe ambalaj. Dacă știi că nu îl vei găti în acest interval, pune-l la congelator cât timp este complet proaspăt . Congelat la –18°C, peștele crud își păstrează cea mai bună calitate.

Rezistă în frigider maximum 1–2 zile de la achiziție, fără a depăși data limită de pe ambalaj. Dacă știi că nu îl vei găti în acest interval, pune-l la congelator cât timp este . Congelat la –18°C, peștele crud își păstrează cea mai bună calitate. Peștele gătit: Păstrat la frigider într-un recipient sau o pungă ermetică, rezistă între 3 și 4 zile din momentul preparării sale. Dacă vrei să îl păstrezi mai mult, îl poți congela imediat după ce s-a răcit, menținându-și calitățile timp de până la 3 luni.

Cum îți dai seama că peștele s-a stricat

Din fericire, semnele unui pește stricat se văd, se simt și se miros încă de la prima vedere. Iată cum le recunoști înainte ca peștele să ajungă în tigaie:

Peștele crud are un strat lipicios. Pe măsură ce peștele îmbătrânește și începe să se altereze, suprafața lui exterioară devine mai umedă și, în cele din urmă, se formează un strat subțire de mucus, care este un semn clar că peștele a început să se strice. Odată ce peștele s-a stricat complet, umezeala vâscoasă de pe carne va fi groasă și alunecoasă la atingere. Peștele gătit nu dezvoltă un strat vâscos, chiar dacă a început să se strice.

Pe măsură ce peștele îmbătrânește și începe să se altereze, suprafața lui exterioară devine mai umedă și, în cele din urmă, se formează un strat subțire de mucus, care este un semn clar că peștele a început să se strice. Odată ce peștele s-a stricat complet, umezeala vâscoasă de pe carne va fi groasă și alunecoasă la atingere. Peștele gătit nu dezvoltă un strat vâscos, chiar dacă a început să se strice. Peștele alterat are un miros pătrunzător. Orice pește, crud sau gătit, are un miros înțepător. Totuși, peștele păstrat la frigider care a început să se strice va avea un miros neplăcut tot mai pronunțat. Cu cât trece mai mult timp, cu atât acest miros va fi din ce în ce mai pătrunzător. Aruncă peștele imediat ce observi un miros neobișnuit.

Orice pește, crud sau gătit, are un miros înțepător. Totuși, peștele păstrat la frigider care a început să se strice va avea un miros neplăcut tot mai pronunțat. Cu cât trece mai mult timp, cu atât acest miros va fi din ce în ce mai pătrunzător. Aruncă peștele imediat ce observi un miros neobișnuit. Peștele crud alterat are o culoare lăptoasă. Carnea de pește este de obicei roz deschis sau albă, cu o peliculă subțire și transparentă de lichid. Pe măsură ce peștele se strică, carnea capătă o culoare mată, lăptoasă sau nuanțe albăstrui-cenușii. Acest semn de alterare se aplică doar peștelui crud. Când ai un pește întreg, ochii lui vor fi tulburi și afundați în orbite dacă s-a stricat, potrivit WikiHow.

Carnea de pește este de obicei roz deschis sau albă, cu o peliculă subțire și transparentă de lichid. Pe măsură ce peștele se strică, carnea capătă o culoare mată, lăptoasă sau nuanțe albăstrui-cenușii. Acest semn de alterare se aplică doar peștelui crud. Când ai un pește întreg, ochii lui vor fi tulburi și afundați în orbite dacă s-a stricat, potrivit WikiHow. Arsura de congelare: Dacă ai păstrat peștele la congelator un timp îndelungat (de regulă peste 8–9 luni), poate să apară arsura de congelare. O recunoști ușor: pe suprafața peștelui se formează cristale de gheață ascuțite, iar carnea se decolorează pe alocuri. Un pește în această stare nu este periculos pentru sănătate, însă își pierde textura, devine uscat, granulat și își pierde din savoare.

Ce faci cu peștele stricat

Dacă observi că peștele s-a stricat, aruncă-l direct și spală-te imediat pe mâini cu apă și săpun. Peștele alterat dezvoltă rapid bacterii și toxine care pot provoca intoxicații alimentare severe.