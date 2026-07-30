Echipa bucureșteană s-a deplasat în capitala Letoniei cu gândul de a întoarce handicapul din prima manșă și era cotată drept favorită la calificare de majoritatea specialiștilor. Cu toate acestea, evoluția din teren a fost marcată de nesincronizări defensive grave și de ratări rarisime în momentele cheie ale jocului.

Ocazia lui Bîrligea și gafa uriașă din defensivă înainte de pauză

Meciul putea lua o altă întorsătură la jumătatea primei reprize, când atacantul Bîrligea a scăpat scăpat singur cu portarul advers, Purins. Vârful roș-albaștrilor a încercat o executare elegantă prin „scăriță”, însă goalkeeperul leton a reușit să blocheze mingea în ultima clipă și să păstreze tabela intactă.

Incapabili să profite de ocazia creată, bucureștenii au primit lovitura chiar la ultima fază dinaintea pauzei, în urma unei noi erori uluitoare în defensivă.

Portarul Târnovanu și fundașul Crețu s-au invitat reciproc să intervină la o minge simplă în careul mic, indecizie de care a profitat prompt atacantul Barthelemy Diedhiou, care a împins mingea în poarta goală pentru 1-0.

Reacție de moment la reluare și prăbușire totală pe final de meci

Tehnicianul Baciu a încercat să schimbe dinamica echipei la pauză și l-a introdus pe teren pe Joao Paulo. Mutarea a părut câștigătoare în minutul 58, când internaționalul din Capul Verde a restabilit egalitatea printr-o lovitură de cap plasată, în urma unui corner executat precis de Octavian Popescu.

Echilibrul a rezistat însă doar zece minute. În minutul 68, același Joao Paulo a pierdut o minge ușoară în banda stângă, permițându-i lui Diedhiou să scape spre poartă și să înscrie cu un șut plasat în stânga lui Târnovanu, reușind astfel dubla.

Ultimele zece minute ale întâlnirii au adus dezastrul complet pentru vicecampioana României. În minutul 84, Kader Kone a rezolvat definitiv ecuația calificării printr-un șut splendid expediat din afara careului, la care Târnovanu nu a mai putut interveni.

Pentru ca umilința să fie deplină, la ultima fază a meciului, fundașul leton Hrvoj a punctat și el, stabilind scorul final de 4-1 și pecetluind una dintre cele mai dureroase eliminări din istoria recentă a clubului.

O seară neagră pentru fotbalul românesc: FCSB părăsește cupele europene după doar două meciuri oficiale și un scor general de 3-7 în fața unei echipe cotate net inferior.

FK Auda – FCSB 4-1

Au marcat: Diedhiou (45, 68), Kone (84), Hrvoj (90) / Joao Paulo (58)

Au evoluat echipele:

Auda: Purins – Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (64 Aranda) – Bongemba (82 M. Fofana), Traore, Fofana – Daskevics (64 Appiah), Kone, Diedhiou (87 Kragliks). Antrenor: Didier Zanetti.

FCSB: Târnovanu – Crețu (46 Stoian), Dawa, Duarte, Pădurariu – Tănase (78 Gnahore), Radunovic (46 Joao Paulo) – Boutoutaou (67 Toma), Cisotti, O. Popescu – Bîrligea. Antrenor: Marius Baciu.

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