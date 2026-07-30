Echipa bucureșteană s-a deplasat în capitala Letoniei cu gândul de a întoarce handicapul din prima manșă și era cotată drept favorită la calificare de majoritatea specialiștilor. Cu toate acestea, evoluția din teren a fost marcată de nesincronizări defensive grave și de ratări rarisime în momentele cheie ale jocului.

Ocazia lui Bîrligea și gafa uriașă din defensivă înainte de pauză

Meciul putea lua o altă întorsătură la jumătatea primei reprize, când atacantul Bîrligea a scăpat scăpat singur cu portarul advers, Purins. Vârful roș-albaștrilor a încercat o executare elegantă prin „scăriță”, însă goalkeeperul leton a reușit să blocheze mingea în ultima clipă și să păstreze tabela intactă.

Incapabili să profite de ocazia creată, bucureștenii au primit lovitura chiar la ultima fază dinaintea pauzei, în urma unei noi erori uluitoare în defensivă.

Portarul Târnovanu și fundașul Crețu s-au invitat reciproc să intervină la o minge simplă în careul mic, indecizie de care a profitat prompt atacantul Barthelemy Diedhiou, care a împins mingea în poarta goală pentru 1-0.

Reacție de moment la reluare și prăbușire totală pe final de meci

Tehnicianul Baciu a încercat să schimbe dinamica echipei la pauză și l-a introdus pe teren pe Joao Paulo. Mutarea a părut câștigătoare în minutul 58, când internaționalul din Capul Verde a restabilit egalitatea printr-o lovitură de cap plasată, în urma unui corner executat precis de Octavian Popescu.

Echilibrul a rezistat însă doar zece minute. În minutul 68, același Joao Paulo a pierdut o minge ușoară în banda stângă, permițându-i lui Diedhiou să scape spre poartă și să înscrie cu un șut plasat în stânga lui Târnovanu, reușind astfel dubla.

Ultimele zece minute ale întâlnirii au adus dezastrul complet pentru vicecampioana României. În minutul 84, Kader Kone a rezolvat definitiv ecuația calificării printr-un șut splendid expediat din afara careului, la care Târnovanu nu a mai putut interveni.

Pentru ca umilința să fie deplină, la ultima fază a meciului, fundașul leton Hrvoj a punctat și el, stabilind scorul final de 4-1 și pecetluind una dintre cele mai dureroase eliminări din istoria recentă a clubului.

O seară neagră pentru fotbalul românesc: FCSB părăsește cupele europene după doar două meciuri oficiale și un scor general de 3-7 în fața unei echipe cotate net inferior.

FK Auda – FCSB 4-1

Au marcat: Diedhiou (45, 68), Kone (84), Hrvoj (90) / Joao Paulo (58)

Au evoluat echipele:

Auda: Purins – Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (64 Aranda) – Bongemba (82 M. Fofana), Traore, Fofana – Daskevics (64 Appiah), Kone, Diedhiou (87 Kragliks). Antrenor: Didier Zanetti.

FCSB: Târnovanu – Crețu (46 Stoian), Dawa, Duarte, Pădurariu – Tănase (78 Gnahore), Radunovic (46 Joao Paulo) – Boutoutaou (67 Toma), Cisotti, O. Popescu – Bîrligea. Antrenor: Marius Baciu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția artistului a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”. Ce diagnostic a primit din partea medicilor
Unica.ro
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția artistului a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”. Ce diagnostic a primit din partea medicilor
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
Adrian Popa a sărit la bătaie: „Vrei să nu mai ieși de aici viu?” / „Scot bărbăția din tine!”
GSP.RO
Adrian Popa a sărit la bătaie: „Vrei să nu mai ieși de aici viu?” / „Scot bărbăția din tine!”
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
GSP.RO
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
Fost agent CIA cere un răspuns ferm din partea NATO după incursiunile Rusiei în spațiul aerian european
Adevarul.ro
Fost agent CIA cere un răspuns ferm din partea NATO după incursiunile Rusiei în spațiul aerian european
Marius Baciu, out de la FCSB?! Ratarea calificării în fața letonilor de la Auda a pus capac. Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Baciu, out de la FCSB?! Ratarea calificării în fața letonilor de la Auda a pus capac. Exclusiv
1.700 m³/s la intrarea în țară, față de 4.700 m³/s în mod obișnuit. Cât din economie este deja lovit de scăderea Dunării
Financiarul.ro
1.700 m³/s la intrarea în țară, față de 4.700 m³/s în mod obișnuit. Cât din economie este deja lovit de scăderea Dunării
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
TVMania.ro
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Cel mai ieftin apartament din Bucureşti. Cât costă 2 camere pe Aleea Livezilor din Ferentari
ObservatorNews.ro
Cel mai ieftin apartament din Bucureşti. Cât costă 2 camere pe Aleea Livezilor din Ferentari
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Țara din Europa unde benzina este cea mai ieftină: diferențe uriașe față de restul UE
Mediafax.ro
Țara din Europa unde benzina este cea mai ieftină: diferențe uriașe față de restul UE
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Wowbiz.ro
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Wowbiz.ro
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
Redactia.ro
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
S-a stins din viață Maria Goron, fostă judecătoare a Tribunalului Hunedoara! Mesajul plin de durere al fiicei sale
KanalD.ro
S-a stins din viață Maria Goron, fostă judecătoare a Tribunalului Hunedoara! Mesajul plin de durere al fiicei sale

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Se construiește un nou stadion în România. Planul echipei conduse de fostul jucător al FCSB
Fanatik.ro
Se construiește un nou stadion în România. Planul echipei conduse de fostul jucător al FCSB
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem