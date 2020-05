De Cristian Otopeanu,

“Aş dori să fac lumină în cazul morţii tatălui meu. Tatăl meu nu suferea de o boală anume, un stop cardio respirator i-a fost fatal. Este greu să vorbesc despre cele întâmplate, dar este cazul. Nu este adevărat că l-am găsit după o zi. L-am găsit chiar în acele momente, pentru că am simțit. Şi fac acest anunţ pentru că vreau să evit să mai apară orice fel de speculații”, a spus Andreea Lăzărescu, potrivit Digi Sport.

“Tatăl meu, în ultimele două zile de viaţă, nu mai vorbea cu nimeni la telefon, în afară de mine şi de mama lui. Duminică seară am fost la el pentru că nu răspundea la telefon, am vorbit cu el, am intrat în locuință. Îi era rău, dar nu exagerat”, a continuat fata lui Dan Lăzărescu.

“Am plecat acasă spunându-mi că mă va suna în următoarea zi, luni. În ziua de luni am fost la el, dar nu a mai răspuns, am încercat să intru în casă nu am reuşit fără echipajul de poliţie. Data şi ora decesului au fost: LUNI, 11 MAI, ORA 22.00. Este cumplit prin ce trecem eu şi familia mea. Suntem îndurerați, total distruși”, a încheiat mesajul fata fostului arbitru Dan Lăzărescu.

După ce în urmă cu mai bine de o lună Martin Tudor, fostul portar al Stelei, a murit la numai 43 de ani, Dan Lăzărescu, fost important arbitru asistent FIFA, a decedat şi el, la 49 de ani.

Dan Lăzărescu a fost unul dintre arbitrii asistenţi importanți ai României, dar a fost forțat să se retragă din activitate în 2004, din cauza unor probleme de sănătate. După retragere, fostul arbitru a fost vicepreședinte CCA și analist TV.

Înmormântarea va avea loc astăzi, la Joiţa, acolo unde este înmormântat şi tatăl său.

